Τα ελαστικά που σημείωσαν κορυφαίες επιδόσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες για το 2026

Συνολικά 13 πρώτες θέσεις και 19 θέσεις στο βάθρο σε 24 διαφορετικές αξιολογήσεις για την καταξιωμένη εταιρεία ελαστικών

Η Continental μπήκε δυναμικά στο 2026, καταγράφοντας μία ακόμη εξαιρετική επίδοση στις ανεξάρτητες ευρωπαϊκές δοκιμές θερινών ελαστικών. Η γερμανική εταιρεία κατέκτησε συνολικά 13 πρώτες θέσεις και 19 παρουσίες στο βάθρο σε 24 διαφορετικές αξιολογήσεις που πραγματοποίησαν κορυφαία περιοδικά αυτοκινήτου και οργανισμοί αυτοκίνησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σταθερή παρουσία της Continental στην κορυφή της αγοράς, με διακρίσεις σε διαφορετικές κατηγορίες ελαστικών και σε ένα ευρύ φάσμα δοκιμών. Είτε πρόκειται για premium, είτε για ultra-high-performance (UHP) ελαστικά, είτε για προϊόντα με έμφαση στη βιωσιμότητα, η εταιρεία κατάφερε να ξεχωρίσει για τις επιδόσεις της.

Εξαιρετικές επιδόσεις σε φρενάρισμα και βρεγμένο οδόστρωμα

Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες δοκιμές ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις στο φρενάρισμα, η υψηλή πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και η συνολικά ισορροπημένη οδική συμπεριφορά. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που αναδείχθηκαν επανειλημμένα από τους ανεξάρτητους δοκιμαστές και αποτελούν βασικά στοιχεία στην αξιολόγηση της ασφάλειας ενός ελαστικού.

Ανάμεσα στα προϊόντα που πρωταγωνίστησαν φέτος ήταν το PremiumContact 7, το οποίο αναδείχθηκε συνολικός νικητής στη δοκιμή θερινών UHP ελαστικών του περιοδικού Auto Zeitung. Οι συντάκτες του περιοδικού το χαρακτήρισαν ως «εξαιρετικό σε βρεγμένες συνθήκες και πολύ καλό σε στεγνό οδόστρωμα. Έναν ξεκάθαρο νικητή».

Σημαντική διάκριση απέσπασε και το SportContact 7, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στη δοκιμή του Auto Bild sportscars. Οι δοκιμαστές στάθηκαν ιδιαίτερα στην ακρίβεια χειρισμού και στις μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος, περιγράφοντάς το ως «τον βασιλιά του χειρισμού, με εξαιρετικές επιδόσεις σε βρεγμένους και στεγνούς δρόμους».

Παράλληλα, το UltraContact NXT βρέθηκε επίσης στην κορυφή της θερινής δοκιμής της AvD, αποδεικνύοντας ότι τα ελαστικά με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα μπορούν να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις στους τομείς της ασφάλειας. Η AvD σημείωσε ότι το μοντέλο πέτυχε «άριστα αποτελέσματα στους βασικούς σημαντικούς τομείς, όπως το φρενάρισμα και η σταθερότητα».

Πίσω από αυτές τις επιδόσεις βρίσκεται η συνεχής εξέλιξη στις τεχνολογίες γόμας, στον σχεδιασμό των πελμάτων και στις διαδικασίες κατασκευής. Με 13 νίκες και 19 συνολικά παρουσίες στο βάθρο, η Continental επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά την ισχυρή της θέση στην ευρωπαϊκή αγορά ελαστικών και τη διαχρονική προσήλωσή της στην ασφάλεια και τις επιδόσεις.