Τα θρυλικά pick-up RAM έρχονται στην Ευρώπη – Δες το πρώτο

Τα εμβληματικά pick-up της RAM έρχονται στην Ευρώπη – Αποκάλυψη στο Fieracavalli 2025 για το RAM Rampage

H RAM, μια μάρκα γνωστή για τον δυναμισμό των μοντέλων της, φέρνει τα θρυλικά της pick-up στην Ευρώπη. Η αμερικάνικη μάρκα θα παρουσιάσει το RAM Rampage στην εκδήλωση Fieracavalli 2025 στην Ιταλία, μεταξύ 6 και 9 Νοεμβρίου.

To όνομα RAM έγινε γνωστό χάρη στο Dodge RAM, το οποίο έκανε ντεμπούτο το 1981, με την εταιρεία να ακολουθεί τον δικό της δρόμο ως RAM Trucks το 2010, αφότου η Chrysler διαχωρίστηκε από τη Dodge για να επικεντρωθεί στην παραγωγή οχημάτων άλλου τύπου. Μέχρι τότε, το όνομα RAM χρησιμοποιείτο σε pick-up της Dodge, με τη RAM σήμερα να αποτελεί ξεχωριστή μάρκα κάτω από την «ομπρέλα» της Stellantis.

Νέα εποχή στα pick-up

Με το νέο Rampage, η RAM θέλει να επαναπροσδιορίσει την έννοια του pick-up, διαλέγοντας μια κοινότητα που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την τοποθέτηση του προϊόντος. Η εταιρεία άδραξε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Rampage, το οποίο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Βραζιλία, στην καρδιά της Ευρώπης.

Το RAM Rampage είναι μια τολμηρή νέα είσοδος στην κατηγορία των compact lifestyle pick-up, σχεδιασμένο για να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών που αναζητούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ καθημερινής οδηγικής άνεσης και σκληροτράχηλης χρηστικότητας. Τοποθετημένο ανάμεσα σε C-SUV και μεσαίου μεγέθους pick-up, το Rampage γεμίζει ένα κενό στην αγορά.

Με το Rampage, η εταιρεία επαναπροσδιορίζει τι μπορεί να είναι ένα compact pick-up – συνδυάζοντας δύναμη, ικανότητα, τεχνολογία και premium ποιότητα σε ένα δυναμικό πακέτο.

Τι κρατάμε:

Η RAM φέρνει τα θρυλικά της pick-up στην Ευρώπη

Η πρώτη παρουσίαση αφορά το Rampage, που θα κάνει ντεμπούτο στο Fieracavalli 2025

Το Rampage προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ καθημερινής οδηγικής άνεσης και σκληροτράχηλης χρηστικότητας

