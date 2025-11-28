Τα Crash Test του Euro NCAP αλλάζουν από το 2026: Δες τις 4 φάσεις

Τι αλλάζει από το 2026 και πως θα γίνεται πλέον η αξιολόγηση της ασφάλειας των αυτοκινήτων

Μετά τα πιο πρόσφατα τεστ για το 2025, που δημοσιεύθηκαν πριν από λίγες ημέρες και ολοκλήρωσαν τον πρόγραμμα της χρονιάς, το Euro NCAP παρουσίασε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για το 2026: πρόκειται για τη σημαντικότερη αναβάθμιση από το 2009, που αλλάζει τον τρόπο διεξαγωγής των δοκιμών για την αξιολόγηση της ασφάλειας των αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη.

Οι αλλαγές, σχεδιάστηκαν ώστε «να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις σημερινές συνθήκες οδήγησης και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οδηγοί, επιβάτες και άλλοι χρήστες του δρόμου», εξηγεί ο οργανισμός σε σχετική ανακοίνωση. «Τα νέα πρωτόκολλα για το 2026 ενισχύουν ακόμη περισσότερο τημ αξιοπιστία και τη σημασία των δοκιμών μας, επιβραβεύοντας τα οχήματα που αποδίδουν καλά σε όλα τα επίπεδα της ασφάλειας: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα ατύχημα», προσθέτει ο Dr. Michiel van Ratingen, γενικός γραμματέας του Euro NCAP.

Το νέο Euro NCAP: τέσσερα κρίσιμα σημεία

Οι νέες μεθοδολογίες υπολογισμού των βαθμολογιών περιστρέφονται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: ασφάλεια κατά την οδήγηση, πρόληψη ατυχημάτων, προστασία σε περίπτωση ατυχήματος και ασφάλεια μετά το ατύχημα.

Βασίζονται στις αρχές της Haddon Matrix (εργαλείο ανάλυσης κινδύνου οδικής ασφάλειας), αλλά και στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, τα οποία πλέον θα αξιολογούνται όχι μόνο σε δοκιμαστικές πίστες αλλά και σε πραγματικές συνθήκες. Κάθε ένας από τους τέσσερις αυτούς τομείς, αξιολογείται με μέγιστο σκορ 100 βαθμών και από το άθροισμα τους προκύπτει η συνολική βαθμολογία, με τα πέντε αστέρια να παραμένουν το κορυφαίο αποτέλεσμα.

Φάση 1: Ασφαλής οδήγηση

Η αξιολόγηση εξετάζει τεχνολογίες και λειτουργίες που προσφέρουν ασφαλέστερη οδηγική εμπειρία στον οδηγό και στους επιβάτες — από συστήματα που παρακολουθούν το κατά πόσο ο οδηγός έχει στραμμένη την προσοχή του στο δρόμο, έως την ακρίβεια αναγνώρισης των οδικών σημάτων.

Θα αξιολογούνται επίσης τεχνολογίες που εντοπίζουν κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση ναρκωτικών, καθώς και αυτές που μπορούν να σταματήσουν το όχημα αυτόνομα αν ο οδηγός χάσει τις αισθήσεις του. Εισάγονται αξιολογήσεις στη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI), με έμφαση στη σαφήνεια των πληροφοριών κατά την οδήγηση και στη διαθεσιμότητα φυσικών κουμπιών που μειώνουν την απόσπαση προσοχής.

Φάση 2: Πρόληψη ατυχημάτων

Εξετάζονται όλα τα συστήματα που μπορούν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τις συνέπειες ενός σοβαρού ατυχήματος — από προειδοποιήσεις έως αυτόνομες παρεμβάσεις (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κ.λπ.).

Τα τεστ του Euro NCAP θα προσπαθούν να αναπαράγουν ρεαλιστικά σενάρια, που αφορούν επίσης δικυκλιστές και πεζούς. Προβλέπονται επίσης δοκιμές για συστήματα που εντοπίζουν λανθασμένη πίεση πεντάλ (π.χ. γκάζι αντί φρένου) ή παρεμβαίνουν όταν ανοίγει μια πόρτα ενώ πλησιάζει ποδηλάτης.

Φάση 3: Προστασία σε ατυχήματα

Αξιολογούνται τα παραδοσιακά συστήματα προστασίας, από τη δομή του αμαξώματος έως τους αερόσακους, τόσο για τους επιβάτες όσο και για όσους βρίσκονται εκτός οχήματος (πεζούς, ποδηλάτες). Τα υπάρχοντα τεστ (μετωπική, πλευρική, offset) παραμένουν, αλλά επεκτείνονται με περισσότερα σημεία μέτρησης και αυστηρότερους ελέγχους επικινδυνότητας για πεζούς, ειδικά σε δομικά τμήματα κοντά στο παρμπρίζ.

Φάση 4: Ασφάλεια μετά από ατύχημα

Νέες αξιολογήσεις αφορούν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα μετά από το ατύχημα, με έμφαση σε συστήματα βοήθειας και πληροφορίες προς τα σωστικά συνεργεία. Μεταξύ των ελέγχων: η σωστή λειτουργία ηλεκτρικών εξωτερικών χειρολαβών, η απομόνωση μπαταριών υψηλής τάσης, καθώς και οι αυτόματες ειδοποιήσεις από το όχημα (που μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμό επιβατών ή εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς μπαταρίας σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα).

