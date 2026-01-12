Τα ηλεκτρικά της Volkswagen που τώρα έρχονται με μεγαλύτερη μπαταρία

H Volkswagen προχώρησε σε μια πολύ σημαντική αναβάθμιση στα αμιγώς ηλεκτρικά της επαγγελματικά οχήματα

Ουσιαστική αναβάθμιση για τα επαγγελματικά οχήματα, Transporter και Caravelle, με την Volkswagen να ενισχύει περαιτέρω την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την αυτονομία. Στην καρδιά αυτής της σημαντικής αναβάθμισης βρίσκεται μια νέα μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 70 kWh και βελτιωμένη καμπύλη φόρτισης, αλλά και η προσθήκη ενός νέου προαιρετικού συστήματος τετρακίνησης 4Motion.

Ουσιαστικές αναβαθμίσεις για τον σύγχρονο επαγγελματία

Τα νέα e-Transporter και e-Caravelle έρχονται να διευκολύνουν τη ζωή του σύγχρονου επαγγελματία, ο οποίος καλείται να βρει την ισορροπία μεταξύ καθημερινής αποδοτικότητας, αξιοπιστίας και του ελέγχου κόστους. Με αυξημένη αυτονομία, γρήγορη φόρτιση και το νέο ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης, τα επαγγελματικά της Volkswagen ενισχύουν σημαντικά την πρακτικότητά τους, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε πιο βιώσιμες λύσεις κινητικότητας.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας των e-Transporter και e-Caravelle αυξάνεται από 64 σε περίπου 70 kWh, επιτρέποντας αυτονομία έως 380 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 13% μεγαλύτερη σε σχέση με πριν. Παράλληλα, οι χρόνοι φόρτισης μειώνονται αισθητά: σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 125 kW, η μπαταρία υψηλής τάσης φορτίζεται πλέον από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά, δηλαδή περίπου δέκα λεπτά λιγότερο από το παρελθόν. Πρακτικά, μια σύντομη στάση φόρτισης διάρκειας δέκα λεπτών αρκεί για να προσθέσει περίπου 100 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας.

Νέο σύστημα τετρακίνησης για αυξημένη πρόσφυση και σταθερότητα

Από τις αρχές του 2026, το ηλεκτρικό Transporter θα διατίθεται προαιρετικά και με το σύστημα τετρακίνησης 4Motion. Το νέο σύστημα συνδυάζει τον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα με μια πρόσθετη ηλεκτρική μονάδα στον μπροστά άξονα. Χωρίς οι δύο μονάδες να χρειάζεται να συνδέονται μεταξύ τους μηχανικά, η κατανομή της ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα πραγματοποιείται άμεσα και δυναμικά, ανάλογα με τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη πρόσφυση σε εργοτάξια, σε βρεγμένο οδόστρωμα ή σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες.

Το σύστημα τετρακίνησης 4Motion συνεργάζεται στενά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESP) και τον έλεγχο πρόσφυσης, επιτρέποντας τη στοχευμένη αξιοποίηση της ροπής και της δύναμης πέδησης για τον περιορισμό φαινομένων υπερστροφής ή υποστροφής. Έτσι, το e-Transporter διατηρεί υψηλά επίπεδα σταθερότητας και ελέγχου ακόμη και σε βρεγμένο οδόστρωμα, σε μεταβαλλόμενες επιφάνειες ή κατά τη διέλευση από στροφές.

Το σύστημα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) και 210 kW (286 PS).

