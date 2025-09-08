quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεκμήρια: Τι αλλάζει για τα αυτοκίνητα – Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι; [πίνακες και παραδείγματα]

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.09.2025
Autotypos Team
tekmiria-ti-allazei-gia-ta-aftokinita-poioi-vgainoun-kerdismenoi-pinakes-kai-paradeigmata-642778

Μειώσεις σε τεκμήρια κατοικιών, ΙΧ και σκαφών. Δες τους νέους πίνακες, ποιοι κερδίζουν και πόσο μειώνεται ο φόρος.

  • Μείωση τεκμηρίων για κατοικίες, ΙΧ και σκάφη – ωφελούνται ~477.000 φορολογούμενοι.

  • ΙΧ μετά 1/11/2010: τεκμήριο με βάση CO₂ (όχι κυβικά) – μεγάλες μειώσεις για χαμηλές/μεσαίες εκπομπές.

  • Ηλεκτρικά: εξαίρεση έως €50.000 προ φόρων – άνω των €50.000 €2.000 τεκμήριο.

Τι αλλάζει συνολικά

Η μεταρρύθμιση μειώνει τα τεκμήρια κατοικιών, αυτοκινήτων και σκαφών και εξαιρεί από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των €3.000 τα εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα. Δημοσιονομικό κόστος: €40 εκατ.Ωφελούμενοι: ~477.000 φορολογούμενοι.

Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης – από τα κυβικά στο CO₂

Σήμερα τα τεκμήρια στηρίζονται στα κυβικά, με -30% για 5–10 έτη και -50% για >10 έτη. Αυτό αποθαρρύνει την ανανέωση στόλου.

Νέο σύστημα (για οχήματα ταξινομημένα από 1/11/2010)

Το τεκμήριο υπολογίζεται από τις εκπομπές CO₂ (κατά αναλογία με τέλη κυκλοφορίας) και πέφτει αισθητά ειδικά για υβριδικά/οικονομικά ΙΧ.

Ισχύον σύστημα (ενδεικτική σύνοψη):

  • Έως 1.200 κ.εκ.: €4.000 (νέο) / €2.000 (>10ετίας)

  • 1.201–2.000 κ.εκ.: +€600 ανά 100 κ.εκ. (νέο) / +€300 (>10ετίας)

  • 2.001–3.000 κ.εκ.: +€900 ανά 100 κ.εκ. (νέο) / +€450 (>10ετίας)

  • 3.000 κ.εκ.: +€1.200 ανά 100 κ.εκ. (νέο) / +€600 (>10ετίας)

Νέα κλίμακα CO₂ (από 1/11/2010):

CO₂ (g/km) Οριακός συντελεστής
1–122 €2.000 (flat)
123–139 €30 / g
140–166 €45 / g
>166 €60 / g

Ηλεκτρικά οχήματα (Μηδ. ρύπων)

  • ΛΤΠΦ ≤ €50.000: τεκμήριο €0 (όπως και σήμερα)

  • ΛΤΠΦ > €50.000: €2.000 (από €4.000 σήμερα)

Παραδείγματα – πόσο μειώνονται (ενδεικτικά)

Μοντέλο Καύσιμο CO₂ (g/km) Τεκμήριο σήμερα (νέο) Τεκμήριο 10ετίας Νέο τεκμήριο CO₂ Μεταβολή vs σήμερα vs 10ετίας
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Hybrid 99 €7.600 €3.800 €2.000 -73,7% -47,4%
Honda Jazz 1.5 Hybrid Hybrid 102 €5.800 €2.900 €2.000 -65,5% -31,0%
Fiat 500 1.0 Βενζίνη 105 €4.000 €2.000 €2.000 -50,0% 0,0%
Toyota C-HR 1.8 Hybrid 110 €7.600 €3.800 €2.000 -73,7% -47,4%
Peugeot 208 1.2 100 Βενζίνη 114 €4.000 €2.000 €2.000 -50,0% 0,0%
Ford Focus 1.0T 125 Βενζίνη 119 €4.000 €2.000 €2.000 -50,0% 0,0%
Toyota Yaris 1.5 125 Βενζίνη 122 €5.800 €2.900 €2.000 -65,5% -31,0%
Mini 1.5 Cooper Βενζίνη 126 €5.800 €2.900 €2.120 -63,4% -26,9%
BMW 116i Βενζίνη 129 €5.800 €2.900 €2.210 -61,9% -23,8%
Mercedes A200 Βενζίνη 133 €5.200 €2.600 €2.330 -55,2% -10,4%
Audi Q2 35 TFSI Βενζίνη 135 €5.800 €2.900 €2.390 -58,8% -17,6%
Audi A4 35 TFSI Βενζίνη 137 €8.800 €4.400 €2.450 -72,2% -44,3%
Mercedes C180 Βενζίνη 141 €5.800 €2.900 €2.555 -55,9% -11,9%
Audi Q3 35 TDI Diesel 143 €8.800 €4.400 €2.645 -69,9% -39,9%
BMW X1 sDrive18i Βενζίνη 144 €5.800 €2.900 €2.690 -53,6% -7,2%

Κερδισμένοι: οχήματα με ≤122 g/km «κλειδώνουν» σε €2.000.
Μέτριες εκπομπές (123–139 g/km): μικρό τεκμήριο (π.χ. €2.330–€2.450).
Υψηλότερες εκπομπές: αυξάνει προοδευτικά, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το ισχύον σύστημα κυβικών για καινούργια.

Τι κρατάμε;

  • Αυτοκίνητα μετά 1/11/2010: νέο τεκμήριο CO₂μεγάλη ελάφρυνση για ≤122 g/km και υβριδικά/οικονομικά.

  • Ηλεκτρικά: €0 έως ΛΤΠΦ €50.000, €2.000 άνω των €50.000.

  • Περίπου 477.000 φορολογούμενοι βλέπουν ουσιαστικό όφελος από τις αλλαγές.

