Ταϊλάνδη: Εξαγριωμένος ελέφαντας καταστρέφει αυτοκίνητα – Τον διέκοψαν την ώρα του σεξ (Video)

Έξω φρενών βγήκε ένας ελέφαντας στην Ταϊλάνδη όταν τον διέκοψαν την ώρα που ζευγάρωνε, με αυτοκίνητα να την πληρώνουν

Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στην επαρχία Μπουριράμ της Ταϊλάνδης, όταν ένας 19χρονος αρσενικός ελέφαντας ξέσπασε βίαια, τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη του και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Το ζώο φέρεται να εξαγριώθηκε τη στιγμή που διακόπηκε ενώ ζευγάρωνε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Daily Mail, ο ελέφαντας, ονόματι Φλάι Πέτς Ουτάι, είχε μεταφερθεί στην περιοχή από τον 35χρονο ιδιοκτήτη του, Σομπόρν, προκειμένου να ζευγαρώσει με θηλυκό ελέφαντα. Όταν ο φροντιστής επιχείρησε να τον απομακρύνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ζώο αντέδρασε επιθετικά. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ελέφαντας προκαλεί χάος στο δρόμο – Δείτε το βίντεο 17/04/2024 - 12:56

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ελέφαντα να κινείται ανεξέλεγκτα στους δρόμους, να καταστρέφει οχήματα, να κυνηγά έναν μοτοσυκλετιστή και να αναποδογυρίζει ένα λευκό αυτοκίνητο, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν τρομοκρατημένοι από ασφαλή απόσταση.

