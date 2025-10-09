Μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση μετά την 31η/10/2010, καθώς και για τα νέα σκάφη αναψυχής προβλέπει, μεταξύ πολλών άλλων, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Από τις αλλαγές αυτές στα τεκμήρια διαβίωσης αναμένεται να προκύψουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις για 477.000 φορολογουμένους, οικογενειάρχες και άγαμους.

Το Autotypos.gr παρουσιάζει σήμερα αναλυτικούς πίνακες με τα νέα ποσά τεκμηρίων διαβίωσης για τα αυτοκίνητα που θα επηρεάσουν τη φορολογία των εισοδημάτων του 2025, δηλαδή την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2026.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεκμήρια διαβίωσης είναι συγκεκριμένα ποσά, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες. Για κάθε φορολογούμενο, η εφορία αθροίζει μεταξύ τους τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που αντιστοιχούν στην περιουσιακή του κατάσταση και στη συνέχεια προσθέτει και τα ελάχιστα ετήσια τεκμήρια διαβίωσης των 3.000 ή των 2.500 ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν προσδιορίζει ένα ελάχιστο ύψος τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος. Αν το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος είναι μικρότερο του τεκμαρτού, η εφορία υπολογίζει τον φόρο εισοδήματος επί του τεκμαρτού και όχι επί του δηλούμενου εισοδήματος.

Με τις αλλαγές που περιλαμβάνει το άρθρο 7 του νέου νομοσχεδίου, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης μειώνονται κατά 30% έως 35% για τις κατοικίες, κατά 7,2% έως και 73,7% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα παλαιότητας μέχρι 10 ετών και κατά 30% για τα σκάφη αναψυχής παλαιότητας έως 10 ετών. Επιπλέον, προβλέπεται ότι θα εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα.

Οι φορολογούμενοι αυτοί, στα εκκαθαριστικά που θα λάβουν το 2026 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τις οποίες θα υποβάλουν για τα εισοδήματα του 2025, θα δουν τα ποσά των φόρων που τους αναλογούν να μειώνονται σημαντικά ή ακόμη και να μηδενίζονται.

Αυτό θα συμβεί επειδή το 2026 τα τεκμαρτά ποσά φορολογητέου εισοδήματος, που θα τους προσδιορίσει η εφορία το 2026, με βάση τα νέα, σημαντικά χαμηλότερα, τεκμήρια διαβίωσης, θα είναι πλέον μειωμένα σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα υποχωρήσουν ακόμη και κάτω από τα επίπεδα των δηλούμενων εισοδημάτων, ενώ στις πιο πολλές των περιπτώσεων τα τεκμαρτά εισοδήματα απλώς θα υποχωρήσουν και θα προσεγγίσουν πιο πολύ τα χαμηλότερα δηλούμενα εισοδήματα.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης προβλέπουν:

Μειώσεις κατά 30% στα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης μέχρι 2.799 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.). Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. κατά ποσοστό 40% και για περιοχές με τιμές ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ. κατά ποσοστό 70%. Τα ποσοστά αυτά, με τις αλλαγές που επέρχονται, μειώνονται σε 30% και 58% αντίστοιχα, έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές τα νέα τεκμήρια να είναι μειωμένα κατά 35%. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων για τα Ι.Χ. παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1ης/11/2010 και μετά. Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε τεκμήρια διαβίωσης βάσει των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης, υπάρχει μείωση του ποσού του τεκμηρίου, ανάλογα με την παλαιότητα, κατά 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και κατά 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας. Η κυβερνητική μεταρρύθμιση προβλέπει ότι για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η/11/2010 τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές CΟ 2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας). Το νέο αυτό σύστημα υπολογισμού θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα αυτά, προσομοιάζοντας το ύψος τους στο επίπεδο που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα παλαιότητας άνω των δέκα ετών. Μείωση κατά 30% στα τεκμήρια διαβίωσης για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα σκάφη αυτά σε σχέση με τα παλαιότερα. Σκοπός είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά των τεκμηρίων μειώνονται κατά 50% προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτι», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας για τα οχήματα:

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (*) ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (*) Κυβισμός (κ.ε) ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂ (gr/km) ΤΕΚΜΗΡΙΟ Ως 1.249 2.000 € 0 2.000 € 1.250 – 1.349 2.300 € 100 2.000 € 1.350 – 1.449 2.600 € 122 2.000 € 1.450 – 1.549 2.900 € 123 2.030 € 1.550 – 1.649 3.200 € 125 2.090 € 1.650 – 1.749 3.500 € 130 2.240 € 1.750 – 1.849 3.800 € 135 2.390 € 1.850 – 1.949 4.100 € 139 2.510 € 1.950 – 2.049 4.400 € 140 2.555 € 2.050 – 2.149 4.850 € 145 2.780 € 2.150 – 2.249 5.300 € 150 3.005 € 2.250 – 2.349 5.750 € 155 3.230 € 2.350 – 2.449 6.200 € 160 3.455 € 2.450 – 2.549 6.650 € 166 3.725 € 2.550 – 2.649 7.100 € 167 3.785 € 2.650 – 2.749 7.550 € 170 3.965 € 2.750 – 2.849 8.000 € 180 4.565 € 2.850 – 2.949 8.450 € 190 5.165 € 2.950 – 3.049 8.900 € 200 5.765 € 3.050 – 3.149 9.500 € 220 6.965 € 3.150 – 3.249 10.100 € 250 8.765 € 3.250 – 3.349 10.700 € 300 11.765 € 3.350 – 3.449 11.300 € * Για ταξινομήσεις στην ΕΕ από 1/11/2010 3.450 – 3.549 11.900 € 3.550 – 3.649 12.500 € 3.650 – 3.749 13.100 € 3.750 – 3.849 13.700 € 3.850 – 3.949 14.300 € 3.950 – 4.049 14.900 € 4.050 – 4.149 15.500 € 4.150 – 4.249 16.100 € 4.250 – 4.349 16.700 € 4.350 – 4.449 17.300 € 4.450 – 4.549 17.900 € 4.550 – 4.649 18.500 € 4.650 – 4.749 19.100 € 4.750 – 4.849 19.700 € 4.850 – 4.949 20.300 € 4.950 -5.050 20.900 € * Για ταξινομήσεις στην ΕΕ μέχρι 31/10/2010

