Τα νέα τρένα με τελική 160 km/h που θα κάνουν το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ήρθαν στην Ελλάδα

Ένα σημαντικό βήμα για την ανανέωση του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου πραγματοποιήθηκε με την άφιξη του πρώτου από τα δύο νέα τρένα

Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο πρώτος συρμός Blues Intercity, σε ένα σημαντικό βήμα για την ανανέωση του σιδηροδρομικού στόλου. Πρόκειται για το πρώτο από τα δύο νέα τρένα που έρχονται στη χώρα έπειτα από δύο δεκαετίες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ο πρώτος συρμός έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 5 Ιουλίου, ακολουθώντας τον διεθνή βαλκανικό σιδηροδρομικό διάδρομο μέσω Σλοβενίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η μεταφορά του δεύτερου συρμού έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο.

Νέας γενιάς υβριδικοί συρμοί

Οι δύο νέοι συρμοί είναι τύπου Diesel-Electric Multiple Unit (DEMU) και κατασκευάζονται από τη Hitachi Rail, ενώ διατίθενται από τον όμιλο Ferrovie dello Stato (FS), στον οποίο ανήκει η Hellenic Train. Πρόκειται για υβριδικά τρένα νέας γενιάς με τέσσερα μονώροφα βαγόνια, σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και καλύτερη εμπειρία μετακίνησης για τους επιβάτες.

Η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας τους φτάνει τα 160 χλμ./ώρα, ενώ είναι εξοπλισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), καθώς και με σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF.

Στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη μετά τις δοκιμές

Οι νέοι συρμοί προορίζονται να ενισχύσουν τον στόλο της Hellenic Train στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας, της ποιότητας των υπηρεσιών και της άνεσης των επιβατών. Πριν τεθούν σε εμπορική λειτουργία θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δοκιμές, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας – Ferrovie dello Stato

Η άφιξη των δύο Blues IC αποτελεί το πρώτο απτό αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2025 η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ferrovie dello Stato, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Η συμφωνία προβλέπει νέες επενδύσεις σε τροχαίο υλικό, οι οποίες χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την ιταλική πλευρά. Παράλληλα, η προμήθεια των δύο νέων συρμών προστίθεται στην ήδη ανακοινωμένη δέσμευση του ομίλου FS για την απόκτηση 23 νέων ηλεκτρικών συρμών Coradia Stream, οι οποίοι θα ενταχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στον στόλο της Hellenic Train.