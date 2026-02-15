Ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος που ανέβαζε video με κόντρες στο διαδίκτυο – Πού βρήκαν το αυτοκίνητο του;

Η Τροχαία Αττικής ταυτοποίησε 30χρονο οδηγό από βίντεο με αυτοσχέδιους αγώνες. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στον Ωρωπό.

Η «ψηφιακή» επιτήρηση της Τροχαίας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ενός 30χρονου οδηγού, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες σε οδικούς άξονες της Αττικής, ανεβάζοντας μάλιστα το σχετικό υλικό σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. (Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.) εντόπισαν το δημοσιοποιημένο υλικό κατά τον έλεγχο των social media, όπου αναζητούνται παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που προβάλλονται δημόσια.

Τι έδειχναν τα βίντεο με τις «κόντρες»

Στα βίντεο ο οδηγός φέρεται να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες, αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα και πραγματοποιώντας εξαιρετικά επικίνδυνες κινήσεις στο δρόμο. Μεταξύ αυτών αναφέρονται:

κίνηση σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας

παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής

Η συμπεριφορά αυτή, όπως επισημαίνεται, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ταυτοποίηση οδηγού και δικογραφία

Μετά τον εντοπισμό του υλικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε άμεση διερεύνηση και ταυτοποίησαν τον 30χρονο ως τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

προτροπή σε τέλεση αδικήματος

επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση

Το όχημα που εμφανίζεται στα βίντεο εντοπίστηκε στην περιοχή του Ωρωπού και κατασχέθηκε.

Η δικογραφία για την υπόθεση υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Τι κρατάμε;