Με αύξηση 30,4% στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών, ο Οκτώβριος ανέβασε ταχύτητα και έφερε το πρώτο δεκάμηνο του 2026 στο +5%. Τα υβριδικά διατηρούν το προβάδισμα, τα ηλεκτρικά κερδίζουν έδαφος και τα SUV παραμένουν κυρίαρχα.

Ένας μήνας αρκεί για να αλλάξει αισθητά την εικόνα μιας ολόκληρης χρονιάς. Στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2026, αυτόν τον ρόλο ανέλαβε ο Οκτώβριος: με 14.031 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών, έναντι 10.763 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατέγραψε άνοδο 30,4%, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε ετήσια βάση μεταξύ των πρώτων δέκα μηνών του 2026.

Τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, που βασίζονται στα πρωτογενή δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, δείχνουν 3.268 περισσότερα αυτοκίνητα σε σχέση με πέρυσι. Πίσω από το συνολικό αποτέλεσμα, όμως, υπάρχει και μια δεύτερη ιστορία: το είδος των αυτοκινήτων που παίρνουν πλέον ελληνικές πινακίδες.

Ο Οκτώβριος έφερε πάνω από τη μισή αύξηση ολόκληρου του δεκαμήνου

Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 129.203 καινούργια επιβατικά, έναντι 122.995 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η διαφορά είναι 6.208 αυτοκίνητα και η άνοδος διαμορφώνεται στο 5%.

Εδώ βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον στοιχείο: οι 3.268 επιπλέον ταξινομήσεις του Οκτωβρίου αντιστοιχούν περίπου στο 53% της συνολικής αύξησης του δεκαμήνου. Δηλαδή, ένας μόνο μήνας πρόσθεσε πάνω από το μισό του καθαρού κέρδους της αγοράς σε σχέση με πέρυσι. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, άλλωστε, η άνοδος του εννεαμήνου περιοριζόταν στο 2,6%.

Χρειάζεται, πάντως, μια διευκρίνιση: ο Οκτώβριος πέτυχε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, όχι τις περισσότερες ταξινομήσεις του 2026. Σε απόλυτο αριθμό προηγείται ο Ιούνιος, με 18.668 αυτοκίνητα και αύξηση 27,5% έναντι του Ιουνίου 2025.

Οι ταξινομήσεις αποτυπώνουν επίσης τον χρόνο κατά τον οποίο ένα όχημα παίρνει πινακίδες, όχι απαραίτητα τον μήνα της παραγγελίας του. Το +30,4%, συνεπώς, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυξήθηκαν στον ίδιο βαθμό και οι νέες παραγγελίες μέσα στον Οκτώβριο. Σίγουρα, λοιπόν, το πρόβλημα με την παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας, που οφείλεται σε ελλείψεις αποθεμάτων πρώτης ύλης (τσίγκου), έχει παίξει τον ρόλο του στα παραπάνω στοιχεία.

Σχεδόν έξι στα δέκα καινούργια αυτοκίνητα ήταν υβριδικά

Η υβριδική τεχνολογία διατηρεί τον πρώτο λόγο. Η κατηγορία των υβριδικών που δεν φορτίζουν από πρίζα, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα του ΣΕΑΑ, συγκέντρωσε το 58,6% των ταξινομήσεων του Οκτωβρίου, από 52,5% έναν χρόνο νωρίτερα. Στο δεκάμηνο, το αντίστοιχο μερίδιο βρίσκεται στο 58,1%, έναντι 50% το 2025.

Στον αντίποδα, η ξεχωριστή κατηγορία της βενζίνης υποχώρησε στο 11,7% τον Οκτώβριο, από 21,4%, ενώ το πετρέλαιο περιορίστηκε στο 1%. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι βενζινοκινητήρες εξαφανίζονται: τα βενζινοκίνητα υβριδικά καταγράφονται σε διαφορετική κατηγορία. Αυτό που αλλάζει είναι η κατανομή της αγοράς υπέρ των εξηλεκτρισμένων συνόλων.

Και τα plug-in υβριδικά, πάντως, δεν ακολούθησαν την ίδια ανοδική πορεία με πέρυσι. Τον Οκτώβριο κατέγραψαν 1.268 ταξινομήσεις, μειωμένες κατά 3,3%, ενώ στο δεκάμηνο έφτασαν τις 8.925, με πτώση 3,6%.

Τα ηλεκτρικά αυξήθηκαν κατά 157,3%, ενώ τα SUV κράτησαν το 73,2% της αγοράς

Τη μεγαλύτερη επιτάχυνση μεταξύ των συστημάτων κίνησης παρουσίασαν τα αμιγώς ηλεκτρικά. Από 799 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο του 2025 έφτασαν τις 2.056 φέτος, σημειώνοντας αύξηση 157,3%. Το μερίδιό τους ανέβηκε στο 14,6%, από 7,4%.

Η εικόνα της χρονιάς είναι πιο συγκρατημένη, αλλά παραμένει ανοδική: 10.242 ηλεκτρικά στο δεκάμηνο, αύξηση 47,3% και μερίδιο 7,9%. Η απόσταση ανάμεσα στο μερίδιο του μήνα και εκείνο της χρονιάς δείχνει γιατί μια ισχυρή μηνιαία επίδοση χρειάζεται να διαβάζεται μαζί με τη συνολική πορεία.

Στο αμάξωμα, η προτίμηση παραμένει ξεκάθαρη. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς του ΣΕΑΑ, τα SUV συγκέντρωσαν το 73,2% των ταξινομήσεων του Οκτωβρίου και το 67,5% στο δεκάμηνο. Τα B-SUV ήταν η μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία, με μερίδιο 38,7% τον μήνα και 36,9% από την αρχή του έτους. Με άλλα λόγια, τα μικρά SUV αποτελούν ακόμη τον βασικό κορμό της ελληνικής αγοράς.

Yaris Cross, 2008 και Yaris σχηματίζουν την πρώτη τριάδα της χρονιάς

Στην κατάταξη των μοντέλων για το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, το Toyota Yaris Cross βρίσκεται στην πρώτη θέση, με το Peugeot 2008 να ακολουθεί δεύτερο και το Toyota Yaris τρίτο.

Δύο B-SUV και ένα μικρό hatchback στην κορυφή: μια τριάδα που συνοψίζει εύστοχα την εικόνα της αγοράς. Τα SUV έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά τα συμβατικά μικρά εξακολουθούν να βρίσκουν θέση ανάμεσα στα μεγαλύτερα best seller.