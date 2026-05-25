Τα 4 ιδανικά ελαστικά για το καλοκαίρι από την General Tire

Η General Tire προτείνει τέσσερις λύσεις για SUV και 4×4 ενόψει του καλοκαιριού, από τη γνωστή σειρά ελαστικών Grabber

Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά και μαζί επιστρέφουν οι αποδράσεις σε νησιά, παραλίες, βουνά και χωμάτινες διαδρομές. Για όσους κινούνται με SUV, crossover ή 4×4 και αναζητούν περισσότερη αυτοπεποίθηση τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου, η General Tire παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές προτάσεις από τη γνωστή σειρά Grabber.

Με περισσότερα από 110 χρόνια ιστορίας και έντονη αμερικανική off-road παράδοση, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει τη γκάμα της, συνδυάζοντας σύγχρονη τεχνολογία, υψηλή αντοχή και ελαστικά που καλύπτουν από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι απαιτητικές εξορμήσεις.

Grabber Cross A/S: Ικανό για όλα!

Για τους οδηγούς SUV και crossover που θέλουν ένα ελαστικό ικανό να ανταποκρίνεται όλο τον χρόνο σε διαφορετικές συνθήκες, το νέο Grabber Cross A/S αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες all season επιλογές της εταιρείας. Το πέλμα με τα χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και τις πολλαπλές ακμές πρόσφυσης έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει σταθερότητα στην άσφαλτο αλλά και αξιόπιστο κράτημα σε χώμα και χαλίκι.

Παράλληλα, οι σημάνσεις M+S και 3PMSF επιβεβαιώνουν ότι το ελαστικό μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη και σε χειμερινές συνθήκες.

Grabber GT Plus με έμφαση στην άνεση

Για όσους χρησιμοποιούν κυρίως το SUV τους σε άσφαλτο και ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το Grabber GT Plus εστιάζει περισσότερο στην άνεση και στην ήσυχη κύλιση. Η προηγμένη σύνθεση γόμας με πυρίτιο συμβάλλει στη βελτιωμένη πρόσφυση τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την αντίσταση κύλισης, κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Grabber AT3: Μια ολοκληρωμένη all-terrain επιλογή

Στη μέση της γκάμας βρίσκεται το ιδιαίτερα γνωστό πλέον Grabber AT3, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες all terrain επιλογές για SUV, pick-up και off-road οχήματα. Με φιλοσοφία 50-50 για χρήση σε άσφαλτο και χώμα, το συγκεκριμένο ελαστικό χρησιμοποιεί νέα γενιά μίγματος γόμας που βελτιώνει την πρόσφυση στο βρεγμένο και αυξάνει την αντοχή στη φθορά ακόμη και σε πιο σκληρές επιφάνειες όπως πέτρες, χαλίκι και βράχια.

Τέλος, Grabber X3 για τους πιο… σκληρούς

Για τους πιο απαιτητικούς φίλους του αυθεντικού off-roading, το Grabber X3 παραμένει η πιο ακραία επιλογή της σειράς. Πρόκειται για mud terrain ελαστικό με προσανατολισμό 80-20 υπέρ της εκτός δρόμου χρήσης, το οποίο έχει ξεχωρίσει σε διεθνείς δοκιμές χάρη στην ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε λάσπη, απότομες αναβάσεις και ιδιαίτερα απαιτητικά εδάφη, προσφέροντας υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και ανθεκτικότητας.

Από τις καλοκαιρινές εξορμήσεις σε ελληνικά νησιά μέχρι τις πιο σκληρές off-road διαδρομές σε βουνό και χωματόδρομους, η σειρά Grabber της General Tire στοχεύει σε οδηγούς που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, ανεξάρτητα από το τερέν και τις συνθήκες.