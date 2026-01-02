quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλη Κυκλοφορίας: Μόλις 4 στους 10 τα πλήρωσαν έγκαιρα – Τι ισχύει με τα πρόστιμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02.01.2026
Autotypos Team
teli-kykloforias-molis-4-stous-10-ta-plirosan-egkaira-ti-ischyei-me-ta-prostima-695370

Λιγότερο από το 40% των ιδιοκτητών οχημάτων πλήρωσε εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026

Από τα συνολικά 6,7 εκατ. οχήματα, μονάχα περίπου 2,5 εκατ. ιδιοκτήτες πλήρωσαν εγκαίρως τα Τέλη Κυκλοφορίαςγια τη νέα χρονιά, δηλαδή περίπου το 38%. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που βρίσκονται στο 62% πιθανότατα πίστευαν πως θα δοθεί παράταση – κάτι που δεν προβλεπόταν από τα αρμόδια υπουργεία.

Για σύγκριση, το 2024 η εμπρόθεσμη πληρωμή είχε φτάσει το 88%, ενώ το 2023 άγγιξε το 90%, καθώς τότε η προθεσμία είχε παραταθεί μέχρι τις 4 Μαρτίου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Οι ιδιοκτήτες που δεν εξόφλησαν εγκαίρως θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα εξής πρόστιμα:

  • 25% του ποσού, αν η πληρωμή γίνει έως τις 31/1/2026
  • 50% του ποσού, αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2026
  • 100% (ισόποσο πρόστιμο) από 1/3/2026 και μετά ή σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης

Αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας

Από 1η Απριλίου 2026 θα ισχύσουν τα αναλογικά τέλη για όσους άρουν την ακινησία των οχημάτων τους. Η πληρωμή γίνεται αναλογικά:

  • 3 μήνες κυκλοφορίας: 3/12 των ετήσιων τελών
  • 6 μήνες κυκλοφορίας: 6/12 των ετήσιων τελών

Η άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά. Αν απαιτηθεί εκ νέου χρήση του οχήματος, τα ετήσια τέλη καταβάλλονται στο σύνολό τους.

Ακινησία και κατάθεση πινακίδων

Οι ιδιοκτήτες που δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να το θέσουν σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, τα τέλη κυκλοφορίας θα βεβαιωθούν με πρόσθετο 25%, και η ακινησία θα μπορεί να δηλωθεί μόνο μετά την πληρωμή τους.

Για τη δήλωση απαιτούνται:

  • Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
  • Στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου
  • Δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος)

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

allaxa-ton-arithmo-tou-aftokinitou-mou-tha-xanapliroso-teli-kykloforias-705012

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Άλλαξα τον αριθμό του αυτοκινήτου μου – Θα ξαναπληρώσω Τέλη Κυκλοφορίας;
teleftaia-stigmi-perimenoun-oi-ellines-odigoi-na-exoflisoun-ta-teli-kykloforias-ti-allazei-sta-prostima-725205

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.12.2025

Τελευταία στιγμή περιμένουν οι Έλληνες οδηγοί να εξοφλήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας – Τι αλλάζει στα πρόστιμα
teli-kykloforias-schedon-100-000-idioktites-den-ta-plirosan-gia-to-2025-erchontai-nea-eidopoiitiria-705014

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.11.2025

Τέλη κυκλοφορίας: Σχεδόν 100.000 ιδιοκτήτες δεν τα πλήρωσαν για το 2025 – Έρχονται νέα ειδοποιητήρια 
teli-kykloforias-2026-pote-ligei-i-paratasi-ti-ischyei-gia-ta-prostima-705981

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.10.2025

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η παράταση – Τι ισχύει για τα πρόστιμα
chiliades-etairika-ochimata-choris-asfaleia-kai-teli-kykloforias-lavraki-evgalan-oi-diastavroseis-705988

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.10.2025

Χιλιάδες εταιρικά οχήματα χωρίς ασφάλεια και τέλη κυκλοφορίας – «Λαβράκι» έβγαλαν οι διασταυρώσεις
neo-citroen-c5-aircross-pou-paragetai-pote-erchetai-ellada-769023

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.10.2025

Νέο Citroen C5 Aircross: Πού παράγεται – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Πρόσφατες Ειδήσεις