Τα best-seller αυτοκίνητα της Ευρώπης τον Μάιο: Ποιο πούλησε 19.685 μονάδες σε ένα μήνα;

Oι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη Γηραιά Ήπειρο για τον Μάιο του 2026 – Ποια μοντέλα διατήρησαν τις θέσεις τους, ποια υποχώρησαν και ποια σημείωσαν εκπληκτικές ανόδους

Το Dacia Sandero διατηρήθηκε στην κορυφή των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, αφήνοντας πίσω του το Volkswagen T-Roc, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Tesla Model Y, το οποίο επέστρεψε δυναμικά μετά την πτώση των προηγούμενων μηνών.

Τα στοιχεία προέρχονται από τα προκαταρκτικά δεδομένα της Dataforce, τα οποία καλύπτουν περίπου το 98% των συνολικών ταξινομήσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ, της ζώνης EFTA (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Sandero, παραμένει επίσης το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά από την αρχή του 2026, με το Renault Clio και το Volkswagen Golf να ακολουθούν στη γενική κατάταξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του BYD Atto 2. Αν και βρέθηκε στην 24η θέση τον Μάιο, οι ταξινομήσεις του εκτοξεύθηκαν από 667 μονάδες τον Μάιο του 2025 σε περισσότερες από 10.000 φέτος, σημειώνοντας αύξηση 1.434%!

1.Dacia Sandero

Το Sandero, το οποίο ανανεώθηκε πρόσφατα με ένα facelift, επιβεβαιώνει τη θέση του ως το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο στην Ευρώπη. Τον Μάιο ταξινομήθηκαν 19.685 νέα οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

2.Volkswagen T-Roc

Το γερμανικό SUV ανανεώθηκε επίσης πρόσφατα και τον Μάιο κατέγραψε 17.419 νέες ταξινομήσεις, επίδοση που του χαρίζει τη δεύτερη θέση. Σε σχέση με πέρυσι, καταγράφει πτώση 5,7%.

3.Tesla Model Y

Ύστερα από τη μεγάλη πτώση των τελευταίων μηνών (τον Απρίλιο βρισκόταν στην 39η θέση), το αμερικανικό ηλεκτρικό, επιστρέφει στο βάθρο με 17.202 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 68,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

4.Volkswagen Golf

Το γερμανικό μικρομεσαίο μοντέλο ενισχύει τη θέση του στην αγορά. Τον Μάιο του 2026 ταξινομήθηκαν 17.198 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

5.Peugeot 208

Το γαλλικό compact καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με 15.426 νέες ταξινομήσεις, παρουσιάζοντας μείωση 3,8%.

6.Toyota Yaris Cross

Οι πωλήσεις του ιαπωνικού crossover παραμένουν ουσιαστικά σταθερές: τον Μάιο ταξινομήθηκαν 15.228 οχήματα, έναντι 15.246 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (-0,1%).

7.Volkswagen Tiguan

Το γερμανικό SUV κατέγραψε 15.120 νέες ταξινομήσεις τον Μάιο, σημειώνοντας μείωση 5,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα της περασμένης χρονιάς.

8.Renault Clio

Αν και από την αρχή του 2026 βρίσκεται στη δεύτερη θέση της συνολικής κατάταξης, τον Μάιο υποχώρησε στην όγδοη θέση, με 14.376 ταξινομήσεις, καταγράφοντας πτώση 30,6%.

9.Opel Corsa

Το γερμανικό compact μοντέλο καταλαμβάνει την ένατη θέση με 14.281 ταξινομήσεις, σημειώνοντας αύξηση 7,5%.

10.Hyundai Tucson

Τη δεκάδα συμπληρώνει το κορεατικό SUV, το οποίο κατέγραψε 12.907 νέες ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 12,8% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Θέσεις 11-20

Skoda Octavia – 12.609 (-5,1%) Toyota Yaris – 12.230 (-16,2%) Kia Sportage – 12.210 (+6,9%) Peugeot 2008 – 12.006 (-19,4%) Citroën C3 – 11.339 (-16,3%) Dacia Duster – 11.213 (-24,3%) Renault Captur – 10.771 (-3,9%) Ford Puma – 10.679 (-17,3%) Volkswagen T-Cross – 10.404 (+0,2%) Fiat Panda – 10.353 (+5,6%)

Θέσεις 21-50