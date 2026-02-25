quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα δύο νέα μοντέλα της Dacia – Πού θα κατασκευάζονται;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.02.2026
Autotypos Team
ta-dyo-nea-montela-tis-dacia-pou-tha-kataskevazontai-792998

Η Dacia ετοιμάζεται να κάνει ένα δυναμικό άνοιγμα σε νέες κατηγορίες με δύο μοντέλα που θα κατασκευάζονται «εκτός έδρας»

Η Dacia, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ρουμανίας ετοιμάζεται να εντάξει δύο νέα μοντέλα στην γκάμα της, τα οποία ωστόσο δεν θα κατασκευάζονται στη φυσική της «βάση», στο Mioveni.

Τα δύο νέα μοντέλα θα είναι το νέο wagon με στοιχεία crossover, C-Neo, αλλά και ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που θα μοιράζεται τη βάση του με το νέο Renault Twingo.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το νέο… C-Neo

Το C-Neo (προσωρινό όνομα) είναι ένα νέο wagon το οποία θα τοποθετηθεί πάνω από το Jogger στην παρούσα γκάμα της Dacia. Με αυτό η εταιρεία θέλει να κάνει ένα δυναμικό «μπάσιμο» στη – συνεχώς αναπτυσσόμενη – αγορά των compact, ωστόσο, η παραγωγή του δεν θα γίνει «εντός έδρας». Σύμφωνα με το Romania-Insider, το νέο μοντέλο θα κατασκευάζεται στην Τουρκία, με το εργοστάσιο της Dacia στη Ρουμανία να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή των, Duster και Bigster.

Το C-Neo θα βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B και πιθανότατα θα προσφέρεται με μια πληθώρα διαφορετικών κινητήρων, όπως βενζίνη, υγραέριο, ήπια υβριδική και πλήρως υβριδική έκδοση που χρησιμοποιεί έναν turbo τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων.

Το νέο (όχι και τόσο) αδερφάκι του Twingo

Άλλο ένα σημαντικό μοντέλο για το μέλλον της Dacia είναι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που θα βασίζεται στο Renault Twingo. Αυτό θα τοποθετείται κάτω από το Spring, με τιμή που αναμένεται να ξεκινά από τις περίπου 18.000 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη.

Η Dacia ποντάρει στην κατηγορία Α την οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική στην αγορά ηλεκτρικών και στην οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει. Η ρουμάνικη μάρκα έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα μια εικόνα teaser του νέου μοντέλου το οποίο – παρόλο που βασίζεται στο Twingo – δεν μοιάζει καθόλου με το γαλλικό «αδερφάκι» του.


Το νέο μοντέλο στη γκάμα της Dacia θα παράγεται, επίσης, εκτός Ρουμανίας, στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Novo Mesto της Σλοβενίας.

Διεθνής κατασκευαστής

Η απόφαση της Dacia να βγάλει μέρος της παραγωγής της εκτός συνόρων δείχνει πως η μάρκα λειτουργεί πλέον ως διεθνής κατασκευαστής, μοιράζοντας την παραγωγή σε διαφορετικές τοποθεσίες για να επωφελείται από τα χαμηλότερα κόστη εργασίας. Ενώ τα Duster και Bigster παραμένουν εντός έδρας, το C-Neo θα παράγεται στην Τουρκία, το νέο ηλεκτρικό πόλης στη Σλοβενία και τα Sandero και Jogger παράγονται ήδη στο Μαρόκο.

Τι κρατάμε:

  • Η Dacia ετοιμάζει δύο νέο μοντέλα για να εμπλουτίσει τη γκάμα της
  • Το ένα θα είναι το C-Neo, ένα wagon με στοιχεία crossover που θα παράγεται στην Τουρκία
  • Το δεύτερο είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που βασίζεται στο Twingo αλλά δεν το δείχνει
  • Το νέο αυτοκίνητο πόλης θα παράγεται στη Σλοβενία, με το εργοστάσιο στη Ρουμανία να επικεντρώνεται στα, Duster και Bigster

Tags
#Dacia#Dacia Bigster#Dacia Duster#Dacia Jogger#Renault Twingo
