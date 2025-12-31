quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα 6 νέα περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 168.000 ευρώ – Ποιος τους τα έδωσε;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 31.12.2025
AutoTypos Team
ta-6-nea-peripolika-tis-ellinikis-astynomias-axias-168-000-evro-poios-tous-ta-edose-788133

Έξι νέα περιπολικά αξίας 168.000 € δώρισε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στην ΕΛ.ΑΣ. Δες ποιον φορέα ενισχύουν και ποιοι παρέλαβαν.

Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε έξι (6) νέα οχήματα την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, ως ευγενική χορηγία της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται σε 168.000 €.

Ποιος έκανε τη δωρεά – ποιοι παρέστησαν

Τα οχήματα παραδόθηκαν από τον Αλέξανδρο Αραβανή, Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», στον Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Καλόγηρο, Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παρόντες ήταν ο Υποστράτηγος Σωτήριος Νικολακόπουλος (Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης Αρχηγείου), ο Υποστράτηγος Νικόλαος Μανώλης (Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών) και ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πού θα επιχειρούν τα νέα οχήματα

Τα περιπολικά προορίζονται για την Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ενισχύοντας την καθημερινή επιχειρησιακή παρουσία και ανταπόκριση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Τι γνωρίζουμε για τα οχήματα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας, με υψηλές επιδόσεις και αυξημένα επίπεδα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αστυνόμευσης ενός διεθνούς αερολιμένα.

Αν και δεν ανακοινώθηκαν επιμέρους προδιαγραφές, από τις φωτογραφίες καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για 6 Mazda 3 sedan. Επιλογή που μοιάζει αρκετά στα αγαπημένα Mazda 6 της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία πετυχαίνουμε συχνά να περιπολούν κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας. Θυμίζουμε πως το συγκεκριμένο μοντέλο εξοπλίζεται αποκλειστικά με ένα 2λιτρο σύνολο Skyactiv X 186 ίππων, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί είτε με χειροκίνητο, είτε με αυτόματο κιβώτιο, 6 σχέσεων και στις δύο περιπτώσεις.

Τι κρατάμε;

  • 6 νέα περιπολικά στην ΕΛ.ΑΣ. από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.

  • Συνολική αξία δωρεάς: 168.000 €.

  • Αποδέκτης: Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

  • Στόχος: ενίσχυση ασφάλειας και επιχειρησιακών δυνατοτήτων στο «Ελ. Βενιζέλος».

Tags
#αεροδρόμιο#αστυνομία
