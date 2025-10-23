quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η παράταση – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

ΠΕΜΠΤΗ | 23.10.2025
Autotypos Team
teli-kykloforias-2026-pote-ligei-i-paratasi-ti-ischyei-gia-ta-prostima-705981

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να αναρτήσει έως τις 31 Οκτωβρίου τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyCar», δίνοντας έτσι στους ιδιοκτήτες οχημάτων δύο μήνες για να τα εξοφλήσουν

Η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς να προβλέπεται παράταση, ενώ φέτος εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού των προστίμων για όσους καθυστερήσουν.

Το ύψος των τελών καθορίζεται από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας, τον κυβισμό και τις εκπομπές CO₂. Συγκεκριμένα:

  • Οχήματα πριν 31 Οκτωβρίου 2010: τα τέλη βασίζονται στον κυβισμό (π.χ. 1.200 κ.ε.: 135€, 1.600 κ.ε.: 280€, 2.000 κ.ε.: 690€).

  • Οχήματα από 1.11.2010 έως 31.12.2020: τέλη με βάση τις εκπομπές CO₂ (π.χ. 130 γρ./χλμ.: 156€, 180 γρ./χλμ.: 441€).

  • Οχήματα από 1.1.2021 έως σήμερα: νέα κλιμάκια εκπομπών CO₂ (π.χ. 140-166 γρ./χλμ.: 0,70€/γρ., 281+ γρ./χλμ.: 2,85€/γρ.).

Τέλη κυκλοφορίας: Νέο σύστημα προστίμων

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή θα υπολογίζονται κλιμακωτά:

  • +25% για πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο,

  • +50% για πληρωμή τον Φεβρουάριο,

  • +100% από τον Μάρτιο και μετά.

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, αν τα τέλη είναι 100 ευρώ, ο οδηγός θα πληρώσει 125 ευρώ τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Τι να προσέξουν οι οδηγοί

Πριν από την πληρωμή ή τη δήλωση ακινησίας, η ΑΑΔΕ επισημαίνει τρία κρίσιμα σημεία:

  1. Ο υπόχρεος των τελών είναι αυτός που εμφανίζεται ως κάτοχος του οχήματος στο μητρώο της ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

  2. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, τα ειδοποιητήρια εκδίδονται για όλους, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει το σύνολο. Αν δεν πληρωθούν, όλοι οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται.

  3. Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τα τέλη, μπορούν να θέσουν το όχημα σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω του MyCar έως το τέλος του χρόνου. Αν όμως διαπιστωθεί ότι κυκλοφορεί, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και αφαίρεση διπλώματος για τρία έτη.

Δήλωση ακινησίας

Η προθεσμία για θέσπιση οχήματος σε ακινησία λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της πλατφόρμας MyCar, χωρίς επισκέψεις στην Εφορία. Ο χώρος στάθμευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος, ενώ όλοι οι συνιδιοκτήτες πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

Πρόστιμα για παράνομη κυκλοφορία οχήματος σε ακινησία:

  • Διπλάσιο των τελών + 10.000€

  • Υποτροπή: τριπλασιασμός προστίμου σε 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους

Στην Ελλάδα τα νέα Tesla Model S και X – Δες τι τιμή έχουν

Αποστολή στη Κίνα: OMODA 4 ULTRA – Το crossover που φτιάχτηκε για gamers

