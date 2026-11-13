Τέλη κυκλοφορίας 2027: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για πληρωμή και πρόστιμα

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Τέλη κυκλοφορίας 2027: Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν και όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα πρόστιμα – Βρες τα πάντα εδώ

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 είναι πλέον διαθέσιμα. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την εξόφλησή τους. Η διαδικασία εκτύπωσης μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, ενώ όσοι καθυστερήσουν κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 100% των τελών.

Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι υπόχρεοι μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που καλούνται να πληρώσουν και να εκδώσουν το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν κάποια δημόσια υπηρεσία. Αρκεί να γνωρίζουν τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Από τον Ιανουάριο αρχίζουν να επιβάλλονται κλιμακωτές προσαυξήσεις.

Πώς θα εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2027 χωρίς κωδικούς TAXISnet

Η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης του ειδοποιητηρίου μέσα από ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και την υπηρεσία για τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Να καταχωρίσουν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος

Να συμπληρώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας

Να επιλέξουν ως έτος τελών το 2027

Να πατήσουν την επιλογή «Εκτύπωση», προκειμένου να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο

Στο έντυπο αναγράφονται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί και ο μοναδικός κωδικός πληρωμής RF, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξόφληση της οφειλής. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ.

Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή μέσω φυσικών σημείων εξυπηρέτησης. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσω e-banking ή mobile banking, χρησιμοποιώντας τον κωδικό RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Εναλλακτικά, μπορούν να αξιοποιήσουν τον κωδικό QR για την πληρωμή, όπου υποστηρίζεται η συγκεκριμένη δυνατότητα. Η εξόφληση μπορεί επίσης να γίνει μέσω ΑΤΜ, τραπεζικών καταστημάτων και ΕΛΤΑ.

Πότε λήγει η προθεσμία – Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την ημερομηνία εξόφλησης, καθώς η καθυστέρηση συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, οι προσαυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Χρόνος πληρωμής Πρόστιμο Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 Χωρίς πρόστιμο 1–31 Ιανουαρίου 2027 25% των τελών 1–28 Φεβρουαρίου 2027 50% των τελών Από 1 Μαρτίου 2027 100% των τελών

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Πριν προχωρήσουν στην εξόφληση, οι οδηγοί καλό είναι να ελέγξουν ότι ο αριθμός κυκλοφορίας, το έτος και τα στοιχεία της οφειλής αντιστοιχούν στο όχημά τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην καταχώριση του κωδικού RF, ώστε η πληρωμή να συνδεθεί σωστά με τη συγκεκριμένη οφειλή.

Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τις πρόσθετες χρεώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πληρωμή τους το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς από την επόμενη ημέρα ενεργοποιείται το σύστημα των κλιμακωτών προστίμων.

Πηγή: EleftherosTypos.gr