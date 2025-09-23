quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλος διαδρομής για τον «πατέρα» των Mazda MX-5 και RX-7

ΤΡΙΤΗ | 23.09.2025
Γιάννης Κωνσταντόπουλος
telos-diadromis-gia-ton-patera-ton-mazda-mx-5-kai-rx-7-776167

Ο άνθρωπος «πίσω» από δύο εμβληματικά αυτοκίνητα έφυγε από τον μάταια γρήγορο αυτόν κόσμο. Τον έλεγαν Tom Matano.

Τι επιδραστική προσωπικότητα… Ο Tom Matano ξεκάθαρα ανήκε σε εκείνους τους οραματιστές της αυτοκίνησης. Το έργο του διαμόρφωσε όχι μόνο την ίδια τη Mazda, αλλά ολόκληρη την κοινότητα των φίλων της σπορ οδήγησης

Γεννημένος στις 7 Οκτωβρίου του 1947, στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας, αρχικά εργάστηκε σαν διαφημιστής και μετά ως σχεδιαστής αυτοκινήτων και δημοσιογράφος του ειδικού Τύπου.

Στην καριέρα του στη Mazda, τα αξιοσημείωτα σχέδιά του ξεχωρίζουν σε διάφορα αυτοκίνητα, με προεξέχοντα τα πρώτης και δεύτερης γενιάς Mazda MX-5, το θρυλικό Mazda RX-7, το πρωτότυπο Miata “M-Coupe” και πολλά άλλα πρότζεκτ, μαζί με τη μεγάλη ομάδα ομάδων σχεδιασμού που συντόνιζε

Ο Matano έμαθε τη δουλειά σε «κάθετη μονάδα», όλη τη διαδικασία – από τη δοκιμή, στο σχεδιασμό μέχρι την πώληση…

Διαβάστε τη συνέχεια στο 4Drivers

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

