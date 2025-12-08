quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τελευταία στιγμή περιμένουν οι Έλληνες οδηγοί να εξοφλήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας – Τι αλλάζει στα πρόστιμα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.12.2025
Autotypos Team
teleftaia-stigmi-perimenoun-oi-ellines-odigoi-na-exoflisoun-ta-teli-kykloforias-ti-allazei-sta-prostima-725205

Τι κι αν παραμένουν μόλις 23 μέρες για τη λήξη της προθεσμίας; Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026

Μέχρι το Σαββατοκύριακό, μόλις 700.000 από τους 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ, έναντι συνολικού στόχου γύρω στο 1,2 δισεκατομμύριο έως την λήξη της προθεσμίας.

Εννέα στα δέκα ευρώ δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Η εμπρόθεσμη πληρωμή ολοκληρώνεται τυπικά στις 31 Δεκεμβρίου και, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, το σενάριο νέας παράτασης δεν θεωρείται πιθανό.

Στο παλαιό καθεστώς το υπουργείο Οικονομικών έδινε συχνά παρατάσεις, ακόμη και έως τα τέλη Φεβρουαρίου, παρότι αρχικά τις διέψευδε. Όσοι, ωστόσο, έχαναν την τελική ημερομηνία βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμο 100% πάνω στο ποσό των τελών, ακόμη και αν η καθυστέρηση ήταν λίγων ημερών.

Νέος ΚΟΚ αυτοκίνητα Τέλη κυκλοφορίας MyAuto Gov.gr ΚΟΚ Πετρελαιοκίνητα τα περισσότερα επαγγελματικά οχήματα στην ΕΕ - Η χώρα με τον πιο «γερασμένο» στόλο

Το νέο καθεστώς με τα πρόστιμα

Από τα τέλη του 2025 ισχύει νέο, κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων. Όσοι εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσα στον Ιανουάριο επιβαρύνονται με πρόστιμο 25%, όσοι πληρώσουν τον Φεβρουάριο με 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά το πρόστιμο φτάνει ξανά στο 100%. Έτσι, δίνεται ένα περιορισμένο περιθώριο καθυστέρησης με σαφώς μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με το προηγούμενο, καθαρά τιμωρητικό καθεστώς.

Ταυτόχρονα, η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου έχει πλέον κατοχυρωθεί νομοθετικά, ώστε να μην αλλάζει κάθε χρόνο με μια απλή υπουργική απόφαση την τελευταία στιγμή. Οι προσαυξήσεις ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω διασταυρώσεων ανά εξάμηνο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Το best-seller οικογενειακό SUV της Dacia που κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα τώρα με 19.000 ευρώ

Βενζίνη και diesel ακριβαίνουν: Αναλυτικό κόστος γιορτινών διαδρομών μετ’ επιστροφής

Το πιο «μουράτο» cabrio SUV από τη Mercedes-Benz βρίσκεται προ των πυλών

#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πρόσφατες Ειδήσεις