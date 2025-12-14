Τα έβαλαν με τους πλούσιους – Σηκώνουν Rolls-Royce και Lamborghini από τα πεζοδρόμια

Tο έχουν παραξηλώσει οι πλούσιοι ξένοι στο Λονδίνο, παρκάροντας τα πολυτελή αυτοκίνητά τους όπου τους καπνίσει

Το Λονδίνο έχει γίνει μια από τις πρωτεύουσες των supercars στον κόσμο, με πολλούς πλούσιους ξένους να «μοστράρουν» πολυτελή αυτοκίνητα όπως, Ferrari, Lamborghini, Bentley και Rolls-Royce παράνομα έξω από μαγαζιά, λες και για αυτούς δεν ισχύουν οι νόμοι. Η εν λόγω ασυδοσία έχει εξοργίσει τους ντόπιους, με τις αρχές να μην διστάζουν να σηκώσουν αυτοκίνητα αξίας εκατομμυρίων.

Επτά εκατομμύρια ευρώ στον γερανό

Η πιο γερή «μπάζα» των αρχών πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, του Γραφείου Ασφάλισης Οχημάτων και του Δημοτικού Συμβουλίου του Westminster. Στα πλαίσια της επιχείρησης κατασχέθηκαν περισσότερα από 60 πολυτελή αυτοκίνητα, των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται στα περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των αυτοκινήτων που κατασχέθηκαν ήταν δημοφιλή ιταλικά εξωτικά supercars της Ferrari και της Lamborghini, αλλά και «ντόπια», όπως McLaren, Bentley και Rolls-Royce.

Διαβάστε επίσης: Στην Ελλάδα η ακριβότερη Porsche της γκάμας – Κοστίζει πάνω από 550.000 ευρώ

H μεγαλύτερη εστία του προβλήματος εντοπίζεται έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο Chancery Rosewood, του οποίου τα κόστη διαμονής κυμαίνονται μεταξύ 1.280 και 17.670 λιρών (μεταξύ 1.460 και 20.155 ευρώ) την ημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, έξω από το εν λόγω ξενοδοχείο δεν παρκάρουν… Fiestaκια, αλλά έργα τέχνης με τέσσερις τροχούς.

Πολύ νοιάστηκαν οι Σαουδάραβες

Σύμφωνα με την Daily Mail, μια Rolls-Royce Phantom Coupe με πινακίδες Σαουδικής Αραβίας ρυμουλκήθηκε από εκεί πρόσφατα. Όπως αναφέρει το BBC News, πολλά αυτοκίνητα όπως, Ferrari, Lamborghini, Mercedes G-Class και Jaguar E-Type – όλα με σαουδαραβικές πινακίδες ρυμουκλήθηκαν, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να τα μετακινήσουν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Rolls-Royce… εγκαταλείφθηκε σε παραπλήσιο δρόμο.

«Τα οχήματα είναι καταχωρημένα στο εξωτερικό, επομένως οι πιθανότητες ανάκτησης του κόστους είναι σχεδόν μηδενικές», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών. Σαν να μην έφτανε αυτό, εκπρόσωπος του συμβουλίου δήλωσε ότι οι ιδιοκτήτες είναι «τόσο πλούσιοι που ίσα που υπολογίζουν τα πρόστιμα».

Όταν δεν ξέρεις τι έχεις ένα πρόστιμο μερικών εκατοντάδων ευρώ είναι κάτι σαν μια πιο ακριβή θέση πάρκινγκ, αλλά το να σου σηκώσουν το πολυτελές supercar των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σίγουρα θα σου τραβήξει την προσοχή.

Τι κρατάμε:

Να αντιμετωπίσουν την μάστιγα του παράνομου παρκαρίσματος πολυτελών αυτοκινήτων προσπαθούν στο Λονδίνο

Οι δρόμοι του Westminster έχουν γεμίσει παράνομα παρκαρισμένα supercars εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Οι αρχές άφησαν τα πρόστιμα και πλέον δεν διστάζουν να τα ρυμουλκούν, μπας και οι ιδιοκτήτες τους πάρουν το μήνυμα

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του