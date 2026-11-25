Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 έχουν αναρτηθεί, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να τα εξοφλήσουν έως το τέλος της χρονιάς

Τα τέλη κυκλοφορίας 2027 αφορούν το σύνολο σχεδόν των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με εξαίρεση όσα έχουν τεθεί σε κατάσταση ακινησίας (κατάθεση πινακίδων). Ο υπολογισμός τους γίνεται είτε με βάση τον κυβισμό (για πρώτες ταξινομήσεις έως και τις 31/10/2010) είτε βάσει των εκπομπών CO2 (για πρώτες ταξινομήσεις μετά τις 31/10/2010), ενώ τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα με ρύπους έως 122 gr/km απαλλάσσονται πλήρως.

Επισημαίνεται ότι η πάγια πρακτική των παρατάσεων έχει καταργηθεί (με αφετηρία τα τέλη του 2026). Συνεπώς, η εμπρόθεσμη πληρωμή πραγματοποιείται αυστηρά το τελευταίο δίμηνο του έτους (1/11 έως 31/12) – ή την ίδια/επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Πώς εκτυπώνετε το ειδοποιητήριο

Η έκδοση του εντύπου γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

Με κωδικούς Taxisnet (myCAR): Μπαίνετε στην εφαρμογή myCAR, επιλέγετε «Κατάσταση οχημάτων» και στη συνέχεια «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα οχήματα που βρίσκονται σε κίνηση. Χωρίς κωδικούς Taxisnet: Εισέρχεστε στην ειδική εφαρμογή εκτύπωσης τελών κυκλοφορίας, συμπληρώνετε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας (όπως αναγράφονται στην άδεια), επιλέγετε το έτος (π.χ. 2027) και πατάτε «Εκτύπωση».

(Σημείωση: Για μεταβίβαση οχήματος, η «Βεβαίωση μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας» εκδίδεται επίσης μέσω της πλατφόρμας myCAR, στην ενότητα «Τέλη κυκλοφορίας Οχημάτων»).

Τρόποι πληρωμής και άτοκες δόσεις

Στο ειδοποιητήριο αναγράφονται ένας 23ψήφιος κωδικός RF και ένα QR Code:

Mobile Banking : Σκανάρετε το QR Code μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς σας για αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων.

: Σκανάρετε το QR Code μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς σας για αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων. Internet Banking / Ταμείο Τράπεζας: Χρησιμοποιείτε τον 23ψήφιο κωδικό RF στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στο γκισέ.

Η εξόφληση γίνεται με μετρητά, χρέωση λογαριασμού, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Άτοκες δόσεις (έως 12) παρέχονται αποκλειστικά μέσω πιστωτικής κάρτας σε ηλεκτρονικά δίκτυα (web/mobile banking). Χωρίς πιστωτική κάρτα, το ποσό αφαιρείται εφάπαξ, εκτός αν αξιοποιηθούν υπηρεσίες μικροχρηματοδότησης («Buy Now, Pay Later» ή τραπεζικά προγράμματα μετατροπής συναλλαγής σε δόσεις, τα οποία λειτουργούν ως δάνειο και ενδέχεται να έχουν επιπλέον χρεώσεις).

Πίνακες υπολογισμού ανά κυβικά και ρύπους

1. Οχήματα με 1η ταξινόμηση έως 31/10/2010 (βάσει κυβισμού)

(Η ίδια κατηγοριοποίηση βάσει κυβικών ισχύει και για τις μηχανές/μοτοποδήλατα).

Κυβικά έως 31/12/00 01/01/01 – 31/12/05 01/01/06 – 31/10/10 0 – 300 22€ 22€ 22€ 301 – 785 55€ 55€ 55€ 786 – 1.071 120€ 120€ 120€ 1.072 – 1.357 135€ 135€ 135€ 1.358 – 1.548 225€ 240€ 255€ 1.549 – 1.738 250€ 265€ 280€ 1.739 – 1.928 280€ 300€ 320€ 1.929 – 2.357 615€ 630€ 690€ 2.358 – 3.000 820€ 840€ 920€ 3.001 – 4.000 1.025€ 1.050€ 1.150€ άνω των 4.001 1.230€ 1.260€ 1.380€

2. Οχήματα με 1η ταξινόμηση από 01/11/2010 έως 31/12/2020 (βάσει ρύπων)

Εκπομπές CO2 01/11/10 – 31/12/20 0-90 0€ 91-100 0,90€/gr 101-120 0,98€/gr 121-140 1,20€/gr 141-160 1,85€/gr 161-180 2,45€/gr 181-200 2,78€/gr 201-250 3,05€/gr άνω των 251 3,72€/gr

3. Οχήματα με 1η ταξινόμηση μετά την 01/01/2021 (βάσει ρύπων)

Εκπομπές CO2 από 01/01/21 0-122 0€ 123-139 0,64€/gr 140-166 0,70€/gr 167- 208 0,85€/gr 209-224 1,87€/gr 225-240 2,20€/gr 241-260 2,50€/gr 261-280 2,70€/gr άνω των 281 2,85€/gr

Ακινησία, τέλη με τον μήνα και πρόστιμα