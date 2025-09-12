Τα οικογενειακά SUV της Toyota γίνονται ηλεκτρικά – Όλα όσα ξέρουμε

Η Toyota ετοιμάζει ηλεκτρικές εκδόσεις για τα RAV4 και Land Cruiser. Δες τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τα δύο νέα οικογενειακά SUV.
-
Η Toyota ετοιμάζει δύο νέα ηλεκτρικά SUV, βασισμένα σε RAV4 και Land Cruiser.
-
Η παραγωγή θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ, στο εργοστάσιο του Kentucky.
-
Η εταιρεία επιταχύνει τον σχεδιασμό της για επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2027.
-
Η στρατηγική της Toyota μετατοπίζεται σταδιακά από τα υβριδικά προς τα πλήρως ηλεκτρικά SUV.
Από τα υβριδικά στα ηλεκτρικά
Η Toyota είχε επιλέξει μια πιο προσεκτική στρατηγική σε σχέση με άλλους κατασκευαστές, επενδύοντας κυρίως στην επέκταση της υβριδικής γκάμας της. Αυτή η τακτική αποδείχθηκε επιτυχημένη, καθώς μοντέλα όπως το RAV4 και το Land Cruiser έχουν ήδη καθιερωθεί ως υβριδικά. Τώρα όμως, η εταιρεία κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: την πλήρη ηλεκτροκίνηση.
Τι γνωρίζουμε για τα νέα SUV
Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, η Toyota σχεδιάζει την παραγωγή δύο αμιγώς ηλεκτρικών SUV που θα βασίζονται στα RAV4 και Land Cruiser. Η κατασκευή τους θα γίνει στο εργοστάσιο του Kentucky, στις ΗΠΑ, με στόχο να αποφευχθούν οι δασμοί αλλά και να ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρικών στην τοπική αγορά.
Παράλληλα, η Toyota συνεχίζει την παραγωγή του Grand Highlander και του Lexus TX στο εργοστάσιο της Ιντιάνα, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για μεγάλα τρία σειρών SUV.
Σχέδια έως το 2027
Η Toyota έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2027 θα διαθέτει επτά ηλεκτρικά μοντέλα στην αγορά των ΗΠΑ. Μέσα στο 2026 αναμένονται ήδη τρία: το C-HR EV, η νέα γενιά του BZ, καθώς και το BZ Woodland. Αν προστεθεί και το Lexus RZ, η γκάμα εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο.
Η επιλογή του ονόματος RAV4 ή Land Cruiser για ηλεκτρικές εκδόσεις θεωρείται κομβική. Το RAV4 παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα SUV παγκοσμίως, ενώ το Land Cruiser είναι σύμβολο αξιοπιστίας και εκτός δρόμου ικανοτήτων. Η μετάβασή τους σε ηλεκτρικές εκδόσεις θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Toyota.
Τι κρατάμε;
-
Η Toyota περνά στην επόμενη φάση της στρατηγικής της με δύο ηλεκτρικά SUV.
-
Τα RAV4 και Land Cruiser EV θα παραχθούν στις ΗΠΑ, με στόχο την τοπική αγορά και την αποφυγή δασμών.
-
Μέχρι το 2027 η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέτει επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.
-
Η χρήση ιστορικών ονομάτων όπως RAV4 και Land Cruiser δίνει βαρύτητα στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
