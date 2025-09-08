Τεκμήρια: Τι αλλάζει για τα αυτοκίνητα – Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι; [πίνακες και παραδείγματα]

Μειώσεις σε τεκμήρια κατοικιών, ΙΧ και σκαφών. Δες τους νέους πίνακες, ποιοι κερδίζουν και πόσο μειώνεται ο φόρος.
Μείωση τεκμηρίων για κατοικίες, ΙΧ και σκάφη – ωφελούνται ~477.000 φορολογούμενοι.
ΙΧ μετά 1/11/2010: τεκμήριο με βάση CO₂ (όχι κυβικά) – μεγάλες μειώσεις για χαμηλές/μεσαίες εκπομπές.
Ηλεκτρικά: εξαίρεση έως €50.000 προ φόρων – άνω των €50.000 €2.000 τεκμήριο.
Τι αλλάζει συνολικά
Η μεταρρύθμιση μειώνει τα τεκμήρια κατοικιών, αυτοκινήτων και σκαφών και εξαιρεί από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των €3.000 τα εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα. Δημοσιονομικό κόστος: €40 εκατ. • Ωφελούμενοι: ~477.000 φορολογούμενοι.
Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης – από τα κυβικά στο CO₂
Σήμερα τα τεκμήρια στηρίζονται στα κυβικά, με -30% για 5–10 έτη και -50% για >10 έτη. Αυτό αποθαρρύνει την ανανέωση στόλου.
Νέο σύστημα (για οχήματα ταξινομημένα από 1/11/2010)
Το τεκμήριο υπολογίζεται από τις εκπομπές CO₂ (κατά αναλογία με τέλη κυκλοφορίας) και πέφτει αισθητά ειδικά για υβριδικά/οικονομικά ΙΧ.
Ισχύον σύστημα (ενδεικτική σύνοψη):
-
Έως 1.200 κ.εκ.: €4.000 (νέο) / €2.000 (>10ετίας)
-
1.201–2.000 κ.εκ.: +€600 ανά 100 κ.εκ. (νέο) / +€300 (>10ετίας)
-
2.001–3.000 κ.εκ.: +€900 ανά 100 κ.εκ. (νέο) / +€450 (>10ετίας)
-
3.000 κ.εκ.: +€1.200 ανά 100 κ.εκ. (νέο) / +€600 (>10ετίας)
Νέα κλίμακα CO₂ (από 1/11/2010):
|CO₂ (g/km)
|Οριακός συντελεστής
|1–122
|€2.000 (flat)
|123–139
|€30 / g
|140–166
|€45 / g
|>166
|€60 / g
Ηλεκτρικά οχήματα (Μηδ. ρύπων)
-
ΛΤΠΦ ≤ €50.000: τεκμήριο €0 (όπως και σήμερα)
-
ΛΤΠΦ > €50.000: €2.000 (από €4.000 σήμερα)
Παραδείγματα – πόσο μειώνονται (ενδεικτικά)
|Μοντέλο
|Καύσιμο
|CO₂ (g/km)
|Τεκμήριο σήμερα (νέο)
|Τεκμήριο 10ετίας
|Νέο τεκμήριο CO₂
|Μεταβολή vs σήμερα
|vs 10ετίας
|Toyota Corolla 1.8 Hybrid
|Hybrid
|99
|€7.600
|€3.800
|€2.000
|-73,7%
|-47,4%
|Honda Jazz 1.5 Hybrid
|Hybrid
|102
|€5.800
|€2.900
|€2.000
|-65,5%
|-31,0%
|Fiat 500 1.0
|Βενζίνη
|105
|€4.000
|€2.000
|€2.000
|-50,0%
|0,0%
|Toyota C-HR 1.8
|Hybrid
|110
|€7.600
|€3.800
|€2.000
|-73,7%
|-47,4%
|Peugeot 208 1.2 100
|Βενζίνη
|114
|€4.000
|€2.000
|€2.000
|-50,0%
|0,0%
|Ford Focus 1.0T 125
|Βενζίνη
|119
|€4.000
|€2.000
|€2.000
|-50,0%
|0,0%
|Toyota Yaris 1.5 125
|Βενζίνη
|122
|€5.800
|€2.900
|€2.000
|-65,5%
|-31,0%
|Mini 1.5 Cooper
|Βενζίνη
|126
|€5.800
|€2.900
|€2.120
|-63,4%
|-26,9%
|BMW 116i
|Βενζίνη
|129
|€5.800
|€2.900
|€2.210
|-61,9%
|-23,8%
|Mercedes A200
|Βενζίνη
|133
|€5.200
|€2.600
|€2.330
|-55,2%
|-10,4%
|Audi Q2 35 TFSI
|Βενζίνη
|135
|€5.800
|€2.900
|€2.390
|-58,8%
|-17,6%
|Audi A4 35 TFSI
|Βενζίνη
|137
|€8.800
|€4.400
|€2.450
|-72,2%
|-44,3%
|Mercedes C180
|Βενζίνη
|141
|€5.800
|€2.900
|€2.555
|-55,9%
|-11,9%
|Audi Q3 35 TDI
|Diesel
|143
|€8.800
|€4.400
|€2.645
|-69,9%
|-39,9%
|BMW X1 sDrive18i
|Βενζίνη
|144
|€5.800
|€2.900
|€2.690
|-53,6%
|-7,2%
Κερδισμένοι: οχήματα με ≤122 g/km «κλειδώνουν» σε €2.000.
Μέτριες εκπομπές (123–139 g/km): μικρό τεκμήριο (π.χ. €2.330–€2.450).
Υψηλότερες εκπομπές: αυξάνει προοδευτικά, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το ισχύον σύστημα κυβικών για καινούργια.
Τι κρατάμε;
- Αυτοκίνητα μετά 1/11/2010: νέο τεκμήριο CO₂ – μεγάλη ελάφρυνση για ≤122 g/km και υβριδικά/οικονομικά.
-
Ηλεκτρικά: €0 έως ΛΤΠΦ €50.000, €2.000 άνω των €50.000.
- Περίπου 477.000 φορολογούμενοι βλέπουν ουσιαστικό όφελος από τις αλλαγές.
