quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα θρυλικά pick-up RAM έρχονται στην Ευρώπη – Δες το πρώτο

ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.11.2025
Autotypos Team
ta-thrylika-pick-up-ram-erchontai-stin-evropi-des-to-proto-782042

Τα εμβληματικά pick-up της RAM έρχονται στην Ευρώπη – Αποκάλυψη στο Fieracavalli 2025 για το RAM Rampage

H RAM, μια μάρκα γνωστή για τον δυναμισμό των μοντέλων της, φέρνει τα θρυλικά της pick-up στην Ευρώπη. Η αμερικάνικη μάρκα θα παρουσιάσει το RAM Rampage στην εκδήλωση Fieracavalli 2025 στην Ιταλία, μεταξύ 6 και 9 Νοεμβρίου.

To όνομα RAM έγινε γνωστό χάρη στο Dodge RAM, το οποίο έκανε ντεμπούτο το 1981, με την εταιρεία να ακολουθεί τον δικό της δρόμο ως RAM Trucks το 2010, αφότου η Chrysler διαχωρίστηκε από τη Dodge για να επικεντρωθεί στην παραγωγή οχημάτων άλλου τύπου. Μέχρι τότε, το όνομα RAM χρησιμοποιείτο σε pick-up της Dodge, με τη RAM σήμερα να αποτελεί ξεχωριστή μάρκα κάτω από την «ομπρέλα» της Stellantis.

Νέα εποχή στα pick-up

Με το νέο Rampage, η RAM θέλει να επαναπροσδιορίσει την έννοια του pick-up, διαλέγοντας μια κοινότητα που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την τοποθέτηση του προϊόντος. Η εταιρεία άδραξε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Rampage, το οποίο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Βραζιλία, στην καρδιά της Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης: Το πιο πρακτικό B-SUV της αγοράς τώρα με 130 ευρώ/μήνα και 0% επιτόκιο – Δες ποιο είναι

Το RAM Rampage είναι μια τολμηρή νέα είσοδος στην κατηγορία των compact lifestyle pick-up, σχεδιασμένο για να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών που αναζητούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ καθημερινής οδηγικής άνεσης και σκληροτράχηλης χρηστικότητας. Τοποθετημένο ανάμεσα σε C-SUV και μεσαίου μεγέθους pick-up, το Rampage γεμίζει ένα κενό στην αγορά.

Με το Rampage, η εταιρεία επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να είναι ένα compact pick-up – συνδυάζοντας δύναμη, ικανότητα, τεχνολογία και premium ποιότητα σε ένα δυναμικό πακέτο.

Τι κρατάμε:

  • Η RAM φέρνει τα θρυλικά της pick-up στην Ευρώπη
  • Η πρώτη παρουσίαση αφορά το Rampage, που θα κάνει ντεμπούτο στο Fieracavalli 2025
  • Το Rampage προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ καθημερινής οδηγικής άνεσης και σκληροτράχηλης χρηστικότητας

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris στην pole και για τον αγώνα της Κυριακής

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Chrysler#Dodge#Pick-Up#RAM#Stellantis
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

kataskevastike-i-teleftaia-monada-tou-thrylikou-ford-pou-agapisame-777197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε
to-2026-to-neo-ilektriko-mpv-tis-chrysler-740735

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2024

Το 2026 το νέο ηλεκτρικό MPV της Chrysler
i-porsche-parousiase-to-pio-cool-camera-car-pou-echei-ftiachtei-pote-vasizetai-se-spor-cabrio-montelo-781674

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.11.2025

Η Porsche παρουσίασε το πιο cool camera-car που έχει φτιαχτεί ποτέ – Βασίζεται σε σπορ cabrio μοντέλο
poleitai-to-diasimotero-mazda-rx-7-olon-ton-epochon-to-xereis-sigoura-ki-esy-781744

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Πωλείται το διασημότερο Mazda RX-7 όλων των εποχών – Το ξέρεις σίγουρα κι εσύ
oi-alfa-romeo-kai-maserati-xekinoun-nea-synergasia-ti-tha-dimiourgisoun-782150

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Οι Alfa Romeo και Maserati ξεκινούν νέα συνεργασία – Τι θα δημιουργήσουν;
to-toyota-hilux-epistrefei-des-tis-protes-eikones-781937

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Το Toyota Hilux επιστρέφει – Δες τις πρώτες εικόνες

Πρόσφατες Ειδήσεις