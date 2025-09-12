Τα οικογενειακά SUV της Toyota γίνονται ηλεκτρικά – Όλα όσα ξέρουμε

Η Toyota ετοιμάζει ηλεκτρικές εκδόσεις για τα RAV4 και Land Cruiser. Δες τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τα δύο νέα οικογενειακά SUV.

Η Toyota ετοιμάζει δύο νέα ηλεκτρικά SUV , βασισμένα σε RAV4 και Land Cruiser .

Η παραγωγή θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ, στο εργοστάσιο του Kentucky .

Η εταιρεία επιταχύνει τον σχεδιασμό της για επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2027 .

Η στρατηγική της Toyota μετατοπίζεται σταδιακά από τα υβριδικά προς τα πλήρως ηλεκτρικά SUV.

Από τα υβριδικά στα ηλεκτρικά

Η Toyota είχε επιλέξει μια πιο προσεκτική στρατηγική σε σχέση με άλλους κατασκευαστές, επενδύοντας κυρίως στην επέκταση της υβριδικής γκάμας της. Αυτή η τακτική αποδείχθηκε επιτυχημένη, καθώς μοντέλα όπως το RAV4 και το Land Cruiser έχουν ήδη καθιερωθεί ως υβριδικά. Τώρα όμως, η εταιρεία κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: την πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Τι γνωρίζουμε για τα νέα SUV

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, η Toyota σχεδιάζει την παραγωγή δύο αμιγώς ηλεκτρικών SUV που θα βασίζονται στα RAV4 και Land Cruiser. Η κατασκευή τους θα γίνει στο εργοστάσιο του Kentucky, στις ΗΠΑ, με στόχο να αποφευχθούν οι δασμοί αλλά και να ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρικών στην τοπική αγορά.

Παράλληλα, η Toyota συνεχίζει την παραγωγή του Grand Highlander και του Lexus TX στο εργοστάσιο της Ιντιάνα, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για μεγάλα τρία σειρών SUV.

Σχέδια έως το 2027

Η Toyota έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2027 θα διαθέτει επτά ηλεκτρικά μοντέλα στην αγορά των ΗΠΑ. Μέσα στο 2026 αναμένονται ήδη τρία: το C-HR EV, η νέα γενιά του BZ, καθώς και το BZ Woodland. Αν προστεθεί και το Lexus RZ, η γκάμα εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο.

Η επιλογή του ονόματος RAV4 ή Land Cruiser για ηλεκτρικές εκδόσεις θεωρείται κομβική. Το RAV4 παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα SUV παγκοσμίως, ενώ το Land Cruiser είναι σύμβολο αξιοπιστίας και εκτός δρόμου ικανοτήτων. Η μετάβασή τους σε ηλεκτρικές εκδόσεις θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Toyota.

Τι κρατάμε;

Η Toyota περνά στην επόμενη φάση της στρατηγικής της με δύο ηλεκτρικά SUV.

Τα RAV4 και Land Cruiser EV θα παραχθούν στις ΗΠΑ, με στόχο την τοπική αγορά και την αποφυγή δασμών.

Μέχρι το 2027 η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέτει επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα .

Η χρήση ιστορικών ονομάτων όπως RAV4 και Land Cruiser δίνει βαρύτητα στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί γύρω από τα σχολεία – Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση