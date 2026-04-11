Τα νέα θερινά ελαστικά της Michelin σου γλιτώνουν έως και 169 ευρώ σε καύσιμα

Η Michelin παρουσιάζει δύο νέες γκάμες καλοκαιρινών ελαστικών που συνδυάζουν επιδόσεις, διάρκεια ζωής και ενεργειακή αποδοτικότητα

Σε ένα περιβάλλον όπου οι περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και οικονομικές προκλήσεις αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που κινούμαστε, η Michelin παρουσιάζει δύο νέες γκάμες καλοκαιρινών ελαστικών: MICHELIN Primacy 5 energy και MICHELIN Pilot Sport 5 energy. Με σημαντικές καινοτομίες, οι δύο νέες σειρές εγκαινιάζουν μια νέα εποχή, όπου επιδόσεις, διάρκεια ζωής και ενεργειακή αποδοτικότητα δεν είναι πλέον αντικρουόμενες έννοιες, ανεξάρτητα από τον τύπο κινητήρα του αυτοκινήτου (βενζίνη, υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό).

«Με τα ελαστικά MICHELIN Primacy 5 energy και MICHELIN Pilot Sport 5 energy ανοίγουμε μια νέα προσέγγιση. Τα ελαστικά αυτά ενσαρκώνουν αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε στους οδηγούς: τη δυνατότητα να μην χρειάζεται πλέον να επιλέγουν μεταξύ επιδόσεων, ασφάλειας, διάρκειας ζωής και ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Ικανοποιούν τις ανάγκες των πιο σύγχρονων οχημάτων, είτε με κινητήρα εσωτερικής καύσης, είτε υβριδικών ή 100% ηλεκτρικών, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τις μελλοντικές προκλήσεις», δηλώνει ο Jean-Claude Pats, Automobile and 2-wheel Business Line Director, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.

MICHELIN Primacy 5 energy

Πρόκειται για ελαστικό με ΑΑΑ στην ευρωπαϊκή ετικετογράφηση και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κατηγορία του. Όλες οι διαστάσεις του MICHELIN Primacy 5 energy βαθμολογούνται με Α στο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα. Το ελαστικό βελτιώνει την απόσταση φρεναρίσματος κατά 8% σε σχέση με τον προκάτοχό του, τόσο όταν είναι καινούργιο όσο και όταν έχει φθαρεί στα 2 χιλιοστά (δηλαδή κοντά στο όριο αντικατάστασης).

Χάρη στην τεχνολογία Energy Passive 2.0 (λειτουργικά ελαστομερή, νέα ρητίνη και βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική), προσφέρει την υψηλότερη χιλιομετρική απόδοση στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων.

Με αξιολόγηση Α στην αντίσταση κύλισης, επιτυγχάνει:

έως 6% εξοικονόμηση καυσίμου (0,3 L/100 χλμ),

(0,3 L/100 χλμ), έως 10% μεγαλύτερη αυτονομία για ηλεκτρικό όχημα,

για ηλεκτρικό όχημα, έως €169 σε εξοικονόμηση καυσίμου και 327 κιλά CO ₂ που αποφεύγονται,

και 327 κιλά CO ₂ που αποφεύγονται, έως 70 χλμ επιπλέον αυτονομία ανά φόρτιση για ένα αυτοκίνητο.

Επιπλέον, βαθμολογείται με Α στον εξωτερικό θόρυβο, μειώνοντας σημαντικά τον θόρυβο που φτάνει στην καμπίνα (τέσσερις φορές λιγότερο σε σχέση με ελαστικό βαθμολογίας C). Διατίθενται 33 διαστάσεις από 16” έως 19” από τις αρχές του έτους.

MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Το Pilot Sport 5 energy απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν να συνδυάσουν σπορ οδήγηση με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Με την τεχνολογία Dynamic Response (δοκιμασμένη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό) και τη νέα σύνθεση Adaptive Grip, προσφέρει εξαιρετική συμπεριφορά και πρόσφυση τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Χάρη στην τεχνολογία MaxTouch® και την ενσωμάτωση της σύνθεσης Energy Passive στους ώμους, επιτυγχάνει πολύ καλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές του, ενώ διατηρεί αξιολόγηση Α στην αντίσταση κύλισης.

Το ελαστικό επιβεβαίωσε τις δυνατότητές του στο παγκόσμιο ρεκόρ του CONCEPT AMG GT XX, όπου διατήρησε σταθερή ταχύτητα 300 χλμ/ώρα για σχεδόν οκτώ ημέρες. Διατίθενται 19 διαστάσεις από 19” έως 21” από τον Ιανουάριο.

Αναγνώριση από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων

Οι νέες γκάμες ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των κατασκευαστών για χαμηλή αντίσταση κύλισης, υψηλή πρόσφυση, μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερή συμπεριφορά ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Ήδη εξοπλίζουν μοντέλα πολλών μεγάλων κατασκευαστών παγκοσμίως.

«Με την κυκλοφορία των MICHELIN Primacy 5 energy και MICHELIN Pilot Sport 5 energy, θέτουμε νέα πρότυπα στον συνδυασμό επιδόσεων και πραγματικής ενεργειακής αποδοτικότητας — μια απαίτηση που δικαίως έχουν οι σημερινοί οδηγοί. Αυτές οι δύο γκάμες δείχνουν ξεκάθαρα τη δέσμευση της Michelin να προσφέρει τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια, τη διάρκεια ζωής και τη βιωσιμότητα χωρίς συμβιβασμούς», δήλωσε η Corina Chicu, Διευθύντρια Marketing B2C για Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ελλάδα και Τουρκία.

Τι κρατάμε: