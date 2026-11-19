Πριν από έναν χρόνο, για κάθε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο ταξινομούνταν σχεδόν τρία συμβατικά βενζινοκίνητα. Φέτος τον Οκτώβριο, τα ηλεκτρικά πέρασαν μπροστά, σε έναν μήνα που η ελληνική αγορά μεγάλωσε κατά 30,4%.

Τον Οκτώβριο του 2025, η βενζίνη προηγούνταν των αμιγώς ηλεκτρικών κατά 14 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών στην Ελλάδα. Δώδεκα μήνες αργότερα, η μεταξύ τους διαφορά έφτασε τις 2,9 μονάδες, αυτή τη φορά υπέρ των ηλεκτρικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, που βασίζονται στις ταξινομήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέλαβαν τον φετινό Οκτώβριο το 14,6% της ελληνικής αγοράς, αφήνοντας τα συμβατικά βενζινοκίνητα στο 11,7%. Τα υβριδικά, ακόμη κι όταν χρησιμοποιούν βενζινοκινητήρα, καταγράφονται χωριστά.

Από τα 799 στα 2.056 ηλεκτρικά

Μέσα στον μήνα ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 2.056 καινούργια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έναντι 799 τον Οκτώβριο του 2025. Η αύξηση έφτασε το 157,3%, σε μια αγορά που είχε έτσι κι αλλιώς έναν ιδιαίτερα δυνατό μήνα. Συνολικά, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ανέβηκαν από τις 10.763 στις 14.031. Αν δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την άνοδο, η συμβολή των ηλεκτρικών γίνεται ακόμη πιο σαφής. Από τα 3.268 επιπλέον καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν φέτος τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρυσι, τα 1.257 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Με άλλα λόγια, τα ηλεκτρικά έδωσαν σχεδόν το 38,5% της συνολικής αύξησης της αγοράς. Στη βενζίνη η κίνηση ήταν αντίστροφη. Το μερίδιό της υποχώρησε από το 21,4% στο 11,7%, με την πτώση να αποτυπώνεται και στον αριθμό των αυτοκινήτων που πήραν πινακίδες. Με βάση τα στρογγυλοποιημένα μερίδια που ανακοινώνει ο ΣΕΑΑ, ταξινομήθηκαν περίπου 1.640 συμβατικά βενζινοκίνητα φέτος τον Οκτώβριο, έναντι περίπου 2.300 τον ίδιο μήνα πέρυσι. Η διαφορά υπέρ των ηλεκτρικών διαμορφώθηκε έτσι σε λίγο περισσότερα από 400 αυτοκίνητα.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα καινούργια αυτοκίνητα φορτίζει

Μαζί με τα 2.056 αμιγώς ηλεκτρικά, τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν και 1.268 plug-in υβριδικά. Αθροιστικά, 3.324 από τα 14.031 καινούργια επιβατικά μπορούσαν να φορτιστούν από πρίζα, ποσοστό 23,7%. Ενδιαφέρον έχει ότι όλη η αύξηση ήρθε από τα αμιγώς ηλεκτρικά. Τα plug-in υβριδικά υποχώρησαν ελαφρά, από τις 1.311 ταξινομήσεις στις 1.268, χάνοντας 3,3% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Τα αμιγώς ηλεκτρικά βρέθηκαν έτσι στη δεύτερη θέση της αγοράς για τον μήνα. Στην πρώτη, και με μεγάλη διαφορά, παρέμειναν τα υβριδικά χωρίς πρίζα. Το μερίδιό τους ανέβηκε από το 52,5% στο 58,6%, καλύπτοντας σχεδόν έξι στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα που πήραν ελληνικές πινακίδες.

Τι αλλάζει αν δούμε ολόκληρο το δεκάμηνο;

Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 10.242 καινούργια αμιγώς ηλεκτρικά, έναντι 6.953 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αυτό σημαίνει άνοδο 47,3%, με το μερίδιό τους να φτάνει στο 7,9%. Η συμβατική βενζίνη διατηρεί τη δεύτερη θέση στο δεκάμηνο με 21,7%, αν και πριν από έναν χρόνο κάλυπτε το 30,4% των ταξινομήσεων. Ένας αριθμός δείχνει πόσο ξεχώρισε ο Οκτώβριος ακόμη και για τα φετινά δεδομένα της ηλεκτροκίνησης. Από τα 10.242 αμιγώς ηλεκτρικά που πήραν ελληνικές πινακίδες στους πρώτους δέκα μήνες, ένα στα πέντε ταξινομήθηκε μέσα στον Οκτώβριο. Η βενζίνη εξακολουθεί να έχει υπερδιπλάσιο μερίδιο από τα ηλεκτρικά στο σύνολο του δεκαμήνου. Για έναν μήνα, όμως, η σειρά αντιστράφηκε.