“Τα ηλεκτρικά δεν είναι η λύση”: Ποια μεγάλη μάρκα αυτοκινήτων το είπε;

Είναι τελικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα η λύση για ένα πιο «πράσινο» αύριο; Αυτή η μεγάλη μάρκα αυτοκινήτων πιστεύει πως υπάρχουν κι άλλες λύσεις.

Αλλαγή κατεύθυνσης για τη Honda , σύμφωνα με τα λεγόμενα του CEO της Honda Αυστραλίας

, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σχεδόν 60 δισ. ευρώ επένδυσε πέρσι η Honda στην ηλεκτροκίνηση , αλλά γρήγορα πήρε το 30% πίσω

επένδυσε πέρσι η στην , αλλά γρήγορα πήρε Η εταιρεία στόχευε το 30% των ετήσιων πωλήσεων να αφορά ηλεκτρικά μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τώρα το παίρνει κι αυτό πίσω

Τα τελευταία χρόνια έχουμε βαρεθεί να ακούμε για την περίφημη στροφή στην ηλεκτροκίνηση, κάτι που είναι «μονόδρομος για να σωθεί ο πλανήτης». Εντάξει, το εμπεδώσαμε, αλλά τώρα οι εταιρείες αρχίζουν μια-μια και παίρνουν πίσω τις υποσχέσεις τους. Τελευταία η Honda, η οποία επένδυσε πέρσι περίπου 58 δισ. στο πρόγραμμα EV της, αλλά τώρα φαίνεται πως αρχίζει να τα «μασάει».

Τα ηλεκτρικά δεν είναι η μοναδική λύση

«Κάτι που θέλω να τονίσω με αυτό είναι ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι ο στόχος. Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία είναι μια οδός για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα, αλλά όχι απαραίτητα η μόνη οδός. Τα ηλεκτρικά θα συνεχίσουν να βελτιώνονται — εργαζόμαστε πάνω σε μπαταρίες στερεού τύπου — αλλά ο στόχος μας είναι το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, όχι τα ηλεκτρικά. Αυτά είναι απλώς το προφανές μέσο στο εγγύς έως μεσοπρόθεσμο μέλλον, αλλά θα αναπτύξουμε και άλλες τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου. Θα θέλαμε στις λύσεις να συμπεριλαμβάνονται και τα μοντέλα με κυψέλες καυσίμου».

Διαβάστε επίσης: Χιλιάδες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στην αυτοκινητοβιομηχανία – Τι θα κρίνει το μέλλον;

Αυτά ήταν τα λόγια του Jay Joseph, CEO της Honda Αυστραλίας, στο περιοδικό Drive. Στην εταιρεία φαίνεται πως έχουν δεύτερες σκέψεις σχετικά με τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση, με τη Honda να τραβά πίσω το 30% από τα περισσότερα από 58 δίσ. ευρώ της επένδυσης που έκανε πέρσι στο πρόγραμμα EV της. Επιπρόσθετα, η ιαπωνική μάρκα ξεχνά τον στόχο που είχε, ο οποίος ήθελε το 30% των ετήσιων πωλήσεών της να αφορά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Honda δεν ξεχνά τους κινητήρες υδρογόνου

H Honda συνεχίζει να πιστεύει και να εξελίσσει κινητήρες υδρογόνου, με παράδειγμα το CR-V e:FCEV, ένα μοντέλο με κινητήρα κυψελών καυσίμου που μπορεί να λειτουργήσει και ως plug-in υβριδικό χάρη σε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 17,7 kWh που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 44 χλμ. Παράλληλα, πιστές στην υδρογονοκίνηση παραμένουν εταιρείες όπως η Toyota και η Hyundai, ένα πλάνο που πρόσφατα εγκατέλειψαν στη Stellantis.

Ωστόσο, οι απαραίτητες υποδομές δεν είναι ακόμα αρκετές, κάτι που κάνει τη ζωή με ένα όχημα με κινητήρα υδρογόνου δύσκολη έως αδύνατη. Σύμφωνα με το H2stations.org, μόνο περίπου 1.160 σταθμοί ανεφοδιασμού λειτουργούσαν παγκοσμίως στο τέλος του περασμένου έτους. Οι υποδομές για συνθετικά καύσιμα είναι πρακτικά ανύπαρκτες, με λίγες μόνο εξαιρέσεις, όπως το πιλοτικό εργοστάσιο της Porsche στη Χιλή.

Τι κρατάμε:

Η Honda λέει πως τα ηλεκτρικά είναι απλά μια λύση για την ουδετερότητα άνθρακα, αλλά όχι η μοναδική

λέει πως τα ηλεκτρικά είναι απλά μια λύση για την ουδετερότητα άνθρακα, Αλλαγές στα σχέδια για τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση και πίστη στους κινητήρες υδρογόνου

και πίστη στους Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υδρογονοκίνηση είναι οι πρακτικά ανύπαρχτες υποδομές

Πηγή: Motor1.com

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός