Τα Volkswagen Golf και T-Roc Full Hybrid τώρα και σε φθηνότερη έκδοση με 136 ίππους

Τα Volkswagen Golf και T-Roc Full Hybrid αποκτούν νέα έκδοση 136 PS, με 288 Nm, κατανάλωση από 4,5 lt/100 km και αισθητά χαμηλότερες τιμές.

Η Volkswagen ολοκληρώνει τη νέα Full Hybrid γκάμα των Golf και T-Roc, προσθέτοντας τη φθηνότερη έκδοση των 136 PS δίπλα στην ισχυρότερη των 170 PS που είχε παρουσιαστεί πρώτη.

Το νέο 1.5 TSI Hybrid των 100 kW ή 136 PS διατηρεί την ίδια βασική αρχιτεκτονική του υβριδικού συστήματος, αλλά δημιουργεί ένα σαφώς χαμηλότερο σημείο εισόδου. Στην Ιταλία, όπου οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει, το Golf ξεκινά από 35.100 ευρώ και το T-Roc από 36.050 ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη, καθώς η Volkswagen μπορεί πλέον να τοποθετήσει τα πρώτα της full hybrid απέναντι σε περισσότερες εκδόσεις των καθιερωμένων υβριδικών ανταγωνιστών, χωρίς να απαιτεί από τον αγοραστή να περάσει υποχρεωτικά στην ισχυρότερη και ακριβότερη διαμόρφωση των 170 PS.

136 PS και 288 Nm χωρίς φόρτιση στην πρίζα

Το νέο σύστημα αποδίδει 136 PS και 288 Nm, έναντι 170 PS και 310 Nm της ισχυρότερης έκδοσης. Η βάση παραμένει ο γνωστός 1.5 TSI evo2, ο οποίος λειτουργεί σε κύκλο Miller και συνδυάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1,6 kWh μεικτά.

Σε αντίθεση με ένα plug-in hybrid, δεν υπάρχει ανάγκη σύνδεσης σε φορτιστή. Η μπαταρία ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, ενώ το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον βενζινοκινητήρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε συνθήκες όπου το επιτρέπει το επίπεδο φόρτισης και η απαίτηση ισχύος, Golf και T-Roc μπορούν να κινούνται και αμιγώς ηλεκτρικά για περιορισμένα διαστήματα, κυρίως μέσα στην πόλη.

Από 4,5 lt/100 km η Golf Hybrid

Η χαμηλότερη ισχύς συνοδεύεται από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές εργοστασιακές τιμές κατανάλωσης. Το Golf Hybrid 136 PS ανακοινώνει κατανάλωση από 4,5 έως 5,0 lt/100 km και εκπομπές CO₂ από 102 έως 114 g/km. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,8 δευτερόλεπτα.

Το μεγαλύτερο και ψηλότερο T-Roc Hybrid βρίσκεται στα 5,0-5,5 lt/100 km WLTP, με εκπομπές CO₂ 114-126 g/km.

Golf Hybrid 136 PS T-Roc Hybrid 136 PS Ισχύς 136 PS 136 PS Ροπή 288 Nm 288 Nm Μπαταρία 1,6 kWh 1,6 kWh Κατανάλωση WLTP 4,5-5,0 lt/100 km 5,0-5,5 lt/100 km Εξωτερική φόρτιση Όχι Όχι

Golf Full Hybrid πλέον από 35.100 ευρώ

Στην ιταλική αγορά, το Golf Hybrid των 136 PS προσφέρεται στις εκδόσεις Life και Edition Plus.

Η Life κοστίζει 35.100 ευρώ, ενώ μόλις 200 ευρώ πάνω βρίσκεται η Edition Plus, στα 35.300 ευρώ.

Η ισχυρότερη έκδοση των 170 PS ξεκινά από τα 39.250 ευρώ, αλλά στην πλουσιότερη Style. Επομένως, η διαφορά των 4.150 ευρώ μεταξύ των δύο αρχικών τιμών δεν προκύπτει αποκλειστικά από τον κινητήρα, καθώς αλλάζει και το επίπεδο εξοπλισμού.

Golf Full Hybrid Ισχύς Τιμή Ιταλίας Life 136 PS 35.100 € Edition Plus 136 PS 35.300 € Style 170 PS 39.250 € R-Line 170 PS 39.450 € R-Line Plus 170 PS 39.750 €

Η Edition Plus έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της πολύ μικρής διαφοράς τιμής, προσθέτοντας μεταξύ άλλων σκούρα πίσω κρύσταλλα, keyless πρόσβαση, κάμερα οπισθοπορείας και επιπλέον εξοπλισμό στάθμευσης.

Ακριβώς 3.000 ευρώ χαμηλότερα το T-Roc

Στο T-Roc μπορούμε να κάνουμε σαφώς πιο άμεση σύγκριση. Η νέα έκδοση των 136 PS ξεκινά από 36.050 ευρώ στη Life, ενώ προσφέρεται επίσης ως Style στα 39.650 ευρώ και R-Line στα 40.750 ευρώ. Οι αντίστοιχες Style και R-Line με τους 170 PS κοστίζουν 42.650 και 43.750 ευρώ αντίστοιχα.

Επομένως, με ίδιο επίπεδο εξοπλισμού, το νέο T-Roc Hybrid των 136 PS είναι ακριβώς 3.000 ευρώ φθηνότερο από το 170άρι.

T-Roc Full Hybrid Ισχύς Τιμή Ιταλίας Life 136 PS 36.050 € Style 136 PS 39.650 € R-Line 136 PS 40.750 € Style 170 PS 42.650 € R-Line 170 PS 43.750 €

Ακόμη χαμηλότερες τιμές με τις προσφορές λανσαρίσματος

Στην Ιταλία υπάρχουν και εμπορικά προγράμματα λανσαρίσματος με ανταλλαγή ή απόσυρση. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, το T-Roc Hybrid 136 PS μπορεί να διαμορφωθεί από 30.500 ευρώ, ενώ το Golf από 31.500 ευρώ. Πρόκειται όμως για προωθητικές τιμές και όχι για τις κανονικές τιμές καταλόγου.

Αυτό έχει σημασία, καθώς χωρίς την εμπορική ενέργεια το Golf παραμένει φθηνότερο από το T-Roc, όπως θα περίμενε κανείς από τη θέση των δύο μοντέλων στην γκάμα.

Πότε έρχονται στην Ελλάδα

Προς το παρόν, οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν την ιταλική αγορά και δεν υπάρχει ακόμη ελληνικός τιμοκατάλογος για τις Full Hybrid εκδόσεις.

Η νέα έκδοση έχει πάντως μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον από την 170άρα για έναν απλό λόγο. Οι 136 PS είναι υπεραρκετοί για τον χαρακτήρα των Golf και T-Roc, ενώ το χαμηλότερο κόστος αγοράς φέρνει την τεχνολογία Full Hybrid πιο κοντά στις mainstream εκδόσεις της γκάμας.

Το αν η ίδια διαφορά θα μεταφερθεί αυτούσια και στις ελληνικές τιμές μένει να φανεί όταν ανοίξουν οι παραγγελίες στη χώρα μας.

Τι κρατάμε;