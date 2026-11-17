Με αφορμή την ανακοίνωση του Robert Pattinson ως νέου 007, θυμόμαστε τα αυτοκίνητα που έκλεψαν την παράσταση σε περισσότερες από έξι δεκαετίες James Bond.

Κάθε καινούργιος James Bond έχει δύο μεγάλες στιγμές να περιμένει. Την πρώτη φορά που θα συστηθεί με το επώνυμό του και την πρώτη φορά που ο Q θα του παραδώσει κλειδιά αυτοκινήτου. Πλέον ξέρουμε ποιος παίρνει τη σκυτάλη από τον Daniel Craig. Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε τον Robert Pattinson για τον ρόλο του 007, με τον Denis Villeneuve να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Μένει τώρα μια απόφαση που, για τους φίλους του αυτοκινήτου τουλάχιστον, έχει σχεδόν το ίδιο ενδιαφέρον. Τι θα οδηγήσει;

Μια ασημί Aston Martin θα ήταν το ασφαλές στοίχημα, αν και η ιστορία αφήνει στον Villeneuve αρκετή ελευθερία. Ο Roger Moore πέρασε μία από τις καλύτερες μέρες του ως Bond στο τιμόνι ενός κίτρινου Citroën 2CV. Ο Pierce Brosnan έδειχνε να ευχαριστιέται περισσότερο τη μεγάλη του BMW από τη στιγμή που ξάπλωσε στο πίσω κάθισμα. Όσο για τον Sean Connery, στο ωραιότερο ίσως Toyota που εμφανίστηκε ποτέ στο σινεμά, καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Στο τιμόνι του λευκού 2000GT ήταν η Γιαπωνέζα πράκτορας Aki.

Sunbeam Alpine | Dr. No (1962)

Στην πρώτη κινηματογραφική περιπέτεια του 007, ο προϋπολογισμός ήταν αρκετά πιο προσγειωμένος από όσο θα συνήθιζαν αργότερα οι παραγωγοί. Για τα γυρίσματα στην Τζαμάικα, το συνεργείο εξασφάλισε μια γαλάζια Sunbeam Alpine Series II από κάτοικο του νησιού. Έτσι, η πρώτη μεγάλη καταδίωξη του James Bond γυρίστηκε με ένα δανεικό βρετανικό roadster. Ο Connery ανεβαίνει τον στενό δρόμο προς το σπίτι της Miss Taro, όταν βλέπει στον καθρέφτη του μια νεκροφόρα να τον ακολουθεί με ασυνήθιστη βιασύνη. Λίγο παρακάτω, το μπράτσο ενός χωματουργικού μηχανήματος φράζει το πέρασμα. Η χαμηλή Alpine χωράει από κάτω, η νεκροφόρα αναγκάζεται να αλλάξει πορεία και η καταδίωξη τελειώνει στον γκρεμό. Χρόνια αργότερα, ο Q θα περνούσε ατελείωτες ώρες στο εργαστήριο για να εξασφαλίσει στον Bond αντίστοιχες οδούς διαφυγής. Στην Τζαμάικα αρκούσε το χαμηλό παρμπρίζ μιας Sunbeam.

Aston Martin DB5 | Goldfinger (1964)

Η στιγμή που η DB5 έγινε για πάντα το αυτοκίνητο του James Bond έρχεται πριν ακόμη βγει από το εργαστήριο. Ο Q ανοίγει το μικρό καπάκι στην κορυφή του λεβιέ ταχυτήτων και δείχνει στον Connery ένα κόκκινο κουμπί. Του εξηγεί ότι, αν το πατήσει, θα φύγει ένα τμήμα της οροφής και μαζί του ολόκληρο το κάθισμα του συνοδηγού. Ο Bond τον κοιτάζει δύσπιστος. Ο Q, απολύτως σοβαρός, του θυμίζει ότι ποτέ δεν αστειεύεται με τη δουλειά του. Από εκείνη τη στιγμή περιμένεις να δεις ποιος δύστυχος θα καθίσει δίπλα του.

Ακόμη και χωρίς τις περιποιήσεις του Q, η DB5 ήταν ένα από τα ωραιότερα βρετανικά GT της δεκαετίας του ’60. Μακρύ καπό, τετράλιτρος εξακύλινδρος εν σειρά και αμάξωμα βαμμένο στην ασημί απόχρωση Silver Birch. Η ευφυΐα της κινηματογραφικής κατασκευής ήταν το πόσο διακριτικά ενσωματώθηκε όλος εκείνος ο εξοπλισμός. Τα εμπρός πολυβόλα κρύβονταν πίσω από τα φλας, τα χειριστήρια κάτω από το κεντρικό υποβραχιόνιο και οι πινακίδες άλλαζαν ανάλογα με τη χώρα. Η τελευταία ιδέα ανήκε στον σκηνοθέτη Guy Hamilton, ο οποίος φανταζόταν πόσο βολικό θα ήταν κάτι τέτοιο για να γλιτώνει τις κλήσεις στάθμευσης.

Καμία άλλη κινηματογραφική Aston Martin δεν είχε τόσο πλούσια δεύτερη ζωή. Στο GoldenEye του 1995, ο Pierce Brosnan την έβαλε απέναντι στην κόκκινη Ferrari F355 της Xenia Onatopp, ενώ η γυναίκα που είχε αναλάβει να αξιολογήσει την ψυχολογική του κατάσταση βρισκόταν δεμένη δίπλα του. Στο Skyfall, ο Daniel Craig πήγε απλώς το χέρι του προς τον λεβιέ με τη Μ στη θέση του συνοδηγού. Είχαν περάσει σχεδόν πενήντα χρόνια από το Goldfinger και το κοινό ήξερε ακόμη τι κρυβόταν κάτω από εκείνο το καπάκι.

Toyota 2000GT | You Only Live Twice (1967)

Μία από τις σπανιότερες Toyota που κατασκευάστηκαν ποτέ χρωστά την ύπαρξή της στο ύψος του Sean Connery. Για τα γυρίσματα στην Ιαπωνία, η Toyota διέθεσε αρχικά δύο κλειστές 2000GT. Ο Σκωτσέζος στριμωχνόταν κάτω από τη χαμηλή οροφή και το συνεργείο δυσκολευόταν εξίσου να βρει χώρο για τα εσωτερικά πλάνα. Η Toyota κατασκεύασε λοιπόν δύο ανοιχτά αυτοκίνητα ειδικά για την ταινία. Έμειναν οι μοναδικές εργοστασιακές 2000GT roadster. Στους δρόμους του Τόκιο, η Aki είναι αυτή που ξέρει πού πηγαίνει και πώς θα ξεφύγουν. Ο Bond κάθεται δίπλα της και το διεθνές κοινό προλαβαίνει να χαζέψει ένα ιαπωνικό σπορ αυτοκίνητο από εκεί που μέχρι τότε περίμενε να εμφανιστεί κάποια Jaguar ή Aston Martin. Κάτω από το καπό της 2000GT δούλευε ένας δίλιτρος εξακύλινδρος εν σειρά 150 ίππων, αρκετός για να χαρίσει στο κουπέ παραγωγής τελική ταχύτητα 220 χλμ./ώρα. Ανάμεσα στους θαυμαστές της συγκαταλέγεται και ένας μεταγενέστερος 007. Όταν ζητήθηκε από τον Daniel Craig να ξεχωρίσει το αγαπημένο του Bond car, διάλεξε την Toyota.

Aston Martin DBS | On Her Majesty’s Secret Service (1969)

Στη μοναδική ταινία του George Lazenby ως 007, η DBS έχει έναν ρόλο που κανένα gadget δεν θα μπορούσε να κάνει πιο αξιομνημόνευτο. Ο James και η Tracy έχουν μόλις παντρευτεί και διασχίζουν την πορτογαλική εξοχή με τη στολισμένη Aston Martin. Εκείνος σταματά στην άκρη του δρόμου για να βγάλει τα λουλούδια από το παρμπρίζ. Καθώς στέκεται έξω από το αυτοκίνητο, ένα όχημα περνά δίπλα τους και η Irma Bunt ανοίγει πυρ. Η Tracy πέφτει νεκρή στη θέση του συνοδηγού. Από εκείνη την DBS θυμόμαστε κυρίως το παρμπρίζ. Πριν από λίγο είχε επάνω του τα λουλούδια του γάμου και τώρα έχει μια τρύπα από σφαίρα. Πίσω του, ο Lazenby κρατά τη γυναίκα του και εξηγεί ήρεμα στον αστυνομικό που πλησιάζει ότι δεν υπάρχει λόγος να βιάζονται. Έχουν όλο τον χρόνο του κόσμου. Είναι ίσως η μοναδική φορά σε ολόκληρη τη σειρά που θα έδινες τα πάντα για να είχε συνεχίσει ο Bond να οδηγεί λίγο ακόμη.

AMC Hornet X | The Man with the Golden Gun (1974)

Ελάχιστα αυτοκίνητα εξασφάλισαν την υστεροφημία τους τόσο γρήγορα όσο το κόκκινο AMC Hornet. Ο Roger Moore το παίρνει από μια έκθεση στην Μπανγκόκ για να κυνηγήσει τον Scaramanga, με τον Αμερικανό σερίφη J. W. Pepper ήδη μέσα. Όταν φτάνουν σε μια κατεστραμμένη γέφυρα, ο Bond πατάει γκάζι. Το Hornet απογειώνεται από τη μία όχθη, κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον διαμήκη άξονά του και προσγειώνεται στην άλλη πάνω στους τέσσερις τροχούς.

Το περίφημο άλμα είχε υπολογιστεί με τη βοήθεια υπολογιστή, σε μια εποχή που η χρήση του για κινηματογραφικά ακροβατικά ήταν από μόνη της είδηση. Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο κασκαντέρ Loren «Bumps» Willert, ο οποίος πέτυχε την περιστροφή με την πρώτη λήψη. Για λόγους που ακόμη σηκώνουν συζήτηση, στη σκηνή προστέθηκε ένα κωμικό σφύριγμα. Αξίζει να τη δείτε και δεύτερη φορά, με τον ήχο κλειστό. Τότε προσέχεις καλύτερα πόσο καθαρά πατάει κάτω το Hornet.

Lotus Esprit S1 | The Spy Who Loved Me (1977)

Στη Σαρδηνία, ο Roger Moore έχει ένα ελικόπτερο κολλημένο πίσω του, τη θάλασσα μπροστά και τη Ρωσίδα πράκτορα Anya Amasova δίπλα του. Με την ψυχραιμία ανθρώπου που γνωρίζει μια σημαντική λεπτομέρεια παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους, σημαδεύει την άκρη της προβλήτας και συνεχίζει ευθεία. Η λευκή Lotus πέφτει στο νερό, οι τροχοί μαζεύονται, από τα πλαϊνά ξεδιπλώνονται πτερύγια και το σφηνοειδές αμάξωμα του Giorgetto Giugiaro αποκτά ξαφνικά μια δεύτερη, απολύτως πειστική χρήση. Η δημιουργία της «Wet Nellie», όπως βαφτίστηκε η υποβρύχια Esprit, ήταν σχεδόν τόσο ενδιαφέρουσα όσο και η κινηματογραφική μεταμόρφωσή της. Η αμερικανική Perry Oceanographic κατασκεύασε ένα λειτουργικό, αυτοπροωθούμενο υποβρύχιο μέσα σε κέλυφος Esprit. Για ορισμένα από τα πλάνα στις Μπαχάμες χρησιμοποιήθηκε επίσης μινιατούρα, την οποία το συνεργείο κινούσε μέσα στο νερό με λεπτά σύρματα. Κι ύστερα από τόση μηχανολογία, η λεπτομέρεια που ολοκληρώνει τη σκηνή είναι ένα ψάρι. Η Lotus βγαίνει στην παραλία ανάμεσα στους λουόμενους, ο Moore ανοίγει το παράθυρο και το πετάει έξω.

Citroën 2CV | For Your Eyes Only (1981)

Τέσσερα χρόνια αργότερα, μια ακόμη Lotus δίνει στον Roger Moore την ευκαιρία για καταδίωξη, αυτή τη φορά επειδή αυτοκαταστρέφεται όταν ένας από τους διώκτες του προσπαθεί να την παραβιάσει. Η Μελίνα Χάβελοκ έχει ευτυχώς παρκάρει λίγο παρακάτω. Ο Bond την ακολουθεί, στρίβει στη γωνία και αντικρίζει το μέσο διαφυγής τους. Ένα κίτρινο Citroën 2CV. Ο Moore χρειάζεται περίπου μισό δευτερόλεπτο για να μετρήσει με το βλέμμα την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που περίμενε και σε αυτό που βρήκε. Για το ελληνικό κοινό, η συνέχεια έχει μια επιπλέον γοητεία. Στο σενάριο βρισκόμαστε στην Ισπανία, αλλά τα στενά του χωριού και οι ελαιώνες είναι της Κέρκυρας, όπου γυρίστηκε η σκηνή τον Σεπτέμβριο του 1980. Η Μελίνα αναποδογυρίζει το 2CV, οι ντόπιοι το ξαναστήνουν στους τροχούς του και ο Bond αναλαμβάνει την οδήγηση με δύο Peugeot στο κατόπι του. Το αμάξωμα γέρνει τόσο πολύ στις στροφές, που μεγάλο μέρος της αγωνίας προκύπτει απλώς από το αν το Citroën θα καταφέρει να ξαναϊσιώσει. Ο Γάλλος κασκαντέρ Rémy Julienne είχε φροντίσει για μια μικρή παραχώρηση στις απαιτήσεις του κινηματογράφου. Στα αυτοκίνητα της καταδίωξης, τη θέση του δικύλινδρου κινητήρα των 602 κ.εκ. πήρε ο τετρακύλινδρος boxer των 1.015 κ.εκ. από τη Citroën GS. Έπειτα από τόσες ταινίες στις οποίες ο Bond πατούσε ένα κουμπί και απαλλασσόταν από όποιον τον ακολουθούσε, εδώ έχεις επιτέλους την ευκαιρία να τον δεις να δουλεύει για να ξεφύγει. Και να το ευχαριστιέται.

Aston Martin V8 | The Living Daylights (1987)

Για το ντεμπούτο του Timothy Dalton, ο Bond επέστρεψε σε μια μεγάλη Aston Martin με μακρύ καπό, οκτώ κυλίνδρους και πολύ πιο μυώδη εμφάνιση από τις λεπτές DB της δεκαετίας του ’60. Ο Dalton έπαιζε τον ρόλο πιο συγκρατημένα από τον Moore, κάτι που έκανε ακόμη πιο διασκεδαστική την αντίθεση με όσα είχε σκεφτεί να βάλει ο Q μέσα στο αυτοκίνητό του. Στην καταδίωξη με την Kara Milovy, η Aston αποκαλύπτει διαδοχικά λέιζερ, πυραύλους και, όταν πια φτάνει στον πάγο, αναδιπλούμενα πέδιλα σκι στα πλαϊνά. Το καλύτερο οπτικό αστείο έρχεται λίγο αργότερα. Ύστερα από τόση βρετανική τεχνολογία, ο Bond και η Kara ολοκληρώνουν τη διαφυγή τους κατηφορίζοντας το χιόνι μέσα στη θήκη ενός βιολοντσέλου. Η ίδια γενιά V8 επέστρεψε δεκαετίες αργότερα στο No Time to Die, προσφέροντας στην εποχή του Dalton μια όμορφη υπόκλιση από τον Daniel Craig.

BMW 750iL | Tomorrow Never Dies (1997)

Από τις BMW του Pierce Brosnan, η Z3 του GoldenEye ήταν εκείνη που ήθελες να πάρεις σπίτι και η Z8 του The World Is Not Enough εκείνη που πόνεσες περισσότερο όταν κόπηκε στα δύο. Η καλύτερη σκηνή οδήγησης, όμως, ανήκει στη μακριά Σειρά 7. Μέσα σε ένα πολυώροφο πάρκινγκ στο Αμβούργο, ο Brosnan πηδά στο πίσω κάθισμα της ασημί 750iL και αρχίζει να την κατευθύνει από την επιφάνεια αφής ενός ειδικά τροποποιημένου κινητού Ericsson. Το χαμόγελό του καθώς στρίβει ολόκληρη τη λιμουζίνα με τον αντίχειρα είναι ίσως η πιο ειλικρινής αντίδραση που είχε ποτέ ο 007 σε εφεύρεση του Q. Στην πραγματικότητα, το πάρκινγκ βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο Brent Cross του Λονδίνου. Τέσσερις BMW είχαν μετασκευαστεί ώστε να χωρούν έναν κρυμμένο κασκαντέρ χαμηλά πίσω από τα εμπρός καθίσματα. Από εκεί, ο Steve Griffin οδηγούσε βλέποντας τον δρόμο σε οθόνες, ενώ στην κάμερα φαινόταν καθαρά πως η θέση του οδηγού ήταν άδεια. Η σκηνή κλείνει με μια λεπτομέρεια που εύκολα ξεχνάς. Ο Q είχε παραδώσει την BMW παριστάνοντας τον υπάλληλο εταιρείας ενοικιάσεων. Ο Bond φροντίζει να την επιστρέψει στέλνοντάς τη από την οροφή του πάρκινγκ κατευθείαν στη βιτρίνα.

Aston Martin V12 Vanquish και Jaguar XKR | Die Another Day (2002)

Στην τελευταία του εμφάνιση ως 007, ο Pierce Brosnan παίρνει επιτέλους από τον Q τα κλειδιά μιας Aston Martin. Μόνο που, όταν έρχεται η ώρα της παράδοσης, μπροστά του βλέπει ένα άδειο βάθρο. Η ασημί V12 Vanquish διαθέτει προσαρμοζόμενο καμουφλάζ που της επιτρέπει να χάνεται μέσα στο φόντο. Ο Q, δικαιωματικά περήφανος τόσο για την εφεύρεση όσο και για το λογοπαίγνιο, τη βαφτίζει «Vanish».

Η καλύτερη απόφαση της παραγωγής ήταν να δώσει ένα εξίσου ενδιαφέρον αυτοκίνητο στον αντίπαλο. Στην παγωμένη λιμνοθάλασσα της Ισλανδίας, τον Bond περιμένει ο Zao με μια πράσινη, ανοιχτή Jaguar XKR. Για μία φορά ο άνθρωπος που κυνηγάει τον 007 έχει περάσει κι αυτός από το δικό του αντίστοιχο εργαστήριο του Q. Η Jaguar διαθέτει αρκετό κρυμμένο οπλισμό για να απαντήσει στα τεχνάσματα της Aston και ο πάγος προσφέρει τον χώρο που χρειάζονται τα δύο βρετανικά GT για να κινηθούν πλάι πλάι. Σπάνια η σειρά μάς έχει δώσει τόσο καθαρή εικόνα δύο αυτοκινήτων που μονομαχούν, με τον έναν οδηγό να μπορεί σχεδόν να κοιτάξει τον άλλον στα μάτια.

Για τα γυρίσματα στον πάγο, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στη σκηνή μετατράπηκαν σε τετρακίνητα. Η πιο ασυνήθιστη προσθήκη, πάντως, έγινε στο όχημα της κάμερας. Το συνεργείο το εφοδίασε με πλωτήρες για την περίπτωση που υποχωρούσε η επιφάνεια. Ο επικεφαλής των κασκαντέρ Paul Weston θυμόταν πως, όταν περπάτησαν για πρώτη φορά στην παγωμένη λιμνοθάλασσα, ο πάγος ήταν ακόμη τόσο διάφανος ώστε έβλεπαν τα ψάρια κάτω από τα πόδια τους.

Aston Martin DBS | Casino Royale (2006)

Τέσσερα χρόνια μετά την αόρατη Vanquish, ο Daniel Craig αναλαμβάνει τον ρόλο και μέσα σε μία σκηνή αλλάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε να τελειώσει μια καταδίωξη του Bond. Οδηγώντας τη νύχτα την καινούργια DBS, βλέπει ξαφνικά τη Vesper Lynd δεμένη στη μέση του δρόμου. Τραβά απότομα το τιμόνι, βγαίνει στο γρασίδι και η Aston αρχίζει να τουμπάρει. Από τη στιγμή που η δέσμη των προβολέων πέφτει πάνω στη Vesper μέχρι την πρώτη ανατροπή, προλαβαίνεις μόλις να καταλάβεις τι είδες. Στην πίστα δοκιμών του Millbrook, όπου γυρίστηκε η σκηνή, οδηγούσε ο κασκαντέρ Adam Kirley. Η ομάδα θα ήταν ικανοποιημένη με δύο ή τρεις ανατροπές. Η DBS συμπλήρωσε επτά, επίδοση που καταγράφηκε τότε ως παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Κι όμως, την πρώτη φορά που βλέπεις το Casino Royale δύσκολα μπαίνεις στη διαδικασία να τις μετρήσεις. Ο Craig έχει ήδη κάνει το κοινό να νοιάζεται περισσότερο για τη γυναίκα που έμεινε στην άσφαλτο και τον οδηγό που βρίσκεται ακόμη δεμένος μέσα στην καμπίνα.

Aston Martin DB10 και Jaguar C-X75 | Spectre (2015)

Στη Ρώμη, η παραγωγή έβαλε στον ίδιο δρόμο δύο αυτοκίνητα που δύσκολα θα έβλεπες ακόμη και με πρόσκληση σε ιδιωτική συλλογή. Η Aston Martin σχεδίασε την DB10 ειδικά για το Spectre και κατασκεύασε μόλις δέκα μονάδες. Οι οκτώ προορίζονταν για τα γυρίσματα και οι δύο για την προώθηση της ταινίας. Στο σενάριο, μάλιστα, η DB10 ανήκει υπηρεσιακά στον 009. Ο Bond την παίρνει από το εργαστήριο προτού ολοκληρωθεί η προετοιμασία της, κάτι που ανακαλύπτει μάλλον αργά, όταν αρχίζει να δοκιμάζει τους διακόπτες. Πίσω του βρίσκεται ο Hinx με την πορτοκαλί Jaguar C-X75. Η καταδίωξη περνά από τα στενά της Ρώμης, κατεβαίνει τα σκαλιά της Scala de Pinedo και συνεχίζεται δίπλα στον Τίβερη. Τα σκαλιά χρειάστηκε να ενισχυθούν για να αντέξουν το πέρασμα των δύο αυτοκινήτων. Με τη μακριά, χαμηλή Aston μπροστά και την κεντρομήχανη Jaguar να γεμίζει τους καθρέφτες της, είναι από τις λίγες φορές σε ταινία Bond που πιάνεις τον εαυτό σου να εύχεται να κρατήσει το πλάνο του κακού λίγο περισσότερο.