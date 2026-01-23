Τα νέα SEAT Ibiza και Arona ήρθαν στην Ελλάδα – Αναλυτικός τιμοκατάλογος

Τα Seat Ibiza και Arona στην Ελλάδα από 16.690€ και 18.990€. Όλες οι εκδόσεις, κινητήρες, τέλη και τιμές με έκπτωση.

Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης στην ελληνική αγορά των ανανεωμένων SEAT Ibiza και Arona, με αναβαθμίσεις σε σχεδίαση, υλικά καμπίνας και τεχνολογία συνδεσιμότητας, αλλά και με σαφές βάρος στη σχέση τιμής–εξοπλισμού. Η διάθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2026, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι οι πρώτες παρτίδες είναι ήδη στο εμπορικό δίκτυο.

Τα δύο μοντέλα καλύπτουν τις πιο «ζωντανές» κατηγορίες της αγοράς. Το Ibiza παραμένει η κλασική επιλογή του B-segment για όσους θέλουν καθημερινή ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης, ενώ το Arona στοχεύει στο κοινό που προτιμά SUV στάση οδήγησης και πρακτικότητα χωρίς να ξεφεύγει σε διαστάσεις. Στη νέα τους μορφή, αμφότερα δίνουν έμφαση σε ανανεωμένη φωτεινή υπογραφή, βελτιωμένο διάκοσμο και πιο σύγχρονα συστήματα infotainment, με ασύρματη διασύνδεση smartphone.

Τι αλλάζει στα Ibiza και Arona στην πράξη

Η ανανέωση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, στο αισθητικό και ποιοτικό σκέλος. SEAT μιλά για νέα στοιχεία στο εμπρός μέρος, προβολείς Full LED, νέα σχέδια ζαντών και διευρυμένες επιλογές χρωμάτων, ενώ στην καμπίνα δίνει περισσότερο βάρος σε υφές και υλικά που ανεβάζουν την «αίσθηση» του αυτοκινήτου στην καθημερινή χρήση.

Δεύτερον, στην ψηφιακή εμπειρία. Οι οθόνες infotainment (ανάλογα με την έκδοση) υποστηρίζουν Android Auto και Apple CarPlay, με έμφαση στην ασύρματη λειτουργία όπου υπάρχει, ενώ στην πράξη αυτό είναι το σημείο που «φαίνεται» άμεσα στον οδηγό, ειδικά στην πόλη.

SEAT Arona – αναβάθμιση εικόνας και τεχνολογίας

Το Arona παραμένει ένα αστικό SUV με έμφαση στην ευχρηστία. Η SEAT τοποθετεί στο επίκεντρο την ανανεωμένη εμπρός όψη με προβολείς Full LED και την αναβαθμισμένη καμπίνα, ενώ διατηρεί ως βασικό πλεονέκτημα την πρακτικότητα για καθημερινές μετακινήσεις.

Κινητήρες Arona για Ελλάδα

Η γκάμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει αποκλειστικά βενζινοκινητήρες TSI, με επιλογές σε μηχανικό κιβώτιο ή DSG ανάλογα με την έκδοση:

1.0 TSI 95 PS με χειροκίνητο κιβώτιο

1.0 TSI 115 PS με χειροκίνητο ή DSG

1.5 TSI 150 PS με DSG

Εκδόσεις και εξοπλιστική λογική

Το Arona προσφέρεται σε Style και FR. Η Style στοχεύει στην ισορροπία εξοπλισμού και κόστους, ενώ η FR ανεβάζει τον πήχη σε εμφάνιση και στοιχεία άνεσης/τεχνολογίας, όπως κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός-πίσω (στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για την ελληνική γκάμα). Σημείο αναφοράς παραμένει και η διαθεσιμότητα συστημάτων υποβοήθησης όπως Travel Assist (ανάλογα με έκδοση/πακέτα).

SEAT Ibiza – ανανέωση στο “core” της κατηγορίας

Το Ibiza έχει τη δική του ιστορία στην κατηγορία των supermini, όμως για την ελληνική αγορά το ουσιαστικό είναι ότι το ανανεωμένο μοντέλο δίνει βάρος σε φρέσκια εξωτερική εικόνα, καλύτερα υλικά στην καμπίνα και σύγχρονη συνδεσιμότητα. Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα facelift που στοχεύει να κρατήσει το Ibiza ανταγωνιστικό εκεί που κρίνονται όλα, δηλαδή στην καθημερινή χρήση και στον εξοπλισμό.

Κινητήρες Ibiza για Ελλάδα

Η γκάμα περιλαμβάνει MPI και TSI:

1.0 MPI 80 PS

1.0 TSI 95 PS

1.0 TSI 115 PS με επιλογή DSG

1.5 TSI 150 PS με DSG

Εκδόσεις για Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αντιπροσωπείας, το νέο Ibiza διατίθεται σε Business και FR, με το FR να συγκεντρώνει πιο «οδηγοκεντρικά» στοιχεία και πλουσιότερο πακέτο εμφάνισης/εξοπλισμού.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος Ελλάδας για Seat Ibiza

Οι παρακάτω τιμές αφορούν την ελληνική αγορά και προκύπτουν από τον τιμοκατάλογο που συνοδεύει την ανακοίνωση διάθεσης, με έκπτωση λιανικής 500€ ανά έκδοση.

Ibiza 1.0 MPI 80 PS Business (999 cc)

CO₂ 119 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 0€

Προτεινόμενη λιανική 17.190€ → 16.690€

Ibiza 1.0 TSI 95 PS Business (999 cc)

CO₂ 114 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 0€

Προτεινόμενη λιανική 18.190€ → 17.690€

Ibiza 1.0 TSI 115 PS FR (999 cc)

CO₂ 123 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 79€

Προτεινόμενη λιανική 20.190€ → 19.690€

Ibiza 1.0 TSI 115 PS FR DSG (999 cc)

CO₂ 126 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 81€

Προτεινόμενη λιανική 21.990€ → 21.490€

Ibiza 1.5 TSI 150 PS FR DSG (1.498 cc)

CO₂ 129 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 83€

Προτεινόμενη λιανική 24.990€ → 24.490€

Αναλυτικός τιμοκατάλογος Ελλάδας για Seat Arona

Αντίστοιχα, οι τιμές του Arona στην Ελλάδα, επίσης με έκπτωση λιανικής 500€ ανά έκδοση:

Arona 1.0 TSI 95 PS Style (999 cc)

CO₂ 120 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 0€

Προτεινόμενη λιανική 19.490€ → 18.990€

Arona 1.0 TSI 115 PS FR (999 cc)

CO₂ 121 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 0€

Προτεινόμενη λιανική 21.490€ → 20.990€

Arona 1.0 TSI 115 PS FR DSG (999 cc)

CO₂ 124 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 79€

Προτεινόμενη λιανική 23.290€ → 22.790€

Arona 1.5 TSI 150 PS FR DSG (1.498 cc)

CO₂ 125 g/km WLTP, τέλη κυκλοφορίας 2026 80€

Προτεινόμενη λιανική 27.490€ → 26.990€

Τοποθέτηση στην ελληνική αγορά

Με εκκίνηση 16.690€ για το Ibiza Business 80 PS και 18.990€ για το Arona Style 95 PS, η SEAT επιχειρεί να κρατήσει τα δύο μοντέλα σε τιμές που παραμένουν εντός της ζώνης ενδιαφέροντος της κατηγορίας, ειδικά για όσους κοιτούν supermini και compact SUV ως καθημερινό αυτοκίνητο πόλης. Παράλληλα, η ύπαρξη εκδόσεων FR με 115 PS και 150 PS, καθώς και η διαθεσιμότητα DSG, δίνουν επιλογές για κοινό που θέλει κάτι πιο πλήρες σε απόδοση και εξοπλισμό, αποδεχόμενο μικρή επιβάρυνση στα τέλη και στην τιμή αγοράς.

Τι κρατάμε;