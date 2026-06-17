Τα αυτοκίνητα που όλοι «κράζουν» έχουν αύξηση σχεδόν 30% στις πωλήσεις το Μάιο

Η συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων είδε αύξηση 28,2% τον Μάιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ΣΕΑΑ και ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένουν ένα από τα πιο πολωτικά θέματα της αγοράς. Άλλοι τα θεωρούν το μέλλον, άλλοι τα αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, ενώ στα social media η συζήτηση γύρω από την αυτονομία, τις τιμές, τη φόρτιση και τις μπαταρίες συχνά καταλήγει σε έντονη κριτική. Τα στοιχεία, όμως, δείχνουν ότι παρά το «κράξιμο», οι πωλήσεις τους συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, που βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Μάιο του 2026 έφτασαν τις 956 μονάδες, έναντι 746 μονάδων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 28,2%, σε μια αγορά καινούργιων επιβατικών που συνολικά κινήθηκε ανοδικά, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό.

Πόσο ανέβηκαν τα ηλεκτρικά τον Μάιο

Τον Μάιο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 16.244 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 15.670 τον Μάιο του 2025. Η συνολική αγορά, δηλαδή, κατέγραψε αύξηση 3,7%.

Μέσα σε αυτή την εικόνα, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινήθηκαν πολύ πιο έντονα ανοδικά. Οι 956 ταξινομήσεις BEV αντιστοιχούν σε μερίδιο περίπου 5,9% επί των καινούργιων επιβατικών του μήνα. Το ποσοστό δεν είναι ακόμη μεγάλο, όμως η ετήσια μεταβολή δείχνει ότι η ζήτηση αυξάνεται με ρυθμό σαφώς υψηλότερο από το σύνολο της αγοράς.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν προστεθούν και τα plug-in hybrid. Τον Μάιο ταξινομήθηκαν 957 PHEV, αριθμός σχεδόν ίδιος με τα BEV, αλλά μειωμένος κατά 10,2% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Συνολικά, BEV και PHEV έφτασαν τις 1.913 μονάδες, από 1.812 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 5,6%.

Τα στοιχεία του Μαΐου

Κατηγορία Μάιος 2026 Μάιος 2025 Μεταβολή Καινούργια επιβατικά 16.244 15.670 +3,7% BEV 956 746 +28,2% PHEV 957 1.066 -10,2% BEV + PHEV 1.913 1.812 +5,6%

Το σημαντικότερο στοιχείο εδώ είναι ότι η άνοδος των αμιγώς ηλεκτρικών δεν ακολουθεί απλώς τη συνολική αγορά. Την ξεπερνά καθαρά. Τη στιγμή που οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών αυξάνονται κατά 3,7%, τα BEV ανεβαίνουν κατά 28,2%.

Τι δείχνει το πεντάμηνο

Ακόμη πιο σταθερή είναι η εικόνα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026. Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους ταξινομήθηκαν 65.299 καινούργια επιβατικά, έναντι 63.515 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με αύξηση 2,8%.

Στα BEV, οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 3.943 μονάδες, από 3.396 πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο 16,1%. Τα plug-in hybrid κινήθηκαν επίσης ανοδικά στο πεντάμηνο, με 4.134 ταξινομήσεις έναντι 3.919, δηλαδή αύξηση 5,5%.

Συνολικά, τα επαναφορτιζόμενα αυτοκίνητα, δηλαδή BEV και PHEV μαζί, έφτασαν τις 8.077 ταξινομήσεις στο πρώτο πεντάμηνο, από 7.315 το 2025. Η αύξηση διαμορφώνεται στο 10,4%, με το συνολικό τους μερίδιο επί της αγοράς επιβατικών να φτάνει περίπου το 12,4%.

Τα στοιχεία Ιανουαρίου-Μαΐου

Κατηγορία Ιαν.-Μάιος 2026 Ιαν.-Μάιος 2025 Μεταβολή Καινούργια επιβατικά 65.299 63.515 +2,8% BEV 3.943 3.396 +16,1% PHEV 4.134 3.919 +5,5% BEV + PHEV 8.077 7.315 +10,4%

Τα BEV έχουν πλέον μερίδιο περίπου 6% στο πρώτο πεντάμηνο, ενώ τα plug-in μοντέλα συνολικά κινούνται πάνω από το 12%. Δεν μιλάμε ακόμη για κυρίαρχη κατηγορία, αλλά για μια τεχνολογία που σταδιακά αυξάνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Γιατί ανεβαίνουν, ενώ πολλοί τα αμφισβητούν

Η αύξηση των BEV δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Η τιμή αγοράς παραμένει υψηλή για μεγάλο μέρος του κοινού, η δημόσια φόρτιση δεν είναι εξίσου εύκολη σε όλες τις περιοχές, ενώ η χρήση σε μεγάλα ταξίδια εξακολουθεί να απαιτεί περισσότερο προγραμματισμό σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Από την άλλη, υπάρχουν πλέον περισσότεροι λόγοι που οδηγούν μέρος της αγοράς προς τα ηλεκτρικά. Η γκάμα έχει μεγαλώσει, οι επιλογές είναι περισσότερες, οι εταιρικοί στόλοι τα εξετάζουν σοβαρότερα, ενώ για οδηγούς με δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στην εργασία, το κόστος χρήσης μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερο.

Ιδιαίτερα στην καθημερινή αστική μετακίνηση, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να λειτουργήσει πολύ αποδοτικά. Η απουσία κατανάλωσης καυσίμου, η χαμηλή συντήρηση και η αθόρυβη λειτουργία είναι στοιχεία που αρχίζουν να μετρούν περισσότερο για ένα συγκεκριμένο κοινό.

Τα PHEV δείχνουν πιο σύνθετη εικόνα

Σε αντίθεση με τα BEV, τα plug-in hybrid είχαν πτώση τον Μάιο, με 957 ταξινομήσεις έναντι 1.066 τον ίδιο μήνα πέρυσι. Στο πεντάμηνο, όμως, παραμένουν ανοδικά, με αύξηση 5,5%.

Αυτό δείχνει ότι η αγορά των PHEV είναι πιο ευαίσθητη στις διακυμάνσεις του μήνα, αλλά εξακολουθεί να κρατά σημαντικό ρόλο. Για πολλούς οδηγούς, το plug-in hybrid θεωρείται ενδιάμεση λύση. Προσφέρει ηλεκτρική κίνηση για καθημερινές αποστάσεις, αλλά διατηρεί θερμικό κινητήρα για ταξίδι ή για όσους δεν θέλουν να εξαρτώνται πλήρως από τη φόρτιση.

Το κρίσιμο σημείο, βέβαια, είναι η χρήση. Ένα PHEV έχει νόημα όταν φορτίζεται συχνά. Αν λειτουργεί μόνιμα με άδεια μπαταρία, χάνει μεγάλο μέρος του πλεονεκτήματός του και μπορεί να καταναλώνει περισσότερο από όσο περιμένει ο οδηγός.

Η συνολική αγορά κινείται ήπια ανοδικά

Πέρα από τα επιβατικά, τα στοιχεία του ΣΕΑΑ δείχνουν διαφορετικές τάσεις ανά κατηγορία οχημάτων. Τα καινούργια φορτηγά, ελαφρά και βαρέα, κατέγραψαν πτώση 6,4% τον Μάιο, με 969 ταξινομήσεις έναντι 1.035 πέρυσι. Στο πεντάμηνο, όμως, βρίσκονται σε ισχυρή άνοδο 19,4%, με 5.197 μονάδες έναντι 4.351.

Αντίθετα, τα καινούργια λεωφορεία υποχώρησαν τόσο τον Μάιο όσο και στο πεντάμηνο. Τον Μάιο ταξινομήθηκαν 31 λεωφορεία, έναντι 50 πέρυσι, με πτώση 38%, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο οι ταξινομήσεις διαμορφώθηκαν στις 354, από 403, δηλαδή μείωση 12,2%.

Η πραγματικότητα πίσω από το «κράξιμο»

Το ενδιαφέρον με τα ηλεκτρικά είναι ότι συχνά η δημόσια συζήτηση δεν συμβαδίζει πλήρως με τα στοιχεία της αγοράς. Ναι, υπάρχουν ακόμη σοβαρές ενστάσεις και πρακτικά ζητήματα. Ναι, δεν ταιριάζουν σε όλους τους οδηγούς και σε όλα τα προφίλ χρήσης. Όμως η εικόνα των ταξινομήσεων δείχνει ότι ένα μέρος του κοινού τα επιλέγει όλο και περισσότερο.

Η αύξηση 28,2% τον Μάιο και 16,1% στο πεντάμηνο δεν σημαίνει ότι η ηλεκτροκίνηση κυριαρχεί στην Ελλάδα. Σημαίνει όμως ότι, παρά την κριτική, τα BEV κερδίζουν σταδιακά έδαφος. Και αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό συμπέρασμα από τα στοιχεία του Μαΐου.

Τι κρατάμε;