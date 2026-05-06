EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα SUV της Volkswagen ξεκινούν από τις 19.900 ευρώ – Οι 2 πιο προσιτές επιλογές

ΤΕΤΑΡΤΗ | 06.05.2026
Autotypos Team
Η Volkswagen αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της στα compact SUV, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των T-Cross και Taigo

Η κατηγορία των compact SUV αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές στην ελληνική αγορά, με αυξημένη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Volkswagen προσφέρει δύο διαφορετικές προτάσεις: το T-Cross, που δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και την ευελιξία, και το Taigo, που ξεχωρίζει για τον πιο δυναμικό και σχεδιαστικά ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Τα δύο μοντέλα έρχονται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών συνδυάζοντας πλούσιο εξοπλισμό, αποδοτικούς κινητήρες TSI και σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

VW T-Cross: Ολοκληρωμένο και πρακτικό

Το T-Cross παραμένει μία ολοκληρωμένη πρόταση για καθημερινή χρήση με compact διαστάσεις, υψηλή θέση οδήγησης και ευέλικτο χαρακτήρα, ιδανικό για την πόλη αλλά και για πιο απαιτητικές μετακινήσεις. Το εσωτερικό του προσφέρει πρακτικές λύσεις, όπως το συρόμενο πίσω κάθισμα, και συνολικά μια αίσθηση ποιότητας.

 

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, ξεκινά από 20.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential, ενώ οι εκδόσεις More ενισχύουν τη σχέση αξίας-τιμής, με το T-Cross 1.0 TSI 95 PS More από 22.590 ευρώ και το 1.0 TSI 116 PS More από 23.490 ευρώ.

Η έκδοση με αυτόματο κιβώτιο DSG (116 PS) ξεκινά από 24.990 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line More από 28.990 ευρώ.

VW Taigo: Στυλ και δυναμισμός

Από την άλλη, το Taigo απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα compact SUV με πιο έντονη σχεδιαστική ταυτότητα. Η coupe γραμμή αμαξώματος και η σύγχρονη αισθητική του συνδυάζονται με πρακτικότητα και άνεση. Ξεκινά από 19.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential, ενώ η έκδοση More με τον ίδιο κινητήρα κοστίζει από 21.690 ευρώ.

Παράλληλα, το Taigo 1.0 TSI 116 PS More διατίθεται από 22.590 ευρώ, ενώ με αυτόματο κιβώτιο DSG η τιμή ξεκινά από 23.990 ευρώ.

Πλούσιος εξοπλισμός και για τα δύο μοντέλα

Κοινός παρονομαστής και για τα δύο μοντέλα είναι οι εκδόσεις More, που προσφέρουν πλούσιο εξοπλισμό και ενισχύουν τη συνολική αξία για τον οδηγό, καλύπτοντας ανάγκες σε τεχνολογία, άνεση και καθημερινή ευχρηστία. Έτσι, η Volkswagen επιχειρεί να απαντήσει στις απαιτήσεις της αγοράς όχι μόνο με ανταγωνιστικές τιμές, αλλά με μια συνολική πρόταση που περιλαμβάνει ποιότητα κατασκευής, σύγχρονες τεχνολογίες και τη διαχρονική αξιοπιστία της μάρκας.

Με τα T-Cross και Taigo, η Volkswagen ενισχύει την παρουσία της στα compact SUV, προσφέροντας δύο μοντέλα με ξεκάθαρο ρόλο: το πρώτο για όσους δίνουν προτεραιότητα στην πρακτικότητα και το δεύτερο για εκείνους που αναζητούν περισσότερο στυλ και δυναμισμό.

Αναλυτικά ο νέος τιμοκατάλογος:

Volkswagen T-Cross

Έκδοση Κινητήρας / Ισχύς Κιβώτιο Τιμή (€)
Essential 1.0 TSI 95 PS Χειροκίνητο 20.990
More 1.0 TSI 95 PS Χειροκίνητο 22.590
More 1.0 TSI 116 PS Χειροκίνητο 23.490
More 1.0 TSI 116 PS DSG 24.990
R-Line More 1.0 TSI 116 PS DSG 28.990

Volkswagen Taigo

Έκδοση Κινητήρας / Ισχύς Κιβώτιο Τιμή (€)
Essential 1.0 TSI 95 PS Χειροκίνητο 19.990
More 1.0 TSI 95 PS Χειροκίνητο 21.690
More 1.0 TSI 116 PS Χειροκίνητο 22.590
More 1.0 TSI 116 PS DSG 23.990

Τι κρατάμε:

  • Η Volkswagen κάνει τα compact SUV, T-Cross και Taigo πιο ανταγωνιστικά
  • Το T-Cross ξεκινά από 20.990 ευρώ κι αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία
  • Το Taigo διατίθεται από 19.990 ευρώ, προσφέροντας coupe-SUV σχεδίαση, χώρους και ξεχωριστό στυλ
  • Οι εκδόσεις More συνδυάζουν πλούσιο εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή

#SUV#Volkswagen#VW T-Cross#VW Taigo
