Τα Ford Puma και Kuga BlueCruise με δυνατότητα οδήγησης χωρίς χέρια ήρθαν στην Ελλάδα – Τιμές

Οι νέες εκδόσεις Ford Puma και Kuga BlueCruise στην Ελλάδα με δυνατότητα hands free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο. Δες τις τιμές εδώ.

Η Ford λανσάρει στην Ελλάδα τις νέες εκδόσεις Puma BlueCruise και Kuga BlueCruise, φέρνοντας σε δύο από τα πιο δημοφιλή της μοντέλα το σύστημα BlueCruise για hands free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Το σημαντικό στην ανακοίνωση είναι ότι η λειτουργικότητα του BlueCruise αναφέρεται ως διαθέσιμη χωρίς συνδρομή, μέσα από τον βασικό εξοπλισμό των συγκεκριμένων εκδόσεων, μαζί με το Driver Assistance Pack.

Οι νέες εκδόσεις ξεχωρίζουν και οπτικά, με αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και συγκεκριμένη παλέτα χρωμάτων.

Τι είναι το BlueCruise και πού δουλεύει

Το BlueCruise είναι σύστημα υποβοήθησης οδηγού που επιτρέπει οδήγηση hands free στον αυτοκινητόδρομο, με την προϋπόθεση ότι το όχημα κινείται σε εγκεκριμένες Μπλε Ζώνες, δηλαδή σε τμήματα οδικού δικτύου που έχουν χαρτογραφηθεί και πιστοποιηθεί για τη λειτουργία του συστήματος.

Στο υλικό αναφέρεται ότι οι Μπλε Ζώνες καλύπτουν πάνω από 135.000 km αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές αγορές. Η χρήση περιγράφεται ως ελεύθερα χέρια με το βλέμμα στον δρόμο.

Driver Assistance Pack και Connected Navigation χωρίς συνδρομή

Οι εκδόσεις BlueCruise περιλαμβάνουν στον βασικό εξοπλισμό το Driver Assistance Pack και τη λειτουργικότητα του BlueCruise χωρίς συνδρομή. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το Connected Navigation προσφέρεται επίσης χωρίς συνδρομή. Αξιοποιεί δεδομένα cloud για ενημερώσεις κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, με στόχο να βοηθά στην αποφυγή κίνησης και στη βελτιστοποίηση της διαδρομής.

Τι αλλάζει σε εμφάνιση και εσωτερικό στις εκδόσεις BlueCruise

Οι εκδόσεις BlueCruise έχουν συγκεκριμένα στοιχεία που τις διαφοροποιούν. Το αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue συνδυάζεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών. Οι ζάντες είναι μαύρες, αλουμινίου, 18 ιντσών για το Puma και 19 ιντσών για το Kuga. Στο εσωτερικό αναφέρονται ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα και λεπτομέρειες σε απόχρωση Nordic Blue.

Διαθέσιμες εκδόσεις και κινητήρες

Το Puma BlueCruise διατίθεται με τον ήπια υβριδικό βενζινοκινητήρα EcoBoost των 125 ίππων και αυτόματο κιβώτιο Powershift 7 σχέσεων.

Το Kuga BlueCruise διατίθεται ως πλήρως υβριδικό FHEV με 180 ίππους ή ως plug in υβριδικό PHEV με 243 ίππους. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε αυτόματο κιβώτιο CVT.

Τιμές στην Ελλάδα

Ford Puma BlueCruise Edition – Τιμή 34.382 €

Ford Kuga BlueCruise FHEV – Τιμή 49.065 €

Ford Kuga BlueCruise PHEV – Τιμή 58.270 €

Για τις συγκεκριμένες εκδόσεις αναφέρεται έναρξη παραγωγής τον Απρίλιο 2026.

Τι κρατάμε;