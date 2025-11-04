Τα φαβορί από Renault και Dacia για τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026

Ο Όμιλος Renault σημειώνει σημαντική επιτυχία καθώς δύο από τα νεότερα μοντέλα του βρίσκονται ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για το πιο σημαντικό βραβείο της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης

Τα Renault 4 E-Tech Electric και Dacia Bigster επιλέχθηκαν από την επιτροπή που αποτελείται από 60 δημοσιογράφους από 23 ευρωπαϊκές χώρες, μετά από εκτενείς δοκιμές 35 υποψήφιων μοντέλων. Η τελική κρίση θα ανακοινωθεί στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Renault 4 E-Tech Electric: Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή

Η παρουσία της Renault στους φιναλίστ για πέμπτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνει τη δύναμη της στρατηγικής της στην ηλεκτροκίνηση. Μετά τις θριαμβευτικές νίκες του Scenic E-Tech Electric (2024) και του Renault 5 E-Tech Electric (2025), το Renault 4 E-Tech Electric συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της γαλλικής μάρκας.

Το νέο μοντέλο αντλεί έμπνευση από το DNA του εμβληματικού Renault 4 και επαναπροσδιορίζει τον χαρακτήρα του compact SUV, ως ένα ευέλικτο, αμιγώς ηλεκτρικό και πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο. Με ρετρό-φουτουριστικό σχεδιασμό και χαρακτήρα «voiture à vivre», προσφέρει:

Ευρύχωρο εσωτερικό με μήκος φόρτωσης 2,20 μ.

Χώρο αποσκευών 420 λίτρων

Κατώφλι φόρτωσης στα μόλις 61 cm (ρεκόρ κατηγορίας)

Σύστημα Extended Grip και ικανότητα ρυμούλκησης 750 kg

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS)

Σύστημα πολυμέσων OpenR Link με Google built-in

Reno, τον ψηφιακό βοηθό που βασίζεται στο ChatGPT

Το μοντέλο διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

Urban Range : 90 kW κινητήρας, μπαταρία 40 kWh, αυτονομία έως 308 km

: 90 kW κινητήρας, μπαταρία 40 kWh, αυτονομία έως 308 km Comfort Range: 110 kW κινητήρας, μπαταρία 52 kWh, αυτονομία έως 409 km

Η παραγωγή πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία, με το όχημα να κατασκευάζεται στο Maubeuge, τον κινητήρα στο Cléon και τις μπαταρίες στη Gigafactory του Douai.

Dacia Bigster: Η δυναμική είσοδος στην κατηγορία C-SUV

Το Dacia Bigster ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, εκφράζοντας το όραμα της μάρκας για την κατηγορία C-SUV: απλότητα, πρακτικότητα και στιβαρότητα με κορυφαίο value for money.

Λανσαρισμένο την άνοιξη του 2025, το Bigster έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία με σχεδόν 40.000 ταξινομήσεις παγκοσμίως έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και πάνω από 55.000 παραγγελίες συνολικά.

Εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων

Το Bigster προσφέρει τέσσερις προηγμένους κινητήρες:

Hybrid 155 : Πλήρως υβριδικό σύστημα με έως 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη (συγκεντρώνει το 65% των πωλήσεων)

: Πλήρως υβριδικό σύστημα με έως 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη (συγκεντρώνει το 65% των πωλήσεων) Mild Hybrid 140 : Ήπια υβριδική τεχνολογία 48V με μείωση κατανάλωσης κατά 10%

: Ήπια υβριδική τεχνολογία 48V με μείωση κατανάλωσης κατά 10% Mild Hybrid-G 140 : Κινητήρας διπλού καυσίμου (βενζίνη/υγραέριο) με αυτονομία έως 1.450 km

: Κινητήρας διπλού καυσίμου (βενζίνη/υγραέριο) με αυτονομία έως 1.450 km Hybrid-G 150 4×4: Παγκόσμια πρωτιά! Υβριδικός κινητήρας διπλού καυσίμου με τετρακίνηση και αυτονομία έως 1.500 km

Απαραμίλλη αξία

Με τιμή εκκίνησης τα €23.800, το Bigster προσφέρει:

Γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους

Μεγάλο χώρο αποσκευών

Εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες

Χρήση ανακυκλωμένων υλικών (Starkle® με 20% ανακυκλωμένα υλικά)

Σύστημα YouClip για εξατομίκευση του εσωτερικού

Μία διπλή επιτυχία για τον Όμιλο

Η διπλή παρουσία του Ομίλου Renault στους φιναλίστ του Car of the Year 2026 αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής του τόσο στην ηλεκτροκίνηση (Renault) όσο και στα προσιτά, αξιόπιστα SUV (Dacia). Τα δύο μοντέλα θα διαγωνιστούν με άλλα πέντε κορυφαία νέα οχήματα της ευρωπαϊκής αγοράς για τον πιο σημαντικό τίτλο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

