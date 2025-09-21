Τα αφεντικά των Bugatti-Rimac, Koenigsegg και Singer αντάλλαξαν αυτοκίνητα και έγινε χαμός (video)

Μπορεί τα hypercars των Bugatti, Koenigsegg και Rimac να «σφάζονται» για παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας, αλλά μεταξύ των CEO υπάρχει μόνο σεβασμός

Τα αφεντικά των, Bugatti-Rimac, Koenigsegg και Singer συναντήθηκαν στην πίστα του Top Gear

Εκεί είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα των ανταγωνιστών τους

Μπορεί να είναι ανταγωνιστές, αλλά στην πραγματικότητα τους ενώνουν περισσότερα απ’ ότι τους χωρίζουν

Μπορεί στην πραγματικότητα να ηγούνται αντίπαλων «στρατοπέδων» στον τομέα της αυτοκίνησης, αλλά στην πραγματικότητα τους CEO των τριών εταιρειών ενώνουν περισσότερα απ’ ότι χωρίζουν, κυρίως η αγάπη για τα γρήγορα αυτοκίνητα και την εξέλιξη αυτών, όπως αποδεικνύεται και από τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των, Christian von Koenigsegg, Mate Rimac και Rob Dickinson.

Αντίπαλοι στα βιβλία των ρεκόρ, φίλοι στην πίστα

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που Christian von Koenigsegg και Mate Rimac είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα του ανταγωνιστή τους, αφού το ίδιο είχαμε και πέρσι, με τα αφεντικά των, Koenigsegg και Rimac να μοιράζονται την πίστα με τον John Hennessey, ανταλλάσσοντας θέσεις πίσω από το τιμόνι των, Jesko Attack, Nevera και F5 Revolution.

Κι ενώ πολλοί θα περίμεναν πως ο καθένας θα προσπαθούσε να υποβαθμίσει τις ικανότητες και να σταθεί στα «κουσούρια» του προϊόντος του ανταγωνιστή του, στην πραγματικότητα είδαμε τρεις ανθρώπους που έκαναν σαν μικρά παιδιά, ξεχειλίζοντας από χαρά.

Στην πίστα και η υπέροχη DLS 911s

Αυτή τη φορά στην πίστα μπορεί να μην ήταν ακόμη ένα hypercar όπως το Hennessey F5 Revolution, αλλά ένα αυτοκίνητο που μπορεί να θεωρηθεί hypercar μόνο λόγω της τιμής του. Ο λόγος για την DLS 911s, ένα από τα αυτοκίνητα της Singer του Rob Dickinson, εταιρείας που ευθύνεται για την κατασκευή μερικών εκ των πιο ποθητών Porsche στον κόσμο.

Αυτή τη φορά, ο Christian von Koenigsegg έφερε στην πίστα του Top Gear το νέο CC850, το οποίο δεν έχασε την ευκαιρία να οδηγήσει ο Mate Rimac, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το κιβώτιο ταχυτήτων του σουηδικού hypercar, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει είτε ως χειροκίνητο 6 σχέσεων, είτε ως αυτόματο.

Ως μεγάλος λάτρης της ταχύτητας, ο Mate δεν έχασε χρόνο και βύθισε άμεσα το πόδι του στο γκάζι, οδηγώντας το CC850 όπως του αξίζει: στα άκρα. Ανάλογα θετική ήταν και η εμπειρία του Dickinson πίσω από το τιμόνι του CC850, ενώ στη συνέχεια κάθισε δίπλα στον Mate για μια γρήγορη βόλτα με την Bugatti Mistral.

Mate Rimac και Christian von Koenigsegg είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τη Singer DLS 911s, το μοναδικό από τα τέσσερα αυτοκίνητα που δεν μπορεί να θεωρηθεί hypercar, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να ζωγραφίσει ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη. Ο Mate εντυπωσιάστηκε για άλλη μια φορά από την αίσθηση του κιβωτίου, ενώ αποκάλυψε πως έχει ήδη παραγγείλει την δική του.

Προς το τέλος του βίντεο, τα αφεντικά των, Singer και Koenigsegg βίωσαν την αβυσσαλέα επιτάχυνση του Rimac Nevera, πριν ο ίδιος ο Mate Rimac κάνει έναν εντυπωσιακό γύρο driftάροντας με το επιβλητικό ηλεκτρικό hypercar.

Τι κρατάμε:

Mate Rimac, Christian von Koenigsegg και Rob Dickinson: Αντίπαλοι μόνο «στα χαρτιά»

Παρακολουθώντας το βίντεο, είναι δύσκολο να πεις ποιος πέρασε καλύτερα στο τέλος, εμείς ή οι ίδιοι;

Τρανή απόδειξη του ότι η αγάπη για τα αυτοκίνητα και την εξέλιξη «νικάει» κάθε αντιπαλότητα

