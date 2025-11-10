quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα κινέζικα αυτοκίνητα που κάνουν θραύση ως μεταχειρισμένα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 10.11.2025
AutoTypos Team
Η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συνήθως ακολουθεί την αντίστοιχη των καινούργιων.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουν την εμφάνισή τους κινεζικές μάρκες. Σε αυτήν την φάση ο όγκος τους είναι μικρός, όμως στη γερμανική αγορά οι πωλήσεις μεταχειρισμένων κινεζικών αυτοκινήτων σχεδόν τριπλασιάστηκαν από το 2022, αν και προς το παρόν αποτελούν λιγότερο από το 1% του συνολικού όγκου.

Τις περισσότερες πωλήσεις πέτυχε η MG (ανήκει στην SAIC), ενώ μάρκες όπως η Polestar, DFSK, Maxus έχουν μικρά ποσοστά. Κάπως καλύτερα κινούνται οι BYD και NIO.

Τα κινεζικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι φθηνότερα από τον μέσο όρο της αγοράς. Ένα MG4 κοστίζει 24.900 ευρώ, όταν η μέση τιμή στο Autoscout24 είναι 27.753 ευρώ. Ωστόσο, χρειάζονται 127 ημέρες για να πουληθούν, σημαντικά περισσότερο από τα συμβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τα χαμηλά ποσοστά πωλήσεων σχετίζονται με την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα, τις αμφιβολίες για τη μακροζωία, την έλλειψη υποδομών και τη συντήρηση. Επίσης, υπάρχει μεγάλη υποτίμηση: το MG5 έχασε το 20% της αξίας του σε έναν χρόνο.

Τα κινεζικά αυτοκίνητα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο στην αγορά. Εκτιμάται ότι η ζήτηση θα ξεπεράσει την προσφορά στο μέλλον, οδηγώντας σε αύξηση τιμών στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

