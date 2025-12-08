Τελευταία στιγμή περιμένουν οι Έλληνες οδηγοί να εξοφλήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας – Τι αλλάζει στα πρόστιμα

Τι κι αν παραμένουν μόλις 23 μέρες για τη λήξη της προθεσμίας; Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026

Μέχρι το Σαββατοκύριακό, μόλις 700.000 από τους 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ, έναντι συνολικού στόχου γύρω στο 1,2 δισεκατομμύριο έως την λήξη της προθεσμίας.

Εννέα στα δέκα ευρώ δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Η εμπρόθεσμη πληρωμή ολοκληρώνεται τυπικά στις 31 Δεκεμβρίου και, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, το σενάριο νέας παράτασης δεν θεωρείται πιθανό.

Στο παλαιό καθεστώς το υπουργείο Οικονομικών έδινε συχνά παρατάσεις, ακόμη και έως τα τέλη Φεβρουαρίου, παρότι αρχικά τις διέψευδε. Όσοι, ωστόσο, έχαναν την τελική ημερομηνία βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμο 100% πάνω στο ποσό των τελών, ακόμη και αν η καθυστέρηση ήταν λίγων ημερών.

Το νέο καθεστώς με τα πρόστιμα

Από τα τέλη του 2025 ισχύει νέο, κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων. Όσοι εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσα στον Ιανουάριο επιβαρύνονται με πρόστιμο 25%, όσοι πληρώσουν τον Φεβρουάριο με 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά το πρόστιμο φτάνει ξανά στο 100%. Έτσι, δίνεται ένα περιορισμένο περιθώριο καθυστέρησης με σαφώς μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με το προηγούμενο, καθαρά τιμωρητικό καθεστώς.

Ταυτόχρονα, η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου έχει πλέον κατοχυρωθεί νομοθετικά, ώστε να μην αλλάζει κάθε χρόνο με μια απλή υπουργική απόφαση την τελευταία στιγμή. Οι προσαυξήσεις ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω διασταυρώσεων ανά εξάμηνο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

