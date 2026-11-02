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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Χωρίς αλλαγές – Έως 31 Δεκεμβρίου η πληρωμή

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.11.2026
Autotypos Team
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Tα τέλη κυκλοφορίας 2027 είναι πλέον διαθέσιμα στο Taxisnet: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για πληρωμή και ειδικές περιπτώσεις

Στη διάθεση των ιδιοκτητών οχημάτων βρίσκονται πλέον τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027. Η ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ ολοκληρώθηκε και οι οδηγοί μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους και να προχωρήσουν στην εξόφληση.

Πού θα βρείτε το ειδοποιητήριο

Η πρόσβαση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ). Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο πληρωμής, στο οποίο αναγράφεται το ποσό των τελών κυκλοφορίας για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προθεσμίες αναμένονται με τις επίσημες ενημερώσεις της ΑΑΔΕ.

Οδηγός ερωτήσεων – απαντήσεων της ΑΑΔΕ

1. Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους; – Στις περιπτώσεις όπου κατατίθενται τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση στο τέλος ενός έτους και η μεταβίβαση πραγματοποιείται το επόμενο έτος, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από τον πωλητή και για το έτος της μεταβίβασης.

2. Είμαι συνιδιοκτήτης και έχουν εκδοθεί έντυπα για κάθε ΑΦΜ. Πρέπει να τα πληρώσουμε όλοι; – Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

3. Άλλαξε ο αριθμός κυκλοφορίας και πλήρωσα πριν την αλλαγή. Οφείλω τέλη και στο νέο αριθμό; – Όχι, γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.

4. Πότε δεν οφείλονται τέλη; – Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία (εκούσια, ηλεκτρονική ή αναγκαστική) πριν την έναρξη του έτους το οποίο αφορούν.

5. Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα; – Εκτός από τα ετήσια τέλη, επιβάλλεται πρόστιμο:

  • ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.
  • το ήμισυ των τελών, αν είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο
  • 30 ευρώ αν τα τέλη είναι λιγότερα από 30 ευρώ

6. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών»; – Τα τέλη υπολογίζονται βάσει κυβικών, εκπομπών CO2, μεικτού βάρους και θέσεων. Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη, πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών για διόρθωση της άδειας κυκλοφορίας.

7. Γιατί εμφανίζεται «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»; – Είτε ο ΑΦΜ είναι λανθασμένος, είτε στην άδεια αναγράφεται διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών), είτε τα στοιχεία στη ΔΟΥ διαφέρουν. Ελέγξτε επίσης τον αριθμό κυκλοφορίας.

8. Ταξινόμησα σήμερα όχημα. Ποια είναι η προθεσμία πληρωμής των τελών του έτους ταξινόμησης; – Μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Τα τέλη του έτους ταξινόμησης είναι πάντα ετήσια.

9. Θέλω να πληρώσω αναλογικά τέλη για συγκεκριμένους μήνες (άρθρο 62Α ν. 5177/2025). Τι κάνω; – Αν το όχημα είναι σε ακινησία, από 01/04 κάθε έτους μπορείτε να καταβάλλετε αναλογικά τέλη μέσω myAADE > Εφαρμογές > Πολίτες > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet. Επιλέγετε «Αναλογικά» και τον αριθμό των μηνών. Χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

10. Έληξε η περίοδος των αναλογικών τελών και θέλω να κρατήσω το όχημα περισσότερο. Τι κάνω; – Καταβάλλετε τα υπολειπόμενα τέλη από τα ετήσια. Για παράδειγμα, αν πληρώσατε για πέντε μήνες, πρέπει να καταβάλλετε τους υπόλοιπους επτά.

11. Πλήρωσα αναλογικά τέλη και ξέχασα να θέσω το όχημα σε ακινησία στο τέλος της περιόδου. Τι γίνεται; – Από τις 11/4/2025 και εφεξής, αν το όχημα δεν τεθεί σε ακινησία μέχρι τη λήξη της περιόδου, η ΑΑΔΕ το θέτει αυτόματα σε ακινησία μετά την παρέλευση της περιόδου κυκλοφορίας.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

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Tags
#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
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