Τα δύο μοντέλα με τα οποία θα έρθει η iCAUR στην Ελλάδα

Η iCAUR ετοιμάζεται για την Ελλάδα με τα V23 και V27, δύο boxy SUV με ηλεκτρική και REEV τεχνολογία.

Η iCAUR ετοιμάζεται να μπει στην ελληνική αγορά με δύο μοντέλα που ακολουθούν κοινή σχεδιαστική φιλοσοφία, αλλά διαφορετική τεχνολογική προσέγγιση. Από τη μία πλευρά βρίσκεται το iCAUR V23, ένα αμιγώς ηλεκτρικό boxy SUV με lifestyle χαρακτήρα. Από την άλλη, το iCAUR V27 έρχεται ως μεγαλύτερο, πιο επιβλητικό SUV με τεχνολογία REEV, δηλαδή ηλεκτρική κίνηση με range extender.

Η νέα μάρκα του ομίλου Chery δεν προσπαθεί να ακολουθήσει την κλασική λογική των ηλεκτρικών SUV με αεροδυναμικές γραμμές και ουδέτερη σχεδίαση. Αντίθετα, ποντάρει σε τετραγωνισμένες αναλογίες, ρετρό αισθητική, έντονο χαρακτήρα και εικόνα που παραπέμπει σε οχήματα περιπέτειας.

Με απλά λόγια, η iCAUR θέλει να φέρει στην ηλεκτρική εποχή τη λογική των κλασικών boxy SUV. Όχι μόνο ως σχεδιαστική άσκηση, αλλά ως προϊόντα που συνδυάζουν ηλεκτρική τεχνολογία, πρακτικότητα και δυνατότητα εξατομίκευσης.

Τα δύο πρώτα μοντέλα για την Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα της iCAUR αναμένεται να ξεκινήσει με δύο SUV:

Μοντέλο Τεχνολογία Χαρακτήρας iCAUR V23 Αμιγώς ηλεκτρικό BEV Compact boxy lifestyle SUV iCAUR V27 REEV hybrid Μεγαλύτερο all-round SUV με i-AWD

Το V23 είναι το μικρότερο από τα δύο και έχει πιο lifestyle προσανατολισμό. Είναι αμιγώς ηλεκτρικό, με δύο διαθέσιμες τεχνικές διαμορφώσεις στις παγκόσμιες προδιαγραφές του και δυνατότητα εξατομίκευσης μέσω προεγκατεστημένων σημείων τροποποίησης.

Το V27 είναι μεγαλύτερο, ισχυρότερο και πιο ταξιδιωτικό. Χρησιμοποιεί προηγμένο σύστημα REEV, έχει boxy σχεδίαση, σύστημα έξυπνης τετρακίνησης i-AWD και επιδόσεις που φτάνουν έως το 0-100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα παγκόσμια στοιχεία.

iCAUR V23: Το ηλεκτρικό boxy SUV

Το iCAUR V23 είναι το πιο compact από τα δύο μοντέλα. Η σχεδίασή του βασίζεται σε τετραγωνισμένες γραμμές, μικρούς προβόλους και έντονη off-road αισθητική, χωρίς όμως να κρύβει ότι πρόκειται για lifestyle ηλεκτρικό SUV.

Σύμφωνα με τα παγκόσμια στοιχεία της μάρκας, το V23 έχει μήκος 4.220 mm, πλάτος 1.915 mm, ύψος 1.845 mm και μεταξόνιο 2.735 mm. Οι αναλογίες του το κάνουν αισθητά πιο φαρδύ και επιβλητικό από τα περισσότερα μικρά SUV, ενώ το ύψος του ενισχύει την εικόνα οχήματος περιπέτειας.

iCAUR V23 Τιμή Μήκος 4.220 mm Πλάτος 1.915 mm Ύψος 1.845 mm Μεταξόνιο 2.735 mm Μπαταρία 59,93 ή 81,76 kWh Μέγιστη ισχύς 100 ή 155 kW Μέγιστη ροπή 180 ή 292 Nm

Το V23 θα διατίθεται διεθνώς σε δύο τεχνικές εκδοχές. Η πρώτη χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, με ισχύ 100 kW και ροπή 180 Nm. Η δεύτερη συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη με ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, ανεβάζοντας την ισχύ στα 155 kW και τη ροπή στα 292 Nm.

Η μικρότερη μπαταρία έχει χωρητικότητα 59,93 kWh, ενώ η μεγαλύτερη φτάνει τις 81,76 kWh. Η τελική ευρωπαϊκή αυτονομία WLTP δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, επομένως θα πρέπει να περιμένουμε τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν για την ελληνική αγορά.

Ένα SUV που φτιάχτηκε για εξατομίκευση

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν το iCAUR V23 να ξεχωρίζει είναι η λογική της εξατομίκευσης. Η μάρκα αναφέρει ότι το μοντέλο διαθέτει 20 προεγκατεστημένα σημεία τροποποίησης, ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να το προσαρμόσει ευκολότερα στις ανάγκες και στο στιλ του.

Αυτό ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το V23 δεν απευθύνεται απλώς σε κάποιον που ψάχνει ένα ηλεκτρικό SUV. Απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν ένα όχημα με πιο προσωπική εικόνα, πιο περιπετειώδη αισθητική και δυνατότητα να το κάνουν να δείχνει πιο «δικό τους».

Η καμπίνα ακολουθεί αντίστοιχη λογική, με ρετρό στοιχεία, πιο μηχανική αίσθηση σε επιμέρους χειριστήρια και ψηφιακές τεχνολογίες. Η iCAUR το περιγράφει ως μοντέλο που συνδυάζει «retro classic» αισθητική με «cyber tech» λογική.

iCAUR V27: Το μεγάλο REEV SUV

Το δεύτερο μοντέλο είναι το iCAUR V27, το οποίο τοποθετείται ψηλότερα σε μέγεθος, χαρακτήρα και τεχνολογία. Είναι ένα all-round SUV με boxy σχεδίαση, πιο επιβλητικές αναλογίες και σύστημα REEV, δηλαδή range extender ηλεκτρική τεχνολογία.

Στην πράξη, το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια για την παραγωγή ενέργειας. Έτσι, η iCAUR επιχειρεί να συνδυάσει την αίσθηση και την απόκριση ηλεκτρικού οχήματος με μεγαλύτερη ελευθερία σε μεγάλες αποστάσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα παγκόσμια στοιχεία, το V27 έχει μήκος 5.045 mm, πλάτος 1.976 mm, ύψος 1.894 mm και μεταξόνιο 2.900 mm. Με αυτά τα δεδομένα, μιλάμε για ένα μεγάλο SUV, αισθητά μεγαλύτερο από το V23.

iCAUR V27 Classic Premium Flagship Μήκος 5.045 mm 5.045 mm 5.045 mm Πλάτος 1.976 mm 1.976 mm 1.976 mm Ύψος 1.894 mm 1.894 mm 1.894 mm Μεταξόνιο 2.900 mm 2.900 mm 2.900 mm Βάρος 2.119 kg 2.355 kg 2.355 kg Τελική ταχύτητα 170 km/h 180 km/h 180 km/h 0-100 km/h 8,9 sec 5,9 sec 5,9 sec

Το V27 χρησιμοποιεί range extender κινητήρα με μέγιστη ισχύ 100 kW στις 5.200 rpm και μέγιστη ροπή 220 Nm στις 2.500 rpm. Στις ισχυρότερες εκδόσεις, η ηλεκτρική τετρακίνηση i-AWD προσφέρει μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρων 505 Nm, με ισχύ 335 kW σύμφωνα με τα στοιχεία της μάρκας.

Ρετρό αισθητική, αλλά με τεχνολογία νέας γενιάς

Το V27 είναι το μοντέλο που εκφράζει πιο έντονα τη σχεδιαστική φιλοσοφία της iCAUR. Η μάρκα μιλά για αναλογία πλάτους προς ύψος 1:1, κάθετη σχεδίαση, φαρδιά φτερά και τροχούς 21 ιντσών. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με πολύ όρθια στάση και έντονη παρουσία στον δρόμο.

Το εμπρός μέρος συνδυάζει στρογγυλούς ρετρό προβολείς με φωτιστικά σώματα τύπου Star Ring, ενώ τα ξεχωριστά φλας ενισχύουν τη σύνδεση με κλασικά off-road μοντέλα. Παράλληλα, οι επιφάνειες του αμαξώματος έχουν έντονες τρισδιάστατες ακμές και «scoop» κοψίματα, ώστε το αυτοκίνητο να δείχνει πιο στιβαρό και πιο δυναμικό.

Παρά την έντονη rugged αισθητική, το V27 δεν μένει σε αυτή. Διαθέτει ηλεκτρικά υποβοηθούμενη πόρτα χώρου αποσκευών με soft-close λειτουργία, μεγάλη οθόνη 15,4 ιντσών, έξυπνες λειτουργίες καμπίνας, OTA δυνατότητες και συστήματα που απευθύνονται σε οδηγούς που θέλουν τεχνολογία και άνεση, όχι μόνο εικόνα περιπέτειας.

Τι κρατάμε;