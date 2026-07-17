Τα κινεζικά αυτοκίνητα που θα οδηγούν οι παίκτες της Paris Saint-Germain για τα επόμενα 3 χρόνια

Η νέα συνεργασία φέρνει τα κινέζικα αυτοκίνητα της μάρκας στα γκαράζ των ποδοσφαιριστών της Paris Saint-Germain

Η BYD, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, ανακοινώνει μια σημαντική διεθνή συνεργασία με την Paris Saint-Germain, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως. Η συμφωνία έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029, με την BYD να αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Automotive Partner της γαλλικής ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την Paris Saint-Germain, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-2026 κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το UEFA Champions League, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Δύο παγκόσμια brands με κοινό όραμα

Η νέα συνεργασία φέρνει κοντά δύο οργανισμούς που, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, μοιράζονται κοινές αξίες γύρω από την καινοτομία, την εξέλιξη και τη συνεχή αναζήτηση της αριστείας. Τόσο ή Paris Saint-Germain όσο και η BYD έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στους τομείς δραστηριότητάς τους, επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία, αμφισβητώντας τα καθιερωμένα και δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους και πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η τριετής συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση του λογότυπου ή στη χορηγική προβολή. Αντίθετα, περιλαμβάνει ένα ευρύ πρόγραμμα ενεργειών που θα αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών αγωνιστικών περιόδων, οι δύο πλευρές θα οργανώσουν από κοινού διεθνείς καμπάνιες, αποκλειστικές εμφανίσεις με τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες της Paris Saint-Germain, διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους, αλλά και ειδικές εκδηλώσεις για τους υποστηρικτές της ομάδας σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, η παρουσία της BYD θα είναι έντονη στο Parc des Princes, την ιστορική έδρα της Paris Saint-Germain, ενώ ο στόλος των BYD και DENZA – της premium μάρκας του Ομίλου – θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των καθημερινών μετακινήσεων και λειτουργικών αναγκών του συλλόγου.

Στόχος η καινοτομία και η βιώσιμη κινητικότητα

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η BYD και η Paris Saint-Germain επιδιώκουν να εμπνεύσουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, συνδυάζοντας τον κόσμο της αυτοκίνησης με εκείνον του αθλητισμού. Η κοινή φιλοσοφία των δύο brands βασίζεται στην καινοτομία, στις υψηλές επιδόσεις και στη διαρκή εξέλιξη, με στόχο να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες για τους φιλάθλους, αλλά και να προωθήσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις μετακινήσεις.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Paris Saint-Germain, έναν σύλλογο που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο αριστείας, οράματος και καινοτομίας. Στη BYD μοιραζόμαστε την ίδια αποφασιστικότητα να αμφισβητούμε τα καθιερωμένα, να εμπνέουμε την πρόοδο και να συνδέουμε τους ανθρώπους μέσα από την καινοτομία. Αυτή η συνεργασία ενώνει δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα brands που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον και το πάθος να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες. Ανυπομονούμε να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα ένα πιο καινοτόμο και βιώσιμο μέλλον». Από την πλευρά της Paris Saint-Germain, ο Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer του συλλόγου, ανέφερε: «Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την BYD στην οικογένεια της Paris Saint-Germain. Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, η BYD αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τον Σύλλογο. Η συνεργασία των δύο brands δημιουργεί συναρπαστικές ευκαιρίες για να προσεγγίσουμε τους φιλάθλους μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο».

Με τη νέα αυτή συμφωνία, η BYD ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή παρουσία της μέσω μιας συνεργασίας με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητικούς οργανισμούς στον κόσμο, ενώ η Paris Saint-Germain αποκτά έναν νέο στρατηγικό συνεργάτη από τον χώρο της αυτοκίνησης, σε μια περίοδο όπου η βιώσιμη κινητικότητα και οι νέες τεχνολογίες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.