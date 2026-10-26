Τα ηλεκτρικά πέρασαν τη βενζίνη στην Ευρώπη – Γιατί στην Ελλάδα παραμένουν στο 7,1%;

Μια σημαντική ανατροπή καταγράφεται στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπέρασαν πλέον τα βενζινοκίνητα σε ταξινομήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των αγοραστών, πίσω μόνο από τα υβριδικά.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτυπώνει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η αγορά, με την ηλεκτροκίνηση να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), στο πρώτο 9μηνο του 2026 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απέσπασαν μερίδιο αγοράς 22,7%, έναντι 21,2% για τα βενζινοκίνητα. Η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή, ωστόσο αντιστοιχεί σε σχεδόν 130.000 περισσότερες ταξινομήσεις.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα στην Ελλάδα παραμένει αρκετά διαφορετική. Παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το μερίδιό τους στη χώρα μας περιορίζεται στο 7,1%, σχεδόν στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γιατί όμως υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά; Και τι δείχνουν πραγματικά οι αριθμοί για τις επιλογές των οδηγών;

Σχεδόν 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Η πιο πρόσφατη έκθεση της ACEA αποτυπώνει τις ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Συνολικά, 1.931.465 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν στην ΕΕ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 48,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αντίθετα, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων περιορίστηκαν στις 1.802.078 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 19,1%. Έτσι, η διαφορά υπέρ των ηλεκτρικών διαμορφώνεται στις 129.387 ταξινομήσεις, με τα BEV να ξεπερνούν πλέον τα αυτοκίνητα βενζίνης στο σύνολο του 9μήνου.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής, αρκεί να συγκρίνουμε τα μερίδια αγοράς με εκείνα του 2025. Πέρυσι, τα ηλεκτρικά κατείχαν το 16,1% της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ η βενζίνη βρισκόταν στο 27,7%. Μέσα σε έναν χρόνο, η διαφορά όχι απλώς καλύφθηκε, αλλά αντιστράφηκε.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι η συνολική ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκε κατά 5,7%. Επομένως, η άνοδος των ηλεκτρικών δεν οφείλεται απλώς σε περισσότερες συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων, αλλά σε ουσιαστική μεταβολή των επιλογών των καταναλωτών.

Τα υβριδικά παραμένουν πρώτα – Πώς μοιράζεται η ευρωπαϊκή αγορά

Παρότι τα ηλεκτρικά ξεπέρασαν τη βενζίνη, δεν έχουν κατακτήσει ακόμη την πρώτη θέση. Αυτή εξακολουθεί να ανήκει στα υβριδικά αυτοκίνητα, με μερίδιο 36,3% και περισσότερες από 3 εκατομμύρια ταξινομήσεις. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι στην κατηγορία των υβριδικών η ACEA περιλαμβάνει τόσο τα full hybrid όσο και τα mild hybrid, ενώ τα plug-in hybrid καταγράφονται ξεχωριστά.

Η κατανομή της ευρωπαϊκής αγοράς στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 έχει ως εξής.

Τύπος κίνησης Ταξινομήσεις ΕΕ Μερίδιο Υβριδικά (HEV/MHEV) 3.090.530 36,3% Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) 1.931.465 22,7% Βενζίνη 1.802.078 21,2% Plug-in hybrid (PHEV) 860.257 10,1% Diesel 602.206 7,1%

Είναι σημαντικό επίσης να επισημανθεί ότι η βενζίνη και το diesel μαζί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μερίδιο από τα αμιγώς ηλεκτρικά. Ωστόσο, η τάση είναι πλέον σαφής. Η αγορά μετακινείται σταδιακά από τα συμβατικά συστήματα κίνησης προς τις εξηλεκτρισμένες επιλογές, με διαφορετική ταχύτητα ανά χώρα.

Γερμανία και Γαλλία οδηγούν την άνοδο των ηλεκτρικών

Η μεγάλη αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Οι μεγαλύτερες αγορές έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού αποτελέσματος, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά:

79,1% στη Γαλλία

58,1% στη Γερμανία

40,3% στη Δανία

15,7% στο Βέλγιο

Η αύξηση συνδέεται με τη διεύρυνση της διαθέσιμης γκάμας ηλεκτρικών μοντέλων, την παρουσία περισσότερων προσιτών επιλογών και τα μέτρα υποστήριξης των αγοραστών σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα, η συνεχής ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης και η μεγαλύτερη εξοικείωση των καταναλωτών με την ηλεκτροκίνηση δημιουργούν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δυσκολίες έχουν εξαφανιστεί. Το αρχικό κόστος αγοράς και η πρόσβαση σε φόρτιση εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά ζητήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά βρίσκονται μόλις στο 7,1%

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν στη χώρα μας 8.193 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έναντι 6.154 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πρόκειται για αύξηση 33,1%, η οποία δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται και στην Ελλάδα. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς των BEV διαμορφώθηκε στο 7,1%, από 5,5% πέρυσι. Η απόσταση από το ευρωπαϊκό 22,7% φτάνει επομένως τις 15,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των διαφορετικών τεχνολογιών.

Τύπος κίνησης Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα Υβριδικά (HEV/MHEV) 36,3% 58,1% Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) 22,7% 7,1% Βενζίνη 21,2% 22,9% Plug-in hybrid (PHEV) 10,1% 6,6% Diesel 7,1% 2,1%

Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στα υβριδικά. Σχεδόν έξι στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα είναι υβριδικά, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται λίγο πάνω από το ένα τρίτο.

Γιατί οι Έλληνες προτιμούν τα υβριδικά από τα ηλεκτρικά;

Η μεγάλη δημοτικότητα των υβριδικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Για αρκετούς αγοραστές, ένα full hybrid ή mild hybrid μοντέλο αποτελεί μια πιο εύκολη μετάβαση από το συμβατικό αυτοκίνητο σε μια οικονομικότερη μορφή μετακίνησης.

Τα full hybrid μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση. Αντίστοιχα, τα mild hybrid προσφέρουν ηλεκτρική υποβοήθηση, διατηρώντας τη γνωστή διαδικασία ανεφοδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν χρειάζεται να αλλάξει τις καθημερινές του συνήθειες ή να υπολογίζει πού θα φορτίσει.

Την ίδια στιγμή, πολλά υβριδικά μοντέλα διατίθενται σε κατηγορίες και επίπεδα τιμής ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ελλάδα, όπως τα μικρά hatchback και τα B-SUV. Έτσι, η υβριδική τεχνολογία προσφέρει μια λύση που συνδυάζει οικονομία καυσίμου, ευκολία χρήσης και σχετικά προσιτό κόστος αγοράς.

Η υψηλή τιμή αγοράς παραμένει σημαντικό εμπόδιο

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξακολουθούν να περιορίζουν την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης είναι το αρχικό κόστος αγοράς. Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε χαμηλότερες τιμές, αρκετά εξακολουθούν να κοστίζουν περισσότερο από αντίστοιχα μοντέλα βενζίνης ή υβριδικά. Για έναν αγοραστή που διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό, η διαφορά αυτή μπορεί να καθορίσει την τελική επιλογή, ακόμη και αν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο υπόσχεται χαμηλότερο κόστος ενέργειας και συντήρησης σε βάθος χρόνου.

Το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Έρευνα του European Alternative Fuels Observatory, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2026, ανέδειξε το κόστος αγοράς ως τον βασικότερο προβληματισμό των Ευρωπαίων καταναλωτών απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στην Ελλάδα παραμένει ενεργό το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», το οποίο προβλέπει βασική επιδότηση 3.000 ευρώ για επιλέξιμα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 50.000 ευρώ.

Προβλέπονται επίσης πρόσθετα κίνητρα, μεταξύ των οποίων 1.500 ευρώ για απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου και 400 ευρώ για την αγορά φορτιστή. Η προθεσμία αιτήσεων έχει παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν εξαντληθεί νωρίτερα οι διαθέσιμοι πόροι. Ακόμη και με την επιδότηση, πάντως, η τελική διαφορά τιμής μπορεί να παραμένει σημαντική για ορισμένους αγοραστές.

Οι φορτιστές αυξάνονται, αλλά η πρόσβαση παραμένει πρόβλημα

Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης. Σύμφωνα με στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης στη χώρα μας έφτασαν τα 9.567, έναντι 8.215 ένα χρόνο νωρίτερα.

Από αυτά, τα 7.679 ήταν σημεία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ενώ τα 1.888 ήταν συνεχούς ρεύματος (DC). Επομένως, δεν μπορούμε πλέον να υποστηρίξουμε ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει υποδομές φόρτισης.

Το σημαντικότερο πρόβλημα αφορά την πραγματική δυνατότητα πρόσβασης σε εύκολη, οικονομική και αξιόπιστη φόρτιση, ιδιαίτερα κοντά στην κατοικία. Για έναν οδηγό που διαθέτει δική του θέση στάθμευσης και μπορεί να φορτίζει στο σπίτι, η ηλεκτροκίνηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα. Αντίθετα, κάποιος που ζει σε πολυκατοικία χωρίς ιδιωτικό χώρο στάθμευσης ενδέχεται να εξαρτάται αποκλειστικά από δημόσιους φορτιστές. Αυτό επηρεάζει τόσο την ευκολία χρήσης όσο και το πραγματικό κόστος μετακίνησης.

Εξάλλου, πρόσφατη ευρωπαϊκή ανάλυση της Transport & Mobility Leuven, που δημοσιοποίησε η ACEA, επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των υποδομών παραμένει άνιση στην Ευρώπη, με την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικά κενά. Η ίδια μελέτη διαπιστώνει ότι η δημόσια φόρτιση είναι ακριβότερη από την οικιακή στις χώρες που εξετάστηκαν, με το κόστος στους ταχυφορτιστές να αποτελεί επιπλέον επιβάρυνση.

Υπάρχουν όμως ενθαρρυντικά σημάδια στην Ελλάδα

Παρά το χαμηλό ποσοστό του 9μήνου, τα τελευταία μηνιαία στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική αγορά δεν παραμένει στάσιμη. Τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν 1.363 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έναντι 850 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση έφτασε το 60,4%, ενώ το μηνιαίο μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 10,6%, από 6,9% πέρυσι.

Με άλλα λόγια, για τον συγκεκριμένο μήνα, περισσότερα από ένα στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη επιτάχυνσης, αν και ένα μεμονωμένο μηνιαίο αποτέλεσμα δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει μια μόνιμη αλλαγή τάσης. Για να πλησιάσει η Ελλάδα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα χρειαστεί η ανάπτυξη αυτή να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τι κρατάμε;