EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα ηλεκτρικά πλέον θα πληρώνουν “Τέλη Συμφόρησης”: Για πρώτη φορά η είσοδος στο “Δακτύλιο” θα έχει χρέωση – Σε ποια πόλη;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02.01.2026
AutoTypos Team
ta-ilektrika-pleon-tha-plironoun-teli-symforisis-gia-proti-fora-i-eisodos-sto-daktylio-tha-echei-chreosi-se-poia-poli-785603

Από 2/1/2026, τα ηλεκτρικά πληρώνουν congestion charge στο κέντρο του Λονδίνου, με έκπτωση. Δες ποσά, ώρες, εξαιρέσεις και τι αλλάζει.

Από 2 Ιανουαρίου 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα παύουν να απαλλάσσονται από το congestion charge στο κέντρο του Λονδίνου. Αντί της 100% εξαίρεσης, προβλέπεται έκπτωση 25% για ηλεκτρικά Ι.Χ. (με Auto Pay), ενώ το βασικό ημερήσιο τέλος αυξάνεται από £15 σε £18 – η πρώτη αναπροσαρμογή από το 2020.

Πόσο θα πληρώνουν τα ηλεκτρικά

Ώρες και ζώνη εφαρμογής

Η χρέωση ισχύει για τη ζώνη του κεντρικού Λονδίνου: 07:00–18:00 τις καθημερινές και 12:00–18:00 τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Γιατί αλλάζει η πολιτική

Η TfL είχε προειδοποιήσει ότι, χωρίς αλλαγές, χιλιάδες επιπλέον οχήματα θα κινούνταν καθημερινά στη ζώνη έως το 2026, υπονομεύοντας τον σκοπό του τέλους. Η μερική χρέωση των EV επιδιώκει να περιορίσει τη συμφόρηση, όχι να «τιμωρήσει» την ηλεκτροκίνηση.

Τι ακολουθεί (roadmap εκπτώσεων & κατοίκων)

  • Από το 2030 προβλέπεται περαιτέρω μείωση των εκπτώσεων: για τα ηλεκτρικά Ι.Χ. στο 12,5% και για τα ηλεκτρικά van/HGV/quadricycles στο 25% (Auto Pay).

  • Από Μάρτιο 2027, για νέους αιτούντες, η έκπτωση 90% για κατοίκους της ζώνης θα ισχύει μόνο για EV.
    Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες αλλαγές της ΤfL.

Τι σημαίνει για τους οδηγούς

Για πρώτη φορά, οι κάτοχοι EV στο Λονδίνο θα πρέπει να υπολογίζουν ημερήσιο κόστος εισόδου στη ζώνη, έστω μειωμένο. Στρατηγικά, το μέτρο στέλνει μήνυμα ότι η ελάφρυνση των EV δεν μπορεί να είναι μόνιμη όταν ο στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου – ανεξάρτητα από το καύσιμο. Για τους επισκέπτες/εκδρομείς, η εγγραφή στο Auto Pay διασφαλίζει την έκπτωση και αποφεύγει πρόστιμα καθυστέρησης.

Τι κρατάμε;

  • Τέλος για EV από 2/1/2026: τα ηλεκτρικά πληρώνουν congestion charge με έκπτωση.

  • Αύξηση τέλους σε £18/ημέρα για τα μη ηλεκτρικά, πρώτη από το 2020.

  • Έκπτωση 25% για ηλεκτρικά Ι.Χ. και 50% για ηλεκτρικά van/HGV, με Auto Pay.

  • Ώρες ισχύος: 07:00–18:00 (καθημερινές), 12:00–18:00 (Σ/Κ & αργίες).

  • Από το 2030 οι εκπτώσεις συμπιέζονται περαιτέρω· από Μάρτιο 2027 ο resident discount (νέοι αιτούντες) περιορίζεται σε EV.

Tags
#Δακτύλιος#ηλεκτρικά#Λονδίνο
