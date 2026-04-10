EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ταξιδέψαμε στο Αμβούργο για να δούμε το μέλλον της Volkswagen

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Η Volkswagen βρίσκεται σε μια κομβική καμπή, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Δεν πρόκειται απλώς για μια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά για μια συνολική επανεκκίνηση της φιλοσοφίας της, με στόχο να επιστρέψει σε αυτό που την έκανε διαχρονικά επιτυχημένη: αυτοκίνητα προσιτά, σωστά μελετημένα και ουσιαστικά για την καθημερινότητα.

Ταξιδέψαμε στο Αμβούργο, στο πλαίσιο του TRUE Volkswagen Workshop, για να δούμε από κοντά αυτή τη νέα κατεύθυνση. Εκεί, η μάρκα παρουσίασε τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση σε μια πιο καθαρή, πιο ώριμη και πιο ανθρώπινη προσέγγιση της τεχνολογίας. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: η καινοτομία δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων, αλλά εργαλείο για όλους.

Αυτό που έγινε σαφές είναι ότι η Volkswagen δεν θέλει απλώς να κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θέλει να κατασκευάζει καλύτερα αυτοκίνητα συνολικά. Με πιο προσεγμένη εργονομία, πιο φιλική ψηφιακή εμπειρία, πιο καθαρό σχεδιασμό και μια συνολική αίσθηση ποιότητας που δεν χρειάζεται υπερβολές για να γίνει αντιληπτή. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η επιστροφή σε τρεις βασικές αξίες που χαρακτήριζαν πάντα τη μάρκα: αξιαγάπητος χαρακτήρας, σταθερότητα και πραγματική ουσία. Πρόκειται για εκείνο το «κάτι» που έκανε ένα Volkswagen άμεσα οικείο και σωστό, χωρίς να χρειάζεται να φωνάζει για να ξεχωρίσει.

Στο workshop είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά μια σειρά από νέα μοντέλα που ενσαρκώνουν αυτή τη φιλοσοφία. Μια νέα γενιά ηλεκτρικών που απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό, με πιο προσιτή είσοδο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά χωρίς εκπτώσεις σε ποιότητα και χαρακτήρα. Από compact hatchback μέχρι SUV καθημερινής χρήσης και πιο συναισθηματικές εκδόσεις που μεταφέρουν το DNA της οδήγησης στη νέα εποχή, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η Volkswagen επιστρέφει στο mainstream με αυτοπεποίθηση.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες για τα ίδια τα μοντέλα. Το embargo παραμένει σε ισχύ και θα λήξει σύντομα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είδαμε από κοντά μια πολύ πιο συγκροτημένη και ώριμη προσέγγιση, που δείχνει ότι η μάρκα έχει αντιληφθεί πλήρως τις ανάγκες της αγοράς. Και ειλικρινά, αν κρίνουμε από όσα είδαμε στο Αμβούργο, η επόμενη μέρα της Volkswagen έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ όσο περιμέναμε.

Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας όλα τα μοντέλα που είδαμε, μόλις λήξει το embargo τους.


Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
