Τα 4 νέα μοντέλα που έρχονται στην Ελλάδα και απέσπασαν 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP

AION UT, Geely E2, Leapmotor B05 και CUPRA Raval πέτυχαν 5 αστέρια στο νέο Euro NCAP. Πότε έρχονται στην Ελλάδα και πόσο κοστίζουν.

Τέσσερα ολοκαίνουργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μας ενδιαφέρουν άμεσα στην Ελλάδα πέρασαν από τις νέες, αυστηρότερες δοκιμές του Euro NCAP για το 2026 και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την κορυφαία αξιολόγηση των πέντε αστέρων.

Τα τρία προέρχονται από την Κίνα. Πρόκειται για τα AION UT, Geely E2 και Leapmotor B05, επιβεβαιώνοντας πόσο γρήγορα έχουν εξελιχθεί οι νέοι κατασκευαστές στον τομέα της ασφάλειας.

Το τέταρτο είναι ευρωπαϊκό και ίσως το πιο αναμενόμενο από όλα, το νέο CUPRA Raval.

Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά. Τα τρία κινεζικά μοντέλα παίρνουν 5 αστέρια με τον βασικό τους εξοπλισμό, ενώ το Raval βαθμολογείται με 4 αστέρια στάνταρ και ανεβαίνει στα 5 όταν εξοπλιστεί με το προαιρετικό Safety Pack.

Τα τέσσερα μοντέλα με μια ματιά

Μοντέλο Euro NCAP Κατάσταση στην Ελλάδα Τιμή AION UT ★★★★★ Ήδη διαθέσιμο από 25.400 € Leapmotor B05 ★★★★★ Ήδη διαθέσιμο από 22.790 €* Geely E2 ★★★★★ Αναμένεται Δεν έχει ανακοινωθεί CUPRA Raval ★★★★ / ★★★★★ με Safety Pack Έρχεται περίπου 26.000 €**

* Με προωθητική ενέργεια και κρατική επιδότηση.

** Προκαταρκτική τιμή που έχει ανακοινώσει η CUPRA, με το μοντέλο να μην είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση.

AION UT – 5 αστέρια και ήδη στην Ελλάδα

Το AION UT είναι το νέο ηλεκτρικό hatchback της GAC και βρίσκεται ήδη στην ελληνική αγορά.

Στις δοκιμές του Euro NCAP σημείωσε:

Safe Driving: 66%

Crash Avoidance: 74%

Crash Protection: 91%

Post Crash Safety: 88%

Το 91% στην προστασία από σύγκρουση αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή επίδοση για ένα compact ηλεκτρικό που έχει σχεδιαστεί ώστε να κινηθεί σε σχετικά προσιτό επίπεδο τιμής.

Το UT διαθέτει τα σύγχρονα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης και συνολικά απέδωσε αρκετά καλά στα διαφορετικά σενάρια που εξετάζει ο οργανισμός. Ο Euro NCAP εντόπισε πάντως περιθώρια βελτίωσης στην αναγνώριση των ορίων ταχύτητας και στη μεγάλη εξάρτηση ορισμένων λειτουργιών από την κεντρική οθόνη.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Το AION UT Premium κοστίζει 25.400 ευρώ, ενώ η Luxury 27.400 ευρώ. Με τη μέγιστη κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, η βασική έκδοση μπορεί να πέσει στα 22.400 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι όροι του προγράμματος.

Αποδίδει 204 PS, έχει αυτονομία έως 430 km WLTP και προσφέρεται με 8ετή εγγύηση αυτοκινήτου ή 160.000 km και μπαταρίας ή 200.000 km.

Leapmotor B05 – 92% στην προστασία από σύγκρουση

Το Leapmotor B05 είναι επίσης ήδη διαθέσιμο στη χώρα μας και αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα νέα ηλεκτρικά της C κατηγορίας.

Στο Euro NCAP απέσπασε:

Safe Driving: 66%

Crash Avoidance: 77%

Crash Protection: 92%

Post Crash Safety: 89%

Το 92% στο Crash Protection είναι μάλιστα η υψηλότερη επίδοση ανάμεσα στα τρία κινεζικά μοντέλα της συγκεκριμένης δοκιμής.

Το B05 πήρε τη μέγιστη βαθμολογία στις πλευρικές δοκιμές με κινητό εμπόδιο και στύλο, ενώ πολύ αποτελεσματικό αποδείχθηκε και το κεντρικό airbag που περιορίζει την επαφή μεταξύ οδηγού και συνοδηγού σε πλευρική σύγκρουση.

Ιδιαίτερα καλή ήταν επίσης η λειτουργία του αυτόματου φρεναρίσματος σε υψηλές ταχύτητες και διασταυρώσεις, όπως και του συστήματος αποτροπής ακούσιας εξόδου από τη λωρίδα.

Από 22.790 ευρώ το Leapmotor B05

Το B05 έχει ήδη ανοίξει τις παραγγελίες του στην Ελλάδα. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 218 PS και 240 Nm, η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς και το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,7 δευτερόλεπτα.

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο μπαταρίες:

Έκδοση Μπαταρία Αυτονομία WLTP Τιμή* Life 56,2 kWh 401 km 22.790 € Life 67,1 kWh 482 km 24.290 € Design 67,1 kWh 482 km 25.790 €

Οι παραπάνω τιμές συνυπολογίζουν προωθητική ενέργεια 4.000 ευρώ και κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ. Η μεγάλη μπαταρία υποστηρίζει DC φόρτιση έως 174 kW, με το 30-80% να χρειάζεται 17 λεπτά υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Geely E2 – Το μικρό που έχει ήδη γίνει best seller στην Κίνα

Το τρίτο κινεζικό μοντέλο είναι το Geely E2, γνωστό και ως EX2 σε ορισμένες αγορές.

Το μικρό ηλεκτρικό έχει ήδη γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία στην Κίνα και ετοιμάζεται πλέον να παίξει τον ίδιο ρόλο στην ευρωπαϊκή γκάμα της Geely.

Στο νέο Euro NCAP κατέγραψε:

Safe Driving: 79%

Crash Avoidance: 72%

Crash Protection: 86%

Post Crash Safety: 95%

Το 79% στο Safe Driving είναι η καλύτερη επίδοση μεταξύ των τριών κινεζικών μοντέλων, ενώ εντυπωσιακό είναι και το 95% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση.

Ο Euro NCAP αξιολόγησε θετικά και τη χρήση φυσικών χειριστηρίων για σημαντικές λειτουργίες, αντί της αποκλειστικής μεταφοράς τους σε μια οθόνη.

Πότε έρχεται το Geely E2 στην Ελλάδα;

Η άφιξή του στη χώρα μας είναι ήδη επιβεβαιωμένη. Η Geely Ελλάς είχε ανακοινώσει ότι το E2 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τα τέλη του καλοκαιριού, ενώ πλέον το επίσημο ελληνικό site το προαναγγέλλει με το μήνυμα «E2ΡΧΕΤΑΙ». Επίσημος ελληνικός τιμοκατάλογος δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.

Το E2 προσφέρει έως 345 km αυτονομίας WLTP, ενώ η ευρωπαϊκή έκδοση χρειάζεται περίπου 25 λεπτά για φόρτιση από 30% έως 80%. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 375 λίτρα και μπορεί να επεκταθεί έως τα 1.320 λίτρα.

CUPRA Raval – 5 αστέρια, αλλά υπάρχει ένας αστερίσκος

Το CUPRA Raval είναι το μοναδικό από τα τέσσερα που δεν προέρχεται από την Κίνα και ίσως το σημαντικότερο νέο μοντέλο της ισπανικής μάρκας για τα επόμενα χρόνια.

Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, έχει μήκος λίγο πάνω από 4 μέτρα, κίνηση εμπρός και έχει σχεδιαστεί ως η πιο προσιτή είσοδος στην ηλεκτρική γκάμα της CUPRA.

Στην ασφάλεια όμως χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση. Με τον εξοπλισμό που είναι στάνταρ σε ολόκληρη τη γκάμα, το Raval πήρε 4 αστέρια.

Οι επιμέρους βαθμολογίες είναι:

Safe Driving: 58%

Crash Avoidance: 66%

Crash Protection: 91%

Post Crash Safety: 95%

Με το προαιρετικό Safety Pack, όμως, προστίθενται μεταξύ άλλων predictive adaptive cruise control και front traffic alert.

Τότε οι δύο πρώτες βαθμολογίες ανεβαίνουν σε:

Safe Driving: 72%

Crash Avoidance: 77%

και το συνολικό αποτέλεσμα γίνεται 5 αστέρια.

Γιατί έχασε το πέμπτο αστέρι η βασική έκδοση

Το ενδιαφέρον είναι ότι το Raval δεν υστερεί στη δομική προστασία. Το 91% στο Crash Protection και το 95% στο Post Crash Safety είναι εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ σημείωσε μέγιστη βαθμολογία στη μετωπική δοκιμή πλήρους πλάτους και στην πλευρική δοκιμή με κινούμενο εμπόδιο. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ενεργητική ασφάλεια.

Το Safety Pack βελτιώνει την απόκριση του αυτοκινήτου σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, ιδιαίτερα σε διασταυρώσεις και σε χαμηλές ταχύτητες, ανεβάζοντας το συνολικό αποτέλεσμα στην ανώτατη βαθμίδα.

Και εδώ βρίσκεται ίσως και η κριτική του Euro NCAP προς την CUPRA, καθώς ο οργανισμός θα προτιμούσε τα συγκεκριμένα συστήματα να προσφέρονται στάνταρ.

Πότε έρχεται το CUPRA Raval στην Ελλάδα και πόσο θα κοστίζει;

Η ελληνική CUPRA έχει ήδη εντάξει το Raval στην επίσημη ιστοσελίδα της και έχει ανακοινώσει αναμενόμενη τιμή εκκίνησης περίπου 26.000 ευρώ.

Το μοντέλο έχει ανακοινωθεί για το 2026, όμως προς το παρόν η ίδια η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση και εκκρεμεί η τελική έγκριση τύπου.

Άρα τα περίπου 26.000 ευρώ πρέπει σήμερα να θεωρούνται ενδεικτική και όχι οριστική ελληνική τιμή.

Τι κρατάμε;