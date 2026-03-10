Τα 3 Volkswagen που είχαν πάνω από 1,5 εκατ. πωλήσεις μέσα στο 2025

To Volkswagen Group έσπασε το φράγμα των 4 εκατ. πωλήσεων ηλεκτρικών των 2025, με 3 μοντέλα της Volkswagen να είναι η «αιχμή του δόρατος»

To ορόσημο των 4 εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν παραδοθεί παγκοσμίως ξεπέρασε το 2025 το Volkswagen Group, με τον γερμανικό κολοσσό να συγκαταλέγεται στους πέντε μεγαλύτερους κατασκευαστές BEV στον κόσμο, ενώ στην Ευρώπη διατηρεί την πρώτη θέση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων με μερίδιο που αγγίζει το 27%.

Οδηγοί σε αυτή την επιτυχία ήταν 3 ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen, τα οποία μαζί ξεπέρασαν τις 1,5 εκατ. πωλήσεις τη χρονιά που μας πέρασε.

Ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια BEV

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Όμιλος προχώρησε σε εκτεταμένη ανανέωση της γκάμας του, παρουσιάζοντας περίπου 60 νέα μοντέλα, με σχεδόν το ένα τρίτο να διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Σήμερα οι μάρκες του Ομίλου διαθέτουν περισσότερα από 30 ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, καλύπτοντας πολλές κατηγορίες – από compact αυτοκίνητα μέχρι πολυτελή SUV.

Παράλληλα, μέσω του ομίλου TRATON και μαρκών όπως MAN και Volkswagen Truck & Bus, προσφέρονται επίσης ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο πλήρη χαρτοφυλάκια ηλεκτρικών οχημάτων στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ανάπτυξη αυτή συνεχίζεται και το 2026, καθώς περισσότερα από 20 νέα μοντέλα αναμένεται να παρουσιαστούν, με περίπου τα μισά να είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται νέα μοντέλα ειδικά για την κινεζική αγορά αλλά και η νέα Electric Urban Car Family στην Ευρώπη, που θα αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρικά οχήματα πόλης και compact SUV.

Διεθνές δίκτυο παραγωγής

Τα ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου κατασκευάζονται σε ένα ευρύ διεθνές δίκτυο παραγωγής που καλύπτει Ευρώπη, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Βραζιλία. Περίπου 77% των τεσσάρων εκατομμυρίων BEV έχει παραχθεί στην Ευρώπη. Σήμερα λειτουργούν έντεκα μονάδες παραγωγής: Emden, Zwickau, Hannover, Bratislava, Mladá Boleslav, Ingolstadt, Neckarsulm, Leipzig, Zuffenhausen, Munich και Södertälje.

Παράλληλα, τα εργοστάσια Pamplona και Martorell προετοιμάζονται για την παραγωγή μοντέλων της Electric Urban Car Family, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης προετοιμασίες για παραγωγή BEV στο βασικό εργοστάσιο της Volkswagen στο Wolfsburg, αλλά και στο εργοστάσιο της Bentley στο Crewe.

Στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, κατασκευάζεται περίπου ένα στα πέντε ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου. Οι μονάδες παραγωγής βρίσκονται στις Anting, Foshan, Hefei και Changchun.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 3% των BEV έχει παραχθεί στις μονάδες Chattanooga και Tulsa, ενώ στη Βραζιλία ξεκίνησε πρόσφατα η παραγωγή ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων σε εργοστάσιο στο São Paulo.

Οι βασικές αγορές για τα ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου είναι η Ευρώπη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν το 95% των συνολικών παραδόσεων.

Η Ευρώπη απορροφά περίπου 68% των ηλεκτρικών οχημάτων

Η Κίνα αντιστοιχεί στο 20% των παραδόσεων

Οι ΗΠΑ περίπου στο 8%

Οι υπόλοιπες αγορές αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου 4–5%

Η συμβολή των μαρκών του Ομίλου

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων προέρχεται από τη Brand Group Core, που καλύπτει τη μαζική αγορά και αντιπροσωπεύει περίπου 72% των BEV. Περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα προέρχονται από τη μάρκα Volkswagen Passenger Cars.

Ακολουθούν:

Skoda με 480.000 οχήματα

Volkswagen Commercial Vehicles με 140.000 οχήματα

Η Brand Group Progressive, που περιλαμβάνει τα premium μοντέλα Audi, αντιπροσωπεύει περίπου 22% των BEV με 870.000 οχήματα. Η Brand Group Sport Luxury αντιστοιχεί περίπου στο 6%, με περίπου 250.000 οχήματα Porsche, ενώ η Brand Group Trucks καλύπτει περίπου 0,3% των παραδόσεων, δηλαδή περίπου 11.000 οχήματα.

Τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα

Η κατηγορία των compact μοντέλων αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή για τα ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου 70% των παραδόσεων. Σε αυτήν ανήκουν μοντέλα όπως τα Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq και Audi Q4 e-tron. Σε επίπεδο αμαξώματος, τα SUV και crossover αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή των πελατών, με περισσότερο από το 50% των BEV να ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Τα δέκα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου –που συγκεντρώνουν συνολικά πάνω από 80% των παραδόσεων– είναι:

Volkswagen ID.4 / Volkswagen ID.5 – 901.000 Volkswagen ID.3 – 628.000 Audi Q4 e-tron & Sportback – 387.000 Skoda Enyaq & Coupe – 352.000 Audi e-tron / Audi Q8 e-tron – 255.000 Porsche Taycan – 177.000 CUPRA Born – 172.000 Volkswagen e-Golf – 152.000 Volkswagen ID. Buzz & Cargo – 132.000 Volkswagen ID.7 & Tourer – 132.000

Με τα Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.5 στο «κεφάλι» και περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα ήδη στους δρόμους, ο Volkswagen Group συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση, επεκτείνοντας τόσο την παραγωγή όσο και τη γκάμα των μοντέλων.

