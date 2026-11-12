Τελικά τέλος οι θερμικοί κινητήρες το 2035; Η Ευρώπη χωρίζεται σε τρία στρατόπεδα

Το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη παραμένει ανοιχτό, με τα κράτη-μέλη να διαφωνούν για τους στόχους εκπομπών, τα εναλλακτικά καύσιμα και τους όρους στήριξης της ευρωπαϊκής παραγωγής. Οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις και το επόμενο κρίσιμο ραντεβού.

Το 2035 πλησιάζει, αλλά η Ευρώπη εξακολουθεί να διαπραγματεύεται τι ακριβώς θα συμβεί τότε με τα καινούργια αυτοκίνητα. Θα παραμείνει ο στόχος που οδηγεί ουσιαστικά σε αποκλεισμό των συμβατικών κινητήρων από τις νέες ταξινομήσεις; Θα υπάρξει περιθώριο για τη συνέχισή τους; Και αν ναι, με ποια καύσιμα και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι απαντήσεις χωρίζουν τα κράτη-μέλη σε τρία διαφορετικά στρατόπεδα. Πίσω από τα ποσοστά μείωσης των εκπομπών βρίσκονται εργοστάσια, επενδύσεις και διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες, που κάνουν την αναζήτηση κοινής γραμμής ιδιαίτερα δύσκολη.

Η συζήτηση συνεχίστηκε στις 11 Νοεμβρίου στο Coreper I, το όργανο των αναπληρωτών μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών που προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου της ΕΕ. Για άλλη μία φορά, δεν προέκυψε τελική απόφαση. Η ιρλανδική προεδρία επιδιώκει πολιτικό συμβιβασμό στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της 11ης Δεκεμβρίου, με αρκετά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά.

Τρία στρατόπεδα διαφωνούν για το πόσο θα μειωθούν οι εκπομπές το 2035

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO₂ των νέων αυτοκινήτων. Η πρώτη ομάδα κρατών, με υποστήριξη από τη Βόρεια Ευρώπη, επιμένει στη διατήρηση του 100%, δηλαδή στη σημερινή κατεύθυνση για μηδενικές εκπομπές στην εξάτμιση από το 2035.

Η δεύτερη ομάδα, στην οποία πρωταγωνιστούν Γαλλία και Γερμανία, υποστηρίζει μείωση κατά 90%, χωρίς υποχρεωτικές αντισταθμίσεις για το υπόλοιπο ποσοστό. Στη συγκεκριμένη κατεύθυνση συντάσσονται και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία. Πρόκειται για μια προσέγγιση που αφήνει περισσότερο χώρο στους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η τρίτη θέση επίσης κινείται γύρω από το 90%, αλλά θέλει να το συνδυάσει με πρόσθετες πιστώσεις για τη χρήση υλικών χαμηλών εκπομπών, τα οποία παράγονται στην ΕΕ και αξιοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έτσι, η συζήτηση συνδέει τις εκπομπές των οχημάτων με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την προέλευση των υλικών τους.

Εδώ χρειάζεται μια βασική διευκρίνιση: μείωση εκπομπών κατά 90% δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το 10% των πωλήσεων θα μπορεί να αφορά οποιοδήποτε αυτοκίνητο βενζίνης ή diesel. Ο στόχος αφορά τις εκπομπές του στόλου νέων οχημάτων και το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τους κανόνες υπολογισμού και τις εξαιρέσεις που θα συμφωνηθούν.

Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο εξετάζουν διαφορετικές διαδρομές χαλάρωσης

Οι θέσεις των κυβερνήσεων δεν είναι οι μοναδικές προτάσεις στο τραπέζι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει, στο πλαίσιο του πακέτου για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη μετάβαση από το 100% στο 90%, με αντιστάθμιση του υπόλοιπου 10%. Στο συγκεκριμένο σχήμα προβλέπονται πιστώσεις έως 3% από εναλλακτικά καύσιμα και έως 7% από χάλυβα χαμηλών εκπομπών που παράγεται στην ΕΕ.

Από την πλευρά της, η αρμόδια επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει εγκρίνει διαφορετική συμβιβαστική πρόταση: στόχο 87,5%, επιπλέον 7,5% συνδεδεμένο με τη χρήση «πράσινου» χάλυβα και υπόλοιπο 5% χωρίς αντίστοιχη προϋπόθεση αντιστάθμισης.

Οι διαφορές αυτές δείχνουν πόσο απέχει ακόμη η συζήτηση από ένα κοινά αποδεκτό κείμενο. Η κοινοβουλευτική πρόταση πρέπει να περάσει από την Ολομέλεια και στη συνέχεια να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Καμία από αυτές τις προτάσεις δεν ισοδυναμεί, από μόνη της, με οριστική αλλαγή των κανόνων.

Τα εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να διασώσουν τους θερμικούς κινητήρες, αλλά διχάζουν την ΕΕ

Μία από τις σημαντικότερες πλευρές της διαπραγμάτευσης αφορά τη δημιουργία νέας κατηγορίας οχημάτων, με την ονομασία VEEF, που θα λειτουργούν αποκλειστικά με επιλέξιμα εναλλακτικά καύσιμα. Η πρόταση να εξομοιωθούν κανονιστικά με αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών θα μπορούσε να δώσει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης μια ξεχωριστή διαδρομή μετά το 2035.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι ένας κινητήρας που καίει τέτοιο καύσιμο παύει να εκπέμπει CO₂ στην εξάτμιση. Η συζήτηση αφορά τη νομοθετική αντιμετώπιση των οχημάτων και την αναγνώριση της προέλευσης των καυσίμων τους.

Ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών υπάρχουν διαφωνίες. Ορισμένοι θέλουν ευρύτερη λίστα αποδεκτών καυσίμων, ενώ άλλοι ζητούν να περιοριστεί σε ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης και προηγμένα βιοκαύσιμα. Δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για τον χρόνο εφαρμογής: άμεσα ή από το 2035, με αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις, ελέγχους και κυρώσεις.

Άλλα κράτη απορρίπτουν συνολικά την εξομοίωση, θεωρώντας ότι μπορεί να αποδυναμώσει την πορεία προς την ηλεκτροκίνηση.

Plug-in hybrid και «Made in EU» συμπληρώνουν το δύσκολο παζλ

Ξεχωριστό μέτωπο αποτελούν τα plug-in hybrid και ο λεγόμενος «utility factor». Πρόκειται για τον συντελεστή που αποτυπώνει την εκτιμώμενη συμμετοχή της ηλεκτρικής οδήγησης στον υπολογισμό της επίσημης κατανάλωσης και των εκπομπών τους. Ορισμένες χώρες ζητούν παράταση του μεταβατικού καθεστώτος έως το 2030, ενώ άλλες επιμένουν στη διατήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, μέσω του Industrial Accelerator Act, η Ευρώπη προσπαθεί να καθορίσει ποια παραγωγή θα δικαιούται την προνομιακή μεταχείριση του «Made in EU». Η μία προσέγγιση δίνει προτεραιότητα στα 27 κράτη-μέλη, με συγκεκριμένες πιθανές εξαιρέσεις. Η άλλη αφήνει περιθώριο συμμετοχής περισσότερων εμπορικών εταίρων, εφόσον πληρούν κριτήρια όπως η αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Για τον αγοραστή, εκτός από το να τον προβληματίζουν, όλα αυτά επηρεάζουν το ποια αυτοκίνητα θα διατίθενται στο μέλλον και υπό ποιους όρους. Το περιθώριο που θα μείνει για νέους θερμικούς κινητήρες είναι – ακόμη – αυτό που η Ευρώπη προσπαθεί να συμφωνήσει.