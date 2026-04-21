Τα συνεργεία «Πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Νέα ψηφιακά εργαλεία επιστρατεύει η ΑΑΔΕ

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2025, καθώς η μέση παραβατικότητα στους ελέγχους ανήλθε στο 29,7%, αυξημένη σε σχέση με το 27,1% του 2024. Στην κορυφή των πιο παραβατικών κλάδων βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 61%.

Ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές με 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης με 56,2%, οι υπηρεσίες υγείας με 54% και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες με 50,3%. Σημαντικά ποσοστά καταγράφονται επίσης στη γεωργία και κτηνοτροφία (40,8%), στο χονδρικό εμπόριο (33,9%), στην εστίαση (32,4%), στα καταλύματα (31,6%), στο λιανικό εμπόριο (29,3%) και στη βιομηχανία τροφίμων (28,8%).

Αύξηση στην παραβατικότητα

Παρά τον αυξημένο αριθμό ελέγχων, που το 2025 ανήλθαν σε 47.602, έναντι στόχου 25.400, και ενώ το 2024 είχαν πραγματοποιηθεί 56.654 έλεγχοι, η παραβατικότητα εμφανίζεται αυξημένη. Συνολικά εντοπίστηκαν 11.146 περιπτώσεις με παραβάσεις, με το πλήθος των επιμέρους παραβάσεων να φτάνει τις 178.718.

Σε περιφερειακό επίπεδο, υψηλά ποσοστά παραβατικότητας καταγράφονται σε Δυτική Ελλάδα (39,9%), Πελοπόννησο (39,6%) και Θεσσαλία (38,2%), ενώ η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό με 24,9%. Η Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων, ενώ υψηλές επιδόσεις παραβατικότητας σημειώθηκαν σε Πάτρα και Πειραιά.

Συνολικά, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, 37.493 αφορούσαν επιχειρήσεις, με την παραβατικότητα να διαμορφώνεται σε 25,31% εντός έδρας και 31,77% εκτός έδρας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ανήκουν στην εστίαση (22.020) και στο λιανικό εμπόριο (11.149).

Έρχονται νέα στοχευμένα εργαλεία

Στο πλαίσιο των κυρώσεων, η ΑΑΔΕ προχώρησε στον καταλογισμό φόρων και προστίμων ύψους 3,1 δισ. ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν 680 αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων και 293 χρηματικά πρόστιμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό «λουκέτων» αφορά την εστίαση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Αρχής, η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η φοροδιαφυγή παραμένει ανθεκτική και απαιτεί νέα, πιο στοχευμένα εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται η ψηφιοποίηση των ελέγχων με την επέκταση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, το Ψηφιακό Πελατολόγιο, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και την αποτελεσματικότερη χαρτογράφηση της παραβατικότητας.

Πηγή: EleftherosTypos.gr