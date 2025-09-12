quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα οικογενειακά SUV της Toyota γίνονται ηλεκτρικά – Όλα όσα ξέρουμε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.09.2025
Στέλιος Παππάς
ta-oikogeneiaka-suv-tis-toyota-ginontai-ilektrika-ola-osa-xeroume-763234

Η Toyota ετοιμάζει ηλεκτρικές εκδόσεις για τα RAV4 και Land Cruiser. Δες τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τα δύο νέα οικογενειακά SUV.

  • Η Toyota ετοιμάζει δύο νέα ηλεκτρικά SUV, βασισμένα σε RAV4 και Land Cruiser.

  • Η παραγωγή θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ, στο εργοστάσιο του Kentucky.

  • Η εταιρεία επιταχύνει τον σχεδιασμό της για επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2027.

  • Η στρατηγική της Toyota μετατοπίζεται σταδιακά από τα υβριδικά προς τα πλήρως ηλεκτρικά SUV.

Από τα υβριδικά στα ηλεκτρικά

Η Toyota είχε επιλέξει μια πιο προσεκτική στρατηγική σε σχέση με άλλους κατασκευαστές, επενδύοντας κυρίως στην επέκταση της υβριδικής γκάμας της. Αυτή η τακτική αποδείχθηκε επιτυχημένη, καθώς μοντέλα όπως το RAV4 και το Land Cruiser έχουν ήδη καθιερωθεί ως υβριδικά. Τώρα όμως, η εταιρεία κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: την πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Τι γνωρίζουμε για τα νέα SUV

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, η Toyota σχεδιάζει την παραγωγή δύο αμιγώς ηλεκτρικών SUV που θα βασίζονται στα RAV4 και Land Cruiser. Η κατασκευή τους θα γίνει στο εργοστάσιο του Kentucky, στις ΗΠΑ, με στόχο να αποφευχθούν οι δασμοί αλλά και να ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρικών στην τοπική αγορά.

Παράλληλα, η Toyota συνεχίζει την παραγωγή του Grand Highlander και του Lexus TX στο εργοστάσιο της Ιντιάνα, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για μεγάλα τρία σειρών SUV.

Σχέδια έως το 2027

Η Toyota έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2027 θα διαθέτει επτά ηλεκτρικά μοντέλα στην αγορά των ΗΠΑ. Μέσα στο 2026 αναμένονται ήδη τρία: το C-HR EV, η νέα γενιά του BZ, καθώς και το BZ Woodland. Αν προστεθεί και το Lexus RZ, η γκάμα εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο.

Η επιλογή του ονόματος RAV4 ή Land Cruiser για ηλεκτρικές εκδόσεις θεωρείται κομβική. Το RAV4 παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα SUV παγκοσμίως, ενώ το Land Cruiser είναι σύμβολο αξιοπιστίας και εκτός δρόμου ικανοτήτων. Η μετάβασή τους σε ηλεκτρικές εκδόσεις θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Toyota.

Τι κρατάμε;

  • Η Toyota περνά στην επόμενη φάση της στρατηγικής της με δύο ηλεκτρικά SUV.

  • Τα RAV4 και Land Cruiser EV θα παραχθούν στις ΗΠΑ, με στόχο την τοπική αγορά και την αποφυγή δασμών.

  • Μέχρι το 2027 η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέτει επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

  • Η χρήση ιστορικών ονομάτων όπως RAV4 και Land Cruiser δίνει βαρύτητα στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

