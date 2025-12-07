Τα αυτοκίνητα που λάτρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο εξωτερικό και τώρα θέλει να κυκλοφορήσουν στις ΗΠΑ

Tα είδε από κοντά, τα λάτρεψε και τώρα θέλει να τα φέρει στην Αμερική: Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που «κέρδισαν» τον Ντόναλντ Τραμπ

Είτε μιλάμε για τον δισεκατομμυριούχο, είτε για τον πλανητάρχη Τραμπ, το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο που εντυπωσιάζεται εύκολα, ειδικά με κάτι που κατασκευάζεται εκτός της αγαπημένης του Αμερικής. Σε μια από τις (viral πια) συνεντεύξεις τύπου του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τα μικρά αυτοκίνητα που είδε σε πρόσφατο ταξίδι του στην Ιαπωνία.

Μιλώντας για τα λεγόμενα “Kei cars“, ο πλανητάρχης τα αποκάλεσε «πολύ χαριτωμένα», εκφράζοντας την επιθυμία του να τα δει να κατασκευάζονται και να κυκλοφορούν στην Αμερική. Πρόκειται για τα μικρά και προσιτά αυτοκίνητα «τσέπης», με το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα στη χώρα μας να είναι το Daihatsu Copen.

Όπως ήταν κάποτε το VW Beetle

Με το θρυλικό «κατσαριδάκι» παρομοίασε τα ιαπωνικά Kei cars ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως «δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται εδώ κι έχω εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό (Μεταφορών) να εγκρίνει άμεσα την παραγωγή τους». Κι ενώ η αποφασιστικότητα είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει, η συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ σχετικά με τα μικρά ιαπωνικά αυτοκίνητα ακούγεται ολίγον τι σαν… ανέκδοτο.

«Μου έδωσε την οδηγία να εγκρίνω τους κανονισμούς σχετικά με αυτό, κάτι που έχουμε κάνει», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Sean Duffy, «Έτσι, αν η Toyota ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία θέλει να κατασκευάσει μικρά, προσιτά, οικονομικά αυτοκίνητα, έχουμε εγκρίνει τα πάντα ώστε να μπορούν να τα κατασκευάζουν και να τα πουλάνε στην Αμερική».

Τα Kei cars είναι μικρά προσιτά αυτοκίνητα πόλης που είναι «κομμένα και ραμμένα» για τους στενούς δρόμους των πόλεων της Ιαπωνίας, οι οποίοι δεν θυμίζουν σχεδόν σε τίποτα την… «άπλα» που απολαμβάνουν οι Αμερικάνοι. Είμαστε σίγουροι πως η πλειοψηφία των αγοραστών θα έβαζαν τα γέλια αντικρίζοντας ένα Kei car, το οποίο πιθανότατα θα έμοιαζε σαν… παιδικό παιχνίδι δίπλα στα «θηρία» που κυκλοφορούν στους δρόμους των ΗΠΑ.

Τα εμπόδια

Αρκετά είναι τα εμπόδια στον δρόμο των Kei cars για την Αμερική, με το πως ακριβώς σχεδιάζει να το καταφέρει αυτό ο Duffy να παραμένει ασαφές. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την κατοχή ενός νέου Kei car στις ΗΠΑ είναι τα Ομοσπονδιακά Πρότυπα Ασφάλειας Οχημάτων. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει πολλές αμερικανικές εταιρείες από το να κατασκευάζουν ήδη οχήματα που δεν πληρούν αυτούς τους κανονισμούς, όπως αυτά που προορίζονται μόνο για πίστα.

Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η ταξινόμηση οχημάτων στις πολιτείες, οι οποίες ρυθμίζουν τα δικά τους πρότυπα. Απαιτούν από τα νέα αυτοκίνητα να πληρούν τα Ομοσπονδιακά Πρότυπα Ασφάλειας (FMVSS), ένα έγγραφο 1.400 σελίδων που αναλύει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Οι απαιτήσεις είναι εξαιρετικά αυστηρές και τα περισσότερα μικρά αυτοκίνητα δεν πληρούν τις προδιαγραφές, ωστόσο, αυτό δεν απαγορεύει αυτόματα τη χρήση τους σε δημόσιους δρόμους.

Μένει να δούμε αν τα ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας θα αλλάξουν, ανοίγοντας τον δρόμο για τα Kei cars προς την Αμερική. Λέτε ο Τραμπ να καταφέρει να κάνει τους Αμερικάνους να παρκάρουν τα pick-ups τους και να αρχίσουν να κυκλοφορούν με… «χαριτωμένα» μικρά ιαπωνικά αυτοκινητάκια πόλης; Αν το δούμε κι αυτό…

Τι κρατάμε:

Ο Τραμπ θέλει να φέρει τα «χαριτωμένα» μικρά ιαπωνικά Kei cars στην Αμερική

Δεν πρόκειται για ανέκδοτο, ο πλανητάρχης έδωσε όντως εντολή στον υπουργό μεταφορών να βρει τρόπο να εγκρίνει την παραγωγή τους

Αυτή τη στιγμή, τα Kei cars δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζουν τα Ομοσπονδιακά Πρότυπα Ασφάλειας Οχημάτων

Μένει να δούμε αν θα προχωρήσει το σχέδιο Τραμπ, ή πρόκειται για άλλο ένα «πυροτέχνημα» από τον master του είδους

