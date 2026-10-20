Τα VFM υβριδικά της Chery αναβαθμίστηκαν με μεγαλύτερη αυτονομία αλλά ίδιες τιμές

Τα Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 PHEV αναβαθμίζονται στην Ελλάδα, με αυτονομία έως 124 km, πλουσιότερο εξοπλισμό και ίδιες ανταγωνιστικές τιμές.

Η Chery προχωρά σε σημαντικές αναβαθμίσεις των Tiggo 7 PHEV και Tiggo 8 PHEV, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των οικογενειακών plug-in hybrid SUV. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μεγαλύτερη μπαταρία και αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία για το Tiggo 8, χαμηλότερες εκπομπές CO₂ και για τα δύο μοντέλα, καθώς και επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού.

Παράλληλα, οι μειωμένες εκπομπές CO₂ δημιουργούν ένα πρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα για όσους επιλέγουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ως εταιρικά, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις για μηδενική φορολόγηση της παροχής σε είδος.

Chery Tiggo 8 PHEV με μεγαλύτερη μπαταρία και 124 km ηλεκτρικής αυτονομίας

Η ουσιαστικότερη αλλαγή εντοπίζεται στο Chery Tiggo 8 PHEV, το μεγαλύτερο από τα δύο οικογενειακά SUV. Η Chery αντικαθιστά την προηγούμενη μπαταρία των 18,3 kWh με μια νέα, σημαντικά μεγαλύτερη, χωρητικότητας 26,6 kWh. Η αύξηση της διαθέσιμης ενέργειας έχει άμεσο αντίκτυπο στην αυτονομία, η οποία από τα 90 km ανεβαίνει πλέον στα 124 km σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη, η εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καλύπτει πολλές καθημερινές μετακινήσεις χωρίς να απαιτείται η λειτουργία του βενζινοκινητήρα. Η πραγματική απόσταση εξαρτάται φυσικά από τη διαδρομή, την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και τη χρήση του κλιματισμού.

Παράλληλα, οι εκπομπές CO₂ του Tiggo 8 PHEV μειώνονται αισθητά, από 56 σε μόλις 41 g/km. Η αλλαγή αυτή δεν έχει σημασία μόνο για την περιβαλλοντική του επίδοση, αλλά και για τη φορολογική αντιμετώπιση του αυτοκινήτου στην περίπτωση εταιρικής χρήσης.

Αναβαθμισμένο και το Tiggo 7 PHEV

Βελτιώσεις δέχεται και το μικρότερο Chery Tiggo 7 PHEV, το οποίο παραμένει μία από τις πιο προσιτές plug-in hybrid επιλογές στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αλλαγές αφορούν κυρίως την αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης. Χάρη σε επιμέρους τεχνικές βελτιώσεις, οι εκπομπές CO₂ μειώνονται από 54 σε 49 g/km, περνώντας πλέον κάτω από το όριο των 50 g/km.

Η Chery δεν ανακοινώνει αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας ή της ηλεκτρικής αυτονομίας για το Tiggo 7. Επομένως, η σημαντικότερη αλλαγή στο συγκεκριμένο μοντέλο αφορά τη μείωση των εκπομπών και τα φορολογικά οφέλη που αυτή συνεπάγεται.

Και τα δύο SUV συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το γνωστό plug-in hybrid σύστημα 1.5 TGDI, συνδυαστικής απόδοσης 279 PS, προσφέροντας υψηλή ισχύ και τη δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης.

Μηδενική φορολόγηση παροχής σε είδος για εταιρική χρήση

Με τις αναβαθμίσεις, τόσο το Tiggo 7 PHEV όσο και το Tiggo 8 PHEV εκπέμπουν πλέον λιγότερα από 50 g CO₂/km, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) τους βρίσκεται κάτω από τις 40.000 ευρώ.

Με βάση τα συγκεκριμένα φορολογικά κριτήρια, τα δύο μοντέλα πληρούν τις προϋποθέσεις για μηδενική φορολόγηση της παροχής σε είδος από την παραχώρηση εταιρικού αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα πλεονέκτημα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για στελέχη και εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν εταιρικό όχημα και διαφορετικά θα επιβαρύνονταν με πρόσθετο φορολογητέο εισόδημα.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά τη φορολογική μεταχείριση της παροχής σε είδος, όχι μια γενική απαλλαγή από κάθε φόρο που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση του αυτοκινήτου.

Περισσότερος εξοπλισμός για το Chery Tiggo 8 PHEV

Εκτός από τη μεγαλύτερη μπαταρία, το Tiggo 8 PHEV αποκτά και πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, χωρίς να αυξάνεται η τιμή του. Οι αλλαγές αφορούν τόσο την έκδοση Premium όσο και την πλουσιότερη Luxury, με έμφαση στην άνεση και στην εικόνα της καμπίνας.

Συγκεκριμένα προστίθενται:

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 6 κατευθύνσεων , με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών.

, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών. Μαύρη εσωτερική επένδυση οροφής , που προσδίδει πιο ιδιαίτερη αισθητική στο εσωτερικό.

, που προσδίδει πιο ιδιαίτερη αισθητική στο εσωτερικό. Ανασχεδιασμένα φυσικά χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα, με βελτιωμένη εμφάνιση και αίσθηση κατά τη χρήση.

Ειδικά η προσθήκη ηλεκτρικά ρυθμιζόμενου στηρίγματος ποδιών για τον συνοδηγό αποτελεί ένα στοιχείο άνεσης που δεν συναντάμε συχνά σε SUV αυτού του εύρους τιμής.

Οι αλλαγές ενισχύουν τον οικογενειακό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του Tiggo 8, το οποίο επιχειρεί να προσφέρει εξοπλισμό μεγαλύτερης κατηγορίας σε πιο προσιτό οικονομικό επίπεδο.

Πόσο κοστίζουν τα αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και Tiggo 8 στην Ελλάδα;

Παρά την αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας στο Tiggo 8 και τον επιπλέον εξοπλισμό, το Spanos Group, επίσημος εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, διατηρεί τις τιμές αμετάβλητες.

Έτσι, το Tiggo 7 PHEV εξακολουθεί να ξεκινά από τις 35.990 ευρώ στην έκδοση Comfort, ενώ το μεγαλύτερο Tiggo 8 PHEV διατίθεται από 37.990 ευρώ στην έκδοση Premium.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Μοντέλο Έκδοση Τιμή Chery Tiggo 7 PHEV 279 PS Comfort 35.990 € Chery Tiggo 7 PHEV 279 PS Luxury 38.990 € Chery Tiggo 8 PHEV 279 PS Premium 37.990 € Chery Tiggo 8 PHEV 279 PS Luxury 41.990 €

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η διαφορά μεταξύ των βασικών εκδόσεων των δύο μοντέλων περιορίζεται σε μόλις 2.000 ευρώ.

Με αυτό το επιπλέον ποσό, ο αγοραστής μπορεί να στραφεί στο μεγαλύτερο Tiggo 8, αποκτώντας ταυτόχρονα τη νέα μπαταρία των 26,6 kWh και την αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία των 124 km.

Φυσικά, η επιλογή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη μπαταρία. Οι διαστάσεις, οι ανάγκες σε χώρους και οι διαφορές εξοπλισμού ανάμεσα στις εκδόσεις παραμένουν σημαντικά κριτήρια.

Και Tiggo 7 PHEV με 32.990 ευρώ για περιορισμένο διάστημα

Παράλληλα με την ανακοίνωση των αναβαθμίσεων, η Chery διατηρεί και μια προωθητική ενέργεια για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων Tiggo 7 PHEV της προηγούμενης προδιαγραφής. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οι συγκεκριμένες μονάδες προσφέρονται με τιμή 32.990 ευρώ, δηλαδή 3.000 ευρώ χαμηλότερα από την κανονική τιμή εκκίνησης.

Η προσφορά αφορά αποκλειστικά το απερχόμενο Tiggo 7 PHEV με εκπομπές 54 g CO₂/km και ισχύει για πωλήσεις λιανικής, χωρίς δυνατότητα συνδυασμού με άλλη έκπτωση. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για την αναβαθμισμένη έκδοση των 49 g CO₂/km, η οποία διαθέτει το νέο φορολογικό πλεονέκτημα για εταιρική χρήση.

Εγγύηση έως 12 χρόνια και πότε έρχονται τα αναβαθμισμένα μοντέλα

Η Chery συνοδεύει τα μοντέλα της με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργοστασιακής κάλυψης. Η βασική εγγύηση για τα καινούργια αυτοκίνητα είναι 7 χρόνια ή 150.000 km, όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο. Για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται ξεχωριστή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km.

Επιπλέον, η Chery Greece προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης του αυτοκινήτου κατά πέντε ακόμη χρόνια, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκειά της έως τα 12 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους του αντίστοιχου προγράμματος.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, οι αναβαθμίσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί για την ελληνική αγορά, με τα πρώτα αυτοκίνητα που τις ενσωματώνουν να αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου 2026.

Τι κρατάμε;