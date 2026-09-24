Τα 4 μοντέλα της BYD που θα κάνουν πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026

Η BYD παρουσιάζει τέσσερις πρεμιέρες στην AUTO ATHINA 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου

Τέσσερα νέα μοντέλα της BYD κάνουν την πρεμιέρα τους στην AUTO ATHINA 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Στο περίπτερό της (Hall 3, Stand B1) θα βρεθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα DOLPHIN G DM-i, SHARK, SEAL MY2026 και DENZA Z9GT, μαζί με την πληρέστερη γκάμα οχημάτων Νέας Ενέργειας.

Η παρουσία της εταιρείας συμπίπτει με μια περίοδο ισχυρής εμπορικής πορείας. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 η BYD βρίσκεται στην πρώτη θέση στις ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών (BEV), Plug-in Hybrid (PHEV) και συνολικά οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV), με αύξηση πωλήσεων +47% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι τέσσερις πρεμιέρες

Πρωταγωνιστής είναι το νέο DOLPHIN G DM-i, το μοναδικό plug-in hybrid στην κατηγορία hatchback B με τεχνολογία Super Hybrid DM και το πιο compact μοντέλο DM-i της BYD. Με μήκος 4,16 μέτρα, συνδυάζει τις διαστάσεις ενός ευέλικτου supermini με μεγάλο χώρο αποσκευών. Διαθέτει Blade Battery 7,42 ή 18,3 kWh, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 105 km και συνολική αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 km.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται και το DENZA Z9GT, το shooting brake της premium μάρκας του Ομίλου BYD, με τεχνολογία FLASH Charging, πλατφόρμα e3 και επιλογή αμιγώς ηλεκτρικού ή plug-in hybrid συστήματος κίνησης.

Το ανανεωμένο BYD SEAL φέρνει μεγαλύτερο χώρο αποσκευών 485 λίτρων, frunk 72 λίτρων, νέα χρώματα, ζάντες 19 ιντσών, Bluetooth Key και Driver Fatigue Monitor. Διατηρεί την e-Platform 3.0, την Blade Battery και την αρχιτεκτονική Cell-to-Body.

Την τετράδα συμπληρώνει το BYD SHARK, το πρώτο ευρωπαϊκό pick-up της εταιρείας με τεχνολογία DMO Super Hybrid. Έχει μήκος 5,46 μέτρα, τετρακίνηση, συνδυαστική ισχύ 436 ίππων, 650 Nm ροπής και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,7 δευτερόλεπτα.

Η υπόλοιπη γκάμα και η τεχνολογία Super Hybrid DM

Πέρα από τις πρεμιέρες, οι επισκέπτες θα δουν το best-seller DOLPHIN SURF (Νο1 ηλεκτρικό στην ελληνική αγορά), το ATTO 2, το ATTO 3 EVO και το SEALION 7 με ισχύ έως 532 ίππους και αυτονομία 502 km.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία Super Hybrid DM, με ειδικό χώρο αφιερωμένο στα μοντέλα DM-i. Εκεί πρωταγωνιστούν το νέο DOLPHIN G DM-i, το ATTO 2 DM-i και το SEAL U DM-i, τα best-selling plug-in hybrid της ελληνικής αγοράς λιανικής.

Η AUTO ATHINA 2026 λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00-21:00 και Σάββατο – Κυριακή 10:00-21:00.