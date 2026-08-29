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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα πλήρως αυτόνομα ταξί τρακάρουν 16 φορές λιγότερο από τον κοινό οδηγό

ΣΑΒΒΑΤΟ | 29.08.2026
Autotypos Team
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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι δοκιμές των αυτόνομων ρομποταξί της Waymo, με την εταιρεία να εξυμνεί την ασφάλειά τους

Η Waymo ανακοίνωσε ότι το αυτόνομο ride-hailing service της έρχεται στο Μόναχο, λίγους μήνες μετά τους δρόμους του Λονδίνου. Πρόκειται για την τρίτη διεθνή της αγορά μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι στην αρχή τα οχήματά της θα οδηγούνται χειροκίνητα, ώστε να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια οι τοπικοί δρόμοι και τα συστήματα να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες κυκλοφορίας της πόλης.

Ωστόσο, η Waymo δεν έχασε την ευκαιρία να διαφημίσει τα επίπεδα ασφάλειας που προσφέρουν τα αυτόνομα οχήματά της, αναφέροντας πως εμπλέκονται σε 16 φορές λιγότερα σοβαρά τροχαία ατυχήματα από τον μέσο οδηγό.

Ντεμπούτο στα τέλη του 2027

Η διαδικασία με τις τοπικές, κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές για τις απαραίτητες εγκρίσεις έχει ήδη ξεκινήσει. Η εμπορική λειτουργία του ride-hailing στόλου θα ξεκινήσει προς το τέλος του 2027, μόνο όταν η εταιρεία είναι απόλυτα σίγουρη για την ετοιμότητα των οχημάτων της.

«Το Μόναχο είναι ένας παγκόσμιας κλάσης κόμβος για την κινητικότητα και τη μηχανική, και η ένταξή μας σε αυτή την πόλη αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την παγκόσμια επέκτασή μας», δήλωσε η συν-διευθύνουσα σύμβουλος της Waymo, Tekedra Mawakana. «Καθώς προετοιμαζόμαστε για την έναρξη, η απόκτηση της εμπιστοσύνης της κοινότητας είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα. Ανυπομονούμε να επενδύσουμε σε τοπικές επιχειρήσεις στόλου, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να προσφέρουμε μια ασφαλή και αξιόπιστη υπηρεσία σε κατοίκους και επισκέπτες».

Περισσότερα από 350 εκατομμύρια αυτόνομα χιλιόμετρα

Σήμερα ο στόλος της Waymo πραγματοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες διαδρομές κάθε εβδομάδα, κυρίως σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με δεδομένα από περισσότερα από 217 εκατομμύρια μίλια (350 εκατομμύρια χιλιόμετρα) πλήρως αυτόνομης οδήγησης, τα οχήματά της είχαν 16 φορές λιγότερα ατυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς σε σχέση με ανθρώπους οδηγούς, καθώς και 14 φορές λιγότερα ατυχήματα προκάλεσαν τραυματισμό σε πεζούς.

Η Γερμανία υιοθέτησε πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια νομοθεσία που επιτρέπει την κυκλοφορία οχημάτων χωρίς οδηγό σε δημόσιους δρόμους, καθιστώντας την την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κάνει κάτι τέτοιο. Εταιρείες όπως η Volkswagen και η Mobileye διαθέτουν ήδη άδειες για δοκιμές αυτόνομων οχημάτων στη χώρα, αν και οι περισσότερες από αυτές είναι Επιπέδου 3 (με ανθρώπινη επίβλεψη) και όχι Επιπέδου 4, όπως αυτή που επιδιώκει η Waymo.

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Tags
#Waymo#αυτόνομα ταξί#Γερμανία#Ηνωμένο Βασίλειο#ΗΠΑ#Ιαπωνία#ρομποταξί
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