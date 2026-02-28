Ταξί: Πόσα εκατομμύρια ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα;

Μελέτη ΙΟΒΕ: οι διαδρομές ταξί μέσω Uber ενίσχυσαν τα δημόσια έσοδα κατά 34,2 εκατ. € το 2024 και μείωσαν τη διαφυγή ΦΠΑ κατά 6,6 εκατ. €.

Πόσο «μετρά» μια ψηφιακή πλατφόρμα μετακινήσεων στα δημόσια ταμεία; Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για τη δεκαετή παρουσία της Uber στην Ελλάδα, οι διαδρομές ταξί μέσω της εφαρμογής το 2024 είχαν μετρήσιμη επίδραση τόσο στα δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές όσο και στη διαφυγή ΦΠΑ, λόγω της σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακής πληρωμής.

Τα δημόσια έσοδα το 2024: 34,2 εκατ. € + 6,6 εκατ. € από ΦΠΑ

Η μελέτη εκτιμά ότι, μόνο για το 2024, τα δημόσια έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που συνδέονται με τις διαδρομές μέσω Uber ανήλθαν σε 34,2 εκατ. €.

Επιπλέον, οι ψηφιακές συναλλαγές της Uber αποδίδονται σε μείωση διαφυγής εσόδων ΦΠΑ κατά 6,6 εκατ. €, με τη λογική ότι οι διαδρομές πληρώνονται σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακά.

Με βάση τα παραπάνω μεγέθη, η συνολική ενίσχυση των δημόσιων εσόδων που αναφέρεται για το 2024 φτάνει τα 40,8 εκατ. € (34,2 + 6,6), εφόσον συνυπολογιστεί και η επίδραση στο ΦΠΑ όπως περιγράφεται.

Επίδραση στο ΑΕΠ: 110 εκατ. € συνολικά, σχεδόν 50 εκατ. € άμεσα

Στο οικονομικό αποτύπωμα, οι διαδρομές ταξί μέσω Uber εκτιμάται ότι πρόσθεσαν 110 εκατ. € στο ελληνικό ΑΕΠ το 2024 (περίπου 0,05% του συνόλου). Από αυτά:

η άμεση επίδραση υπολογίζεται σε σχεδόν 50 εκατ. €









οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις σε περίπου 60,5 εκατ. €

Θέσεις εργασίας και «μέγεθος» δικτύου οδηγών

Η συνολική επίδραση της Uber στην απασχόληση εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε πάνω από 6.900 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.

Σε επίπεδο δικτύου οδηγών, η βάση οδηγών αναφέρεται ότι αυξήθηκε από 244 το 2015 σε σχεδόν 5.000 το 2024, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 10% της απασχόλησης στον κλάδο των ταξί.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι τα έσοδα που παράγονται μέσω της Uber εξαπλασιάστηκαν μεταξύ 2015 και 2024, με άνοδο στις νυχτερινές διαδρομές και στις μετακινήσεις από/προς αεροδρόμια.

Σύγκριση με Πορτογαλία: τι δείχνει η μελέτη

Η μελέτη του ΙΟΒΕ συγκρίνει την Ελλάδα με την Πορτογαλία, αναφέροντας ότι εκεί έγινε το 2018 μεταρρύθμιση που απλοποίησε τη λειτουργία υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων με οδηγό, με αποτέλεσμα ραγδαία ανάπτυξη.

Ενδεικτικά στοιχεία που παρατίθενται:

Το 2023 , ο κύκλος εργασιών του κλάδου των ταξί στην Πορτογαλία ξεπέρασε της Ελλάδας κατά 40% , ενώ πριν τη μεταρρύθμιση υπολειπόταν κατά 24% .

Το 2024 , οι οδηγοί της Uber στην Πορτογαλία ήταν 6,4 φορές περισσότεροι από ό,τι στην Ελλάδα.

Ο στόλος ταξί στην Πορτογαλία εμφανίζεται νεότερος: περίπου τα 2/3 των οχημάτων κατασκευής 2020 ή νεότερα, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αναφέρεται κάτω του 25%.

Προτάσεις πολιτικής που καταγράφονται

Στο σκέλος προτάσεων, η μελέτη εκτιμά ότι η ευθυγράμμιση του ελληνικού πλαισίου με εκείνο της Πορτογαλίας (και άλλων ευρωπαϊκών χωρών) θα μπορούσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του κλάδου ταξί και μισθωμένων οχημάτων με οδηγό κατά 284 εκατ. € και να δημιουργήσει 2.900 επιπλέον θέσεις εργασίας οδηγών.

Μεταξύ των δράσεων που καταγράφονται περιλαμβάνονται:

μείωση περιορισμών για μισθωμένα οχήματα με οδηγό (ΕΙΧ) όπως υποχρέωση επιστροφής στην έδρα, ελάχιστη διάρκεια διαδρομής, περίοδος προκράτησης και ελάχιστες τιμές,

διευκόλυνση χρήσης ΕΙΧ με οδηγό από ψηφιακές πλατφόρμες,

κίνητρα για συνεπιβατικές διαδρομές (pooled rides).

