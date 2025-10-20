Τα νέα κινεζικά SUV που αρέσουν στους Έλληνες αρίστευσαν στις δοκιμές ασφαλείας

Τα αγαπημένα κινέζικα SUV της ελληνικής αγοράς δοκιμάστηκαν από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP και πήραν… άριστα!

Η δέσμευση της Chery για αυτοκίνητα που προσφέρουν το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας επιβεβαιώθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, με τα κινέζικα SUV, Tiggo 7 και Tiggo 8 να παίρνουν «άριστα» με βαθμολογία 5 αστέρων! Επίσης, το Tiggo 9 δοκιμάστηκε με απόλυτη επιτυχία σε μια δοκιμή πρόσκρουσης που πραγματοποιήθηκε ζωντανά μπροστά στο κοινό στο πλαίσιο του Chery User Summit 2025.

5 αστέρia για τα Chery Tiggo 7 & Tiggo 8

Τα δύο δημοφιλή κινέζικα SUV απέσπασαν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία των 5 αστέρων στην τελευταία σειρά δοκιμών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων (Euro NCAP), παρουσιάζοντας εξαιρετικές επιδόσεις, με βαθμολογία:

82% στην προστασία ενηλίκων επιβατών

85% στην προστασία παιδιών

80% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου

78% στα βοηθήματα ασφάλειας

H Chery επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της να προσφέρει αποκλειστικά μοντέλα που παίρνουν 5 αστέρια στην ασφάλεια. Η κινέζικη μάρκα επένδυσε 150 εκατ. γιουάν για τη δημιουργία του μεγαλύτερου εργαστηρίου δοκιμών πρόσκρουσης στην Ασία, το 2010. Εκεί πραγματοποιούνται πάνω από 1.500 δοκιμές κάθε χρόνο και περίπου 80 δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα διεθνών οργανισμών, προσομοιώνοντας ακραία οδηγικά σενάρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chery International (@cheryauto)

Chery Tiggo 9: Η απόλυτη δοκιμή σε ζωντανή μετάδοση

Σε μια τολμηρή επίδειξη, η Chery πραγματοποίησε μια από τις πιο ακραίες δοκιμές: σύγκρουση δύο οχημάτων πλαγιομετωπικά, με μικρή επικάλυψη, σε γωνία 15 μοιρών. Η εν λόγω δοκιμή πραγματοποιήθηκε ζωντανά μπροστά στο κοινό, στο κέντρο δοκιμών ασφαλείας της έδρας της στο Wuhu.

Σε αντίθεση με τις τυπικές δοκιμές πρόσκρουσης, η δοκιμή μικρής επικάλυψης 15 μοιρών (15-degree small-overlap) επιβαρύνει με ένα εξαιρετικά ασύμμετρο φορτίο το όχημα. Η δύναμη της σύγκρουσης παρακάμπτει τις κύριες διαμήκεις δοκούς προστασίας του μπροστινού μέρους και χτυπά απευθείας τις πιο αδύναμες δομικές ζώνες του οχήματος. Αυτό εκθέτει το όχημα σε ένα συνδυασμό δυνάμεων συμπίεσης, κάμψης και στρέψης σε συγκεκριμένες περιοχές.

Τι κρατάμε:

Επίδοση 5 αστέρων για τα Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 στις δοκιμές του Euro NCAP

Το Tiggo 9 υποβλήθηκε στην πιο δύσκολη δοκιμή πλαγιομετωπικής σύγκρουσης ζωντανά μπροστά στο κοινό

Η Chery δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να προσφέρει μοντέλα με ασφάλεια 5 αστέρων στις αγορές του κόσμου

Δακτύλιος: Επιστρέφει από σήμερα – Τι ισχύει με τις άδειες και τα πρόστιμα

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια